Trešdiena, 3. decembris
Vārda dienas: Evija, Raita, Jogita, Ako
Sākusies biatlona sezona

Jānis Gabrāns
05:54
03.12.2025
19
Biatlons 2

Stafetes maiņa. Jau pagājušajā sezonā Latvijas sieviešu izlasē pirmo posmu veica Estere Volfa (no kreisās), nododot stafeti Baibai Bendikai. FOTO: Petrs Slaviks

Ar Pasaules kausa izcīņas pirmo posmu Zviedrijas pilsētā Estersundā startējusi biatlona sezona. Šoreiz īpaša, jo šī ir olimpiskā sezona.

Šogad Pasaules kausā Latviju varēs pārstāvēt tikai trīs biatlonisti un trīs biatlonistes, tāpēc tika izstrādāti iekšējās atlases kritēji, lai noteiktu pamatsastāvu, kā arī ceturto sportistu, kurš Pasaules kausā pievienosies izlasei stafetes sacensībās, pārējā laikā startējot IBU kausā. Izlases līderi Andrejs Rastor­gujevs un Baiba Bendika vietu izlasē bija nodrošinājuši bez atlases. Atlases kritērijos tika ietverti rezultāti Latvijas čempionātā vasaras biatlonā un starti Itālijas čempionātā nedēļu pirms sezonas sākuma. Ir prieks, ka sevi lieliski apliecināja Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēknes Elza Bleidele un Estere Volfa, izcīnot vietu galvenajā izlasē. Abām izdevās sevi teicami parādīt sacensībās Itālijā, tātad sieviešu izlasē uz pirmajiem trim posmiem tikai mūsējās, bet stafetēs pievienosies Sanita Buliņa. Var piebilst, ka atlases sacensībās startēja arī cēsniece Annija Sabule, bet viņai sezonas sākums aizritēs IBU kausa ­izcīņā. Vīriem vietu izlasē nodrošināja Renārs Birkentāls, Alek­sandrs Patrijuks, bet uz stafetēm pievienosies Edgars Mise.

Pasaules kausa sezona sākās ar stafetēm, sievietēm 4×6 kilometru distancē Latvijas komanda izcīnīja 14. vietu, uzvarētājām zaudējot četrarpus minūtes. Pirmo posmu veica Estere Volfa, pirmajā šautuvē izmantoja divas rezerves patronas, otrajā – vienu, nododot stafeti Baibai Bendikai 12. vietā, 57 sekundes aiz līderēm.
B. Bendika, šaujot guļus, izmantoja divas rezerves patronas, šaujot stāvus, trīs, bet iztika bez soda apļiem, stafeti nododot 14. vietā.

Elzai Bleidelei trešajā posmā neveiksmīga bija šaušana guļus, pat ar rezerves patronām neizdevās aizvērt visus mērķus un nācās veikt divus soda apļus. Stāvus šaušanā veicās krietni labāk, izmantota tikai viena rezerves patrona, un pēdējā stafetes maiņā Latvija 16. vietā. Šaušana vislabāk veicās Sanitai Buliņai, kura katrā šautuvē izmantoja tikai vienu rezerves patronu, un finišā Latvijas izlasei 14.vieta.

Svētdien notika abas jauktās stafetes. Vispirms 1+1 jauktajā stafetē startēja E. Volfa un R. Birkentāls. Latvieši iztika bez soda apļiem, R. Birkentāls izmantoja sešas rezerves patronas, Estere – trīs. Savā pirmajā etapā Estere abās šautuvēs šāva pilnīgi precīzi, tieši tāpat arī otrajā etapā guļus šaušanā, taču, šaujot stāvus, nācās izmantot visas trīs rezerves patronas, kas maksāja dažas vietas, un finišā Latvijai 14.vieta.
Noslēgumā jauktā stafete, kurā Latviju pārstāvēja A. Patrijuks, E. Mise, B. Bendika un S. Buliņa, šo vietu izpelnoties pēc labā snieguma dāmu stafetē. Diemžēl šoreiz tik labi negāja, pēdējā šaušanā viņa nopelnīja trīs soda apļus, un Latvija finišēja pēdējā, 21., vietā. Kopumā Latvijas kvartets iztērēja 18 rezerves patronas.
Pasaules kausa pirmais posms turpinās, šodien dāmām 15 km individuālā distance, piektdien sprints, svētdien iedzīšana.

