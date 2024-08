“Rollertour 2024” medaļas sadalītas

Uz izaicinājumu sevi pierādīt šahā jau otro gadu aicina Cēsu pilsētas svētkos. Šogad to norises kulminācijas diena – 20.jūlijs – sakrita ar Starptautisko Šaha dienu. Kaut laikapstākļi bija mainīgi un pa brīdim lija, Maija parkā pie melnbaltajiem galdiņiem sēdās 30 šaha spēles entuziasti ne tikai no Cēsīm un novada, bet arī no kaimiņu pilsētām. Par […]