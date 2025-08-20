Rollerslēpotāju cīņa par ranga punktiem turpinās

FIS Latvijas čempionāta rollerslēpošanā ceturtais posms slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” pulcēja gandrīz divarpus simtus sportistu. Sacensības notika nedēļas nogalē, pirmajā dienā sportisti sacentās īsajā distancē klasiskajā stilā, otrajā – vidējā distancē brīvajā stilā.
Latvijas čempionātā ikviena distance ir cīņa ne tikai par individuālajām godalgām, bet arī par ranga punktiem vasaras sezonas kopvērtējumā, tostarp, arī komandu vērtējumā. Jau ilgus gadus cīņa par uzvaru komandu vērtējumā notiek starp Cēsu pilsētas Sporta skolu (CPSS) un Madonas Sporta skolu, tāpēc treneriem šis ir arī taktikas jautājums, kā iegūt maksimāli vairāk punktu.
Pērn vasaras rangā CPSS svinēja uzvaru, toties aizvadītajā ziemas sezonā pirmie bija Madonas BJSS slēpotāji.
Šajā vasarā pirms šī, ceturtā posma, līderi bija cēsnieki, par vairāk nekā 1000 punktiem apsteidzot madoniešus. Kā situācija būs mainījusies, to redzēsim pēc kāda laika, bet savā trasē CPSS sportistiem klājās itin labi, kas varētu nozīmēt, ka līderpozīciju būs izdevies saglabāt, un viss izšķirsies pēdējā posmā.
Uz starta stājās arī mūsu biatlonistes Baiba Bendika, Estere Volfa un Elza Bleidele, un sieviešu konkurencē galvenā cīņa bija viņu starpā. Īsajā distancē klasiskajā stilā ātrāka bija E.Volfa, apsteidzot B. Bendiku par 14,5 sekundēm un E. Bleideli par 41,4 sekundēm, kuras ierindojās attiecīgi otrajā un trešajā vietā. Aiz viņām ceturtajā vietā Elizabete Slotiņa.
Tagad biatlonistes šajā trasē aizvada kārtējo treniņu ciklu, gatavojoties olimpiskajai sezonai, un izmanto iespēju startēt sacensībās, lai dabūtu to adrenalīna devu, ko treniņos grūti iegūt.
Baiba Bendika par otro vietu nesatraucas, jo galvenais jau esot piedalīties, iegūt sacensību režīma pulsu, katrs starts tiek veikts, domājot par gaidāmo ziemas sezonu. Jautāta, vai biatlonisti treniņos brauc arī klasiskajā solī, B. Bendika atzīst, ka tas notiek itin bieži: “Manuprāt, tas ir svarīgi, jo īpaši roku spēkam klasiskais solis nāk ļoti par labu.”
Lai arī šis ir rollerslēpošanas čempionāts, ar B. Bendiku runājām par biatlonu, jo sportistiem visas domas ir par olimpisko sezonu, Baibai būs jau trešās ziemas olimpiskās spēles. Vai pirms tām satraukums ir lielāks nekā ierasti?
“Mums, biatlonistiem, katru gadu ir pasaules čempionāts, tagad katrā sezonā ir viens galvenais mērķis, kuram īpašāk gatavoties. Protams, ka olimpiskās spēles ir vēl nedaudz īpašāks notikums.”
Šobrīd zināms, ka B. Bendikai ceļazīme uz spēlēm ir rokā, citām par vietu vēl nāksies pacīnīties. Ir kritēriji, kurās sacensībās var izcīnīt IBU ranga punktus, atlases laiks ir līdz 20.decembrim.
Baiba norāda, ka ceļazīme ļauj visu treniņu procesu pakārtot tieši olimpiskajām spēlēm, tas noņem kādu spriedzi un satraukumu, ja sezonas sākums neizdodas, kā gribētos.
Atgādināsim, ka iepriekšējā ziemas sezona Baibai nebija pārāk sekmīga. Vai ir izvērtēti iemesli? Sportiste saka, ka to centusies aizmirst, visu akcentu liekot uz treniņiem: “Tāpat bija skaidrs, ka problēmas bija ar šaušanu, jo uz galvenajiem startiem fiziski biju labā formā, to mēs protam, zinām, kas jādara. Šogad izlasē ir šaušanas treneris, ceru, ka tas dos labāku rezultātu, nevis kā iepriekš, kad ar problēmām centāmies tikt galā saviem spēkiem.”