Saistītie raksti

Jaunpiebalgā ziema jau noskrieta

06:38
26.11.2025
133

Tradicionālā ziemas skriešanas seriāla “Noskrien ziemu” 9.sezonas pirmais posms šogad notika Jaunpiebalgā, pulcējot vairāk nekā 750 dalībnieku. Seriāla pirmais posms Jaunpiebalgā notika, pateicoties sporta kluba “Piebalga” pārstāvim Sandim Grīnbergam, kurš vairākkārt bija aicinājis “Noskrien ziemu” pie sevis. Šoreiz aicinājums tika pieņemts, un, kā pēc sacensībām atzina seriāla rīkotājs Roberts Treijs, tā bija pareiza izvēle, viss […]

Raitis 2

“Apkārt Rozulai” noskriets

06:41
22.11.2025
115

Patriotisma mēnesī valsts svētku noskaņās notiek dažādi sportiski pasākumi. Daudzviet 18.novembrī tiek izskrietas distances, kas nospraustas Latvijas kontūras veidā, tāda bija arī Cēsīs, bet 11.novembrī skrējiens notika Rozulā. Jau vairāk nekā 25 gadus Lāčplēša dienā pie Rozulas skolas notiek tradicionālais skrējiens “Apkārt Rozulai”. Šogad tas pulcēja vairāk nekā simts dažāda vecuma skrējēju gan no Cēsu […]

Skrejejas

Uzvaras un zaudējumi basketbola laukumos

09:35
17.11.2025
85

Pilnā sparā rit basketbola sezona. Cēsu novads pārstāvēts daudzos turnīros un līgās. Vērts ieskatīties, kā mūsu basketbolistiem veicas. Šobrīd gan nākas runāt par zaudējumiem, bet, kā zināms, katrs zaudējums tomēr ir ceļš pretī uzvarām. Latvijas čempionāts Sieviešu komanda “Cēsis/ Cēsu PSS” arī šogad spēlē čempionāta 2.divīzijā. Cēsnieces aizvadītajās četrās spēlēs guvušas vienu uzvaru. Pēdējā spēlē […]

Basketbols1

Džeinas Eglītes atvadu spēle

06:03
12.11.2025
276
1

Līdz ar pēdējo Latvijas futbola čempionāta spēli aizvadītajā svētdienā sieviešu līgā starp komandām “Riga FC Women” un “RFS Women” ardievas šai līgai un arī komandai “Riga FC Women” teikusi cēsniece Džeina Eglīte. Pēdējā spēlē viņa laukumā devās pamatsastāvā, 53.minūtē tika nomainīta, un šis bija īpašs brīdis. Abu komandu spēlētājas izveidoja simboliskus goda vārtus, pavadot Džeinu […]

Dzeina Un Kausi

“FK Pārgauja” pirmo apli noslēdz bez zaudējumiem

08:57
11.11.2025
197

Ar perfektu bilanci – septiņas uzvaras septiņās spēlēs – pirmā apļa turnīru Latvijas florbola čempionāta 2.līgas Austrumu grupā noslēgusi komanda “FK Pārgauja”. Kā jau rakstīts, pēc vairāku gadu pārtraukuma komanda ar nosaukumu “Pārgauja” atgriezās florbola apritē. Sevi jāpierāda, sākot spēlēt 2.līgā, bet viņi sev izvirzījuši nopietnu mērķi – jau pirmajā sezonā censties tikt uz augšu. […]

Pargauja

Gandrīz 250 kilometri diennaktī… skrienot

06:33
08.11.2025
135

Oktobra vidū Francijas pilsētā Albi notika pasaules čempionāts 24 stundu skrējienā. Uz starta stājās vairāk nekā 400 dalībnieku, kuru vidū arī 14 ultragaro distanču skrējēji no Latvijas. Latvijas izlasē sevi labi parādīja cēsnieks Rihards Āboliņš, kurš noteiktajā laikā pieveica 248, 215kilometrus. Latvijas izlases sastāvā šis bija otrs labākais rezultāts, kopējā ieskaitē Rihardam 30.vieta, bet V40 […]

Rihards1

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
24
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
20
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ieraudzīt un novērst vardarbību

09:48
01.12.2025
16
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

10:22
26.11.2025
33
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

08:23
23.11.2025
40

Tautas balss

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
25
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
37
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
29
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
32
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
27
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

