Rollerslēpotāji atkal pieveic Saules kalnu

Jānis Gabrān
06:10
22.10.2025
7
Alise Krastina

Uzvarētāja. Sacensībās “Saules kalna izaicinājums” S12 grupā uzvarēja Alise Krastiņa (CPSS), kura bija otrā skriešanā, bet pārliecinoši ātrākā abās rollerslēpošanas disciplīnās. FOTO: no albuma

Olimpiskā centra “Cēsis” slēpošanas un biatlona kompleksā aizvadītas ikgadējās sacensības “Saules kalna izaicinājums”, ko rīko biedrība “Rollertour” sadarbībā ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”.

Tā jau ierasti noslēdzas sacensību sezona vasaras – rudens jeb bezsniega periodā. Šī ir iespēja redzēt, kā veicies vasaras treniņos, jo sacensības prasa labu fizisko sagatavotību. Sacensību formāts visu pastāvēšanas laiku nemainīgs, katram sportistam, startējot kompleksa šautuvē, trīs reizes jātiek Saules kalnā, vispirms skrienot, tad rollerslēpošana klasiskā stilā un trešo reizi, ar rolleriem slēpojot brīvajā stilā. Vietu sadalījumu nosaka, summējot visu trīs disciplīnu rezultātus.

Sacensības aizvadītajā svētdienā notika ideālos laika apstākļos, varbūt tas ietekmēja dalībnieku skaitu, jo kādi devās zelta rudeni baudīt citviet. Tāpēc dažās grupās pat netika aizņemts viss goda pjedestāls, bet šādas sacensības savā ziņā ir arī cīņa katram pašam ar sevi, tāpēc katrs, kurš izturēja līdz galam, ir uzvarētājs.

S12 grupā uzvarēja Alise Krastiņa (CPSS), kura bija otrā skriešanā, bet pārliecinoši ātrākā abās rollerslēpošanas disciplīnās. Otrajā vietā Karlīna Kalēja (“Kalējbanda”/ CPSS), trešā – Elizabete Cercina (“MTB Priekuļi”).

V12 grupā divu dalībnieku konkurencē madonietis Daniels Matisāns pārspēja Gustavu Kalēju (“Kalējbanda”/ CPSS).

S14 grupā pirmā Estere Čirjevska (Siguldas Sporta skola), otrā Ieva Zvirgzdiņa – Caune ( “Team”/ Madonas BJSS), trešā Marta Brence (CPSS).

V14 grupā cīņa par uzvaru bija spraiga, rezultātā pirmais Mak­sims Ščitovs (Madonas BJSS), par 4,9 sekundēm pārspējot Gundaru Cālīti (CPSS). Trešais Otto Gaiss (CPSS).

S16 grupā uzvarēja Dārta Ruļuka (Madonas BJSS), otrā Nellija Puriņa (CPSS), trešā Vanesa Skopiņa no Alūksnes.

V16 grupā uzvarēja Andris Draudvila (SK “Gavaitis”), otrais Gustavs Bērziņš (CPSS).

SE grupā zelta medaļu cīņā tikai ar sevi ieguva Marta Priede (CPSS), bet VE grupā Indriķis Circens (RSS “Arkādija”) pārspēja mājinieku Ernestu Jekimovu (CPSS).

V40 grupā 1.vietā Mārtiņš Puriņš (Rīga), S50 grupā pirmā Žanete Leimane (“TRX Cēsis”/ Smiltene), otrā viņas komandas biedrene Elita Zālīte. V50 grupā zelta medaļa Marisam Zariņam (“Bērziņi”), bet V60 grupā pirmais Olegas Batutis (Lietuva), otrais – Ainārs Leimanis (Smiltene).

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Rudens demonizēšana

10:03
21.10.2025
9
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

No purva uz tīrumu

10:01
20.10.2025
19
Sandra Deruma
Sandra Deruma

“Īsti mēs redzam tikai ar sirdi”

10:00
19.10.2025
28
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cilvēku tirdzniecība nav pagātne, bet gan mainīgā šodiena

09:59
18.10.2025
34
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai tiešām vienaldzīgāki?

08:19
15.10.2025
38

Tautas balss

Muzejs, ne izklaides vieta

12:47
21.10.2025
11
Cēsniece raksta:

“Ungurmuiža noteikti vairāk ir muzejs, ne izklaides vieta. Tāpēc labi, ka to pārņem paš­valdība. Protams, uzturēšana noteikti nav lēta. Varbūt var piesaistīt vairāk valsts finansējumu? Galu galā kungu māja un tās sienas gleznojumi taču ir unikāli,” vērtēja cēsniece.

Galvenais ir droša pārvietošanās

10:06
20.10.2025
29
Cēsniece K. raksta:

“Otrdienas “Druvā” lasīju par jaunajām kāpnēm no Viestura ielas uz pirts graviņas ieleju. Mazliet jāpiekrīt, ka, kāpnes pārbūvējot, varēja saglabāt arhitektonisko risinājumu, kas raksturīgs Cēsīm, ko redzam Maija un Pils parkā. Taču, manuprāt, svarīgākais ir gājēju drošība. Jaunajām kāpnēm ir labas margas, pie kurām var pieturēties gan bērni, gan vecāki cilvēki,” atzina cēsniece K.

Veselīgais pārāk dārgs

10:05
19.10.2025
20
Seniore raksta:

“Visur skaidro, ka vajag ēst veselīgi un izmantot vietējo ražotāju pārtiku, bet vai to vienkāršs cilvēks spēj nopirkt? 400 gramu slavenas Vidzemes maizes ceptuves rupjmaize vienā tīkla veikalā maksā divus eiro. Jā, maize veselīga, cepta no vietējiem rudziem, bez liekām e-vielām, bet cena kā gaļai. Atliek vien pirkt lētāko un neveselīgāko,” nopūtās seniore no Cēsīm.

Par pabalstu bijušajiem pašvaldību vadītājiem

10:04
18.10.2025
33
1
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Uzskatu, ka valsts taupības režīmā vajag atcelt pabalstus bijušajiem pašvaldību vadītājiem. Likums paredz, ka domes, padomes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, ja pildījis šo amatu divus sasaukumus vienā pašvaldībā, var saņemt ikmēneša pabalstu, ja nestrādā algotu darbu. Protams, klāt ir vēl citi nosacījumi, bet, domāju, katrs cilvēks, ja tikai vēlas, var atrast darbu, kur nu vēl […]

Vai virtuālais nekļūs dārgāks par drukāto

10:01
17.10.2025
29
Lasītāja T. raksta:

“Visu laiku valdīja uzskats un dažādos veidos sabiedrībai lika saprast, ka izmantot dažādas e-sistēmas, portālus, datus bāzes ir daudz lētāk, izdevīgāk, nekā darboties ar uz papīra rakstīto. Tagad lasu, ka Latvijas Pašvaldību savienība brīdina – būtiska SIA “ZZ Dats” pakalpojuma sadārdzinājuma dēļ pašvaldības varētu pāriet uz papīra dokumentu apriti un tas radītu ievērojamu papildu birokrātisko […]