Atgriežamies pie Cēsu Sporta skolas audzēkņu un cēsnieku paveiktā rollerslēpošanas čempionātā.
V18 grupā sudraba medaļa Rūdolfam Raudziņam, kurš tikai 1,9 sekundes zaudēja uzvarētājam Valtam Skujiņam no sporta skolas “Arkādija”. Ceturtajā vietā Ernests Skride. S18 grupā līdz pjedestālam neizdevās aizsniegties, Annija Krieviņa ierindojās 5.vietā, Amēlija Zaķe – 6.
V16 grupā bronzas godalga Gustavam Bērziņam, bet Artūrs Zaķis uzrādīja piekto rezultātu. S16 grupā divas pirmās vietas ieņēma Madonas un Ogres sportistes, bet nākamajās četrās vietās CPSS audzēknes – Adele Šlēziņa, Sendija Dūmiņa, Zane Salmiņa un Nellija Puriņa.
V14 grupā otrajā vietā Gundars Cālītis, 5. – Jānis Lingarts, 6. – Otto Gaiss. S14 grupā bronzas medaļu izcīnīja Elza Krastiņa, bet 5. – Marta Brence.
Sīva spēkošanās par uzvaru arī V12 grupā, kur tomēr ātrāks izrādījās Miks Klimovičs, konkurentu no Madonas apsteidzot par 1,6 sekundēm. Trešajā vietā Oto Selga. S12 grupā uzvarēja Alise Krastiņa, bet otrā – Luīze Spalviņa.
Vissīvākā cīņa grupā- pirmās piecas vietas CPSS jaunajām rollerslēpotājām, uzvarēja Lēna Spalviņa, otrā – Madara Šķēle, trešā – Elizabete Circene, ceturtā – Maija Apine, piektā – Alise Rogozina.
Cēsniekiem pirmās trīs vietas arī V50 grupā, kur uzvarēja Ivo Caune, otrais Mariss Zariņš, trešais Uģis Dančauskis.
Vidējā distancē brīvajā stilā sieviešu konkurencē B. Bendika apliecināja, ka šajā solī viņa ir pārāka par gados jaunākajām konkurentēm, izcīnot pārliecinošu uzvaru. E. Volfa – otrā, E. Bleidele – trešā, E. Slotiņa – ceturtā.
V20 grupā labāko sešnieku noslēdza Ernests Jekimovs. V18 grupā atkal uzvarēja rīdzinieks V. Skujiņš, otrajā vietā – Ernests Skride, trešajā – R. Raudziņš.
S18 grupā pirmā Keita Marcinkēviča no Siguldas, otrā – A. Krieviņa, trešā – L. Alziņa, 5. – A. Zaķe.
V16 grupā 4. – A. Zaķis, 6. – Armands Gulbis. S16 grupā bronzas medaļa A. Šlēziņai, 5. – N. Puriņa, 6. – Z. Salmiņa.
V14 grupā čempiona tituls G. Cālītim, bet O. Gaiss finišēja 5.vietā. Līdz pēdējiem metriem cīņa par uzvaru S14 grupā, kur tikai 0,3 sekundes E. Krastiņu šķīra no pirmās vietas, un šoreiz – sudrabs.
Taču vissīvākā cīņa V12 grupā, kur M. Klimovičs šoreiz palika otrais, uzvarētājam zaudējot 0,1(!) sekundi. Katrs var padomāt, cik tas ir 0,1 sekunde, viens mirklis, bet tieši šis mirklis šoreiz bija zelta vērts. 4.vietā O. Selga.
Dubultuzvara S12 grupā, kur pirmā Luīze Spalviņa, otrā – A. Krastiņa.
S10 grupā arī šoreiz pirmās vietas CPSS jaunajām sportistēm, pirmā – M. šķēle, otrā – M. Apine, trešā – L. Spalviņa, ceturtā – A. Rogozina, piektā – E. Circene.
Viss goda pjedestāls arī V50 grupā, kur uzvarēja I. Caune, otrais M. Zariņš, trešais – U. Dančauskis.
Latvijas čempionāta noslēdzošais, piektais posms septembra sākumā, pēc tā arī kļūs skaidrs, vai CPSS izdosies nosargāt uzvaru komandu vērtējumā.
Komentāri