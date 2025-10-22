Rollerslēpotāji atkal pieveic Saules kalnu

Olimpiskā centra “Cēsis” slēpošanas un biatlona kompleksā aizvadītas ikgadējās sacensības “Saules kalna izaicinājums”, ko rīko biedrība “Rollertour” sadarbībā ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”.
Tā jau ierasti noslēdzas sacensību sezona vasaras – rudens jeb bezsniega periodā. Šī ir iespēja redzēt, kā veicies vasaras treniņos, jo sacensības prasa labu fizisko sagatavotību. Sacensību formāts visu pastāvēšanas laiku nemainīgs, katram sportistam, startējot kompleksa šautuvē, trīs reizes jātiek Saules kalnā, vispirms skrienot, tad rollerslēpošana klasiskā stilā un trešo reizi, ar rolleriem slēpojot brīvajā stilā. Vietu sadalījumu nosaka, summējot visu trīs disciplīnu rezultātus.
Sacensības aizvadītajā svētdienā notika ideālos laika apstākļos, varbūt tas ietekmēja dalībnieku skaitu, jo kādi devās zelta rudeni baudīt citviet. Tāpēc dažās grupās pat netika aizņemts viss goda pjedestāls, bet šādas sacensības savā ziņā ir arī cīņa katram pašam ar sevi, tāpēc katrs, kurš izturēja līdz galam, ir uzvarētājs.
S12 grupā uzvarēja Alise Krastiņa (CPSS), kura bija otrā skriešanā, bet pārliecinoši ātrākā abās rollerslēpošanas disciplīnās. Otrajā vietā Karlīna Kalēja (“Kalējbanda”/ CPSS), trešā – Elizabete Cercina (“MTB Priekuļi”).
V12 grupā divu dalībnieku konkurencē madonietis Daniels Matisāns pārspēja Gustavu Kalēju (“Kalējbanda”/ CPSS).
S14 grupā pirmā Estere Čirjevska (Siguldas Sporta skola), otrā Ieva Zvirgzdiņa – Caune ( “Team”/ Madonas BJSS), trešā Marta Brence (CPSS).
V14 grupā cīņa par uzvaru bija spraiga, rezultātā pirmais Maksims Ščitovs (Madonas BJSS), par 4,9 sekundēm pārspējot Gundaru Cālīti (CPSS). Trešais Otto Gaiss (CPSS).
S16 grupā uzvarēja Dārta Ruļuka (Madonas BJSS), otrā Nellija Puriņa (CPSS), trešā Vanesa Skopiņa no Alūksnes.
V16 grupā uzvarēja Andris Draudvila (SK “Gavaitis”), otrais Gustavs Bērziņš (CPSS).
SE grupā zelta medaļu cīņā tikai ar sevi ieguva Marta Priede (CPSS), bet VE grupā Indriķis Circens (RSS “Arkādija”) pārspēja mājinieku Ernestu Jekimovu (CPSS).
V40 grupā 1.vietā Mārtiņš Puriņš (Rīga), S50 grupā pirmā Žanete Leimane (“TRX Cēsis”/ Smiltene), otrā viņas komandas biedrene Elita Zālīte. V50 grupā zelta medaļa Marisam Zariņam (“Bērziņi”), bet V60 grupā pirmais Olegas Batutis (Lietuva), otrais – Ainārs Leimanis (Smiltene).
