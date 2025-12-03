Sākusies biatlona sezona

Ar Pasaules kausa izcīņas pirmo posmu Zviedrijas pilsētā Estersundā startējusi biatlona sezona. Šoreiz īpaša, jo šī ir olimpiskā sezona.
Šogad Pasaules kausā Latviju varēs pārstāvēt tikai trīs biatlonisti un trīs biatlonistes, tāpēc tika izstrādāti iekšējās atlases kritēji, lai noteiktu pamatsastāvu, kā arī ceturto sportistu, kurš Pasaules kausā pievienosies izlasei stafetes sacensībās, pārējā laikā startējot IBU kausā. Izlases līderi Andrejs Rastorgujevs un Baiba Bendika vietu izlasē bija nodrošinājuši bez atlases. Atlases kritērijos tika ietverti rezultāti Latvijas čempionātā vasaras biatlonā un starti Itālijas čempionātā nedēļu pirms sezonas sākuma. Ir prieks, ka sevi lieliski apliecināja Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēknes Elza Bleidele un Estere Volfa, izcīnot vietu galvenajā izlasē. Abām izdevās sevi teicami parādīt sacensībās Itālijā, tātad sieviešu izlasē uz pirmajiem trim posmiem tikai mūsējās, bet stafetēs pievienosies Sanita Buliņa. Var piebilst, ka atlases sacensībās startēja arī cēsniece Annija Sabule, bet viņai sezonas sākums aizritēs IBU kausa izcīņā. Vīriem vietu izlasē nodrošināja Renārs Birkentāls, Aleksandrs Patrijuks, bet uz stafetēm pievienosies Edgars Mise.
Pasaules kausa sezona sākās ar stafetēm, sievietēm 4×6 kilometru distancē Latvijas komanda izcīnīja 14. vietu, uzvarētājām zaudējot četrarpus minūtes. Pirmo posmu veica Estere Volfa, pirmajā šautuvē izmantoja divas rezerves patronas, otrajā – vienu, nododot stafeti Baibai Bendikai 12. vietā, 57 sekundes aiz līderēm.
B. Bendika, šaujot guļus, izmantoja divas rezerves patronas, šaujot stāvus, trīs, bet iztika bez soda apļiem, stafeti nododot 14. vietā.
Elzai Bleidelei trešajā posmā neveiksmīga bija šaušana guļus, pat ar rezerves patronām neizdevās aizvērt visus mērķus un nācās veikt divus soda apļus. Stāvus šaušanā veicās krietni labāk, izmantota tikai viena rezerves patrona, un pēdējā stafetes maiņā Latvija 16. vietā. Šaušana vislabāk veicās Sanitai Buliņai, kura katrā šautuvē izmantoja tikai vienu rezerves patronu, un finišā Latvijas izlasei 14.vieta.
Svētdien notika abas jauktās stafetes. Vispirms 1+1 jauktajā stafetē startēja E. Volfa un R. Birkentāls. Latvieši iztika bez soda apļiem, R. Birkentāls izmantoja sešas rezerves patronas, Estere – trīs. Savā pirmajā etapā Estere abās šautuvēs šāva pilnīgi precīzi, tieši tāpat arī otrajā etapā guļus šaušanā, taču, šaujot stāvus, nācās izmantot visas trīs rezerves patronas, kas maksāja dažas vietas, un finišā Latvijai 14.vieta.
Noslēgumā jauktā stafete, kurā Latviju pārstāvēja A. Patrijuks, E. Mise, B. Bendika un S. Buliņa, šo vietu izpelnoties pēc labā snieguma dāmu stafetē. Diemžēl šoreiz tik labi negāja, pēdējā šaušanā viņa nopelnīja trīs soda apļus, un Latvija finišēja pēdējā, 21., vietā. Kopumā Latvijas kvartets iztērēja 18 rezerves patronas.
Pasaules kausa pirmais posms turpinās, šodien dāmām 15 km individuālā distance, piektdien sprints, svētdien iedzīšana.
