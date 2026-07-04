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Raiskumietis Rūdolfs Bērzkalns spēlēs NHL

Jānis Gabrāns
09:42, 4. Jūl, 2026

Mērķi piepildās. Rūdolfs Bērzkalns no Raiskuma pagasta pirmais no Cēsu novada nonācis hokeja virsotnē – Nacionālajā hokeja līgā, Edmontonas komandā “Oilers”. FOTO: EdmontonOilers.com

To, ka gandrīz viss ir iespējams, apliecina Raiskuma pagastā augušā Rūdolfa Bērzkalna nonākšana Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas “Oilers” (Edmontona, Kanāda) sastāvā.

Nedēļas nogalē notikušajā jauno spēlētāju izvēles jeb drafta ceremonijā viņu otrajā kārtā ar kopējo 58. numuru izvēlējās Edmontonas komanda. Pēc drafta ceremonijas R. Bērzkalns sarunā ar Latvijas Televīziju neslēpa, ka sajūtas ir neaprakstāmi lieliskas. Esot domājis, ka viņu varētu izvēlēties otrajā raundā, tomēr nav bijusi nojausma, kura komanda varētu nosaukt viņa vārdu. Ar dažām komandām iepriekš bijušas sarunas, taču “Oilers” nebija to skaitā. Drafta otrās kārtas gaitā izrādījās, ka tieši Edmontonas komanda bija īpaši noskatījusi R. Bērzkalnu. To vislabāk apliecina tas, ka viņš bija viens no nedaudzajiem otrajā kārtā izvēlētajiem spēlētājiem, kuri varēja uzvilkt kluba kreklu ar jau uzdrukātu spēlētāja uzvārdu. Pats spēlētājs atzina, ka ir liels gods nonākt šajā komandā, viņš ar nepacietību gaidot brīdi, kad nonāks kluba māj­vietā.“Oilers” savā mājaslapā raksta, ka R. Bērzkalnam ir spēcīgs metiens, ar savu profesionālā līmeņa augumu viņš var spēlēt fiziski, var dot ieguldījumu gan uzbrukumā, gan aizsardzībā un uzvarēt svarīgos iemetienos kā centra uzbrucējs. “Uzskatām, ka viņa spēlei ir milzīgs potenciāls, tāpēc tas mums bija liels ieguvums,” norāda komanda.

Aizvadītajā sezonā Bērzkalns spēlēja ASV junioru hokeja līgā (USHL) Maskīgonas “Lum­berjacks” komandā, palīdzot izcīnīt sudraba godalgas. Regu­lārajā sezonā 48 spēlēs guva 13 vārtus un veica 12 rezultatīvas piespēles, piedalījās visās 16 izslēgšanas spēlēs, gūstot četrus vārtus un izdarot sešas rezultatīvas piespēles. Hoke­jista gaitas sācis Valmierā, Latvijas U20 izlasē spēlējis divos pasaules čempionātos.

Hokejista mamma Guna Bērzkalne uz “Druvas” lūgumu komentēt izjūtas šajā ģimenē svarīgajā brīdī, atbildēja: “Mūsu ģimenei bija šī lieliskā iespēja būt klāt NHL 2026 drafta ceremonijā, kas notika ASV pilsētā Buffalo. Rūdolfs sāka slidot trīs ar pusi gadu vecumā, uz ledus jūtas laimīgs, jo mīl to, ko dara. Kopš saprata, kas ir šī organizācija (NHL – aut.), tur nokļūt bija viņa sapnis. Tādu brīdi ar viņu kopā bija iespējams piedzīvot tikai vienu reizi mūžā, un tas ir ļoti maz teikts, ka sajūtas ir neaprakstāmas. Ar neatlaidību, smagu darbu un milzīgu ģimenes atbalstu var paveikt brīnumlietas. Līdz 13 gadu vecumam viņš bija Valmieras hokeja skolas audzēknis. Lai katru dienu nokļūtu uz treniņiem, kas no mūsu mājas Raiskuma pagastā ir 38 kilometri, šofera pienākumus veicam mēs, vecāki, mans brālis, Rū­dolfa brālis, māsīca, opis un reizēm arī kādu komandas biedru vecāki, kas dzīvoja Cēsu novadā. Mēs ticam, ka šis Edmo­n­tonas “Oilers” krekls un cepure, ko bija iespēja uzvilkt ceremonijā, būs dzinulis arī turpmāk smagi strādāt, lai pēc dažiem gadiem tajā spēlētu jau kā pilntiesīgs šīs komandas spēlētājs. Rūdolfs nākošajā sezonā vēl spēlēs USHL “Muskegons Lum­ber­jacks” komandā, tad turpinās izglītības gaitas Bostonas koledžā ar mērķi sevi attīstīt un pilnveidot gan kā personību, gan hokejistu.”

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