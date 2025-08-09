Pirmais Cēsu sporta festivāls aizvadīts veiksmīgi

Sporta svētki Cēsīs šovasar rīkoti kā patstāvīgs notikums, ne kā sadaļa pilsētas svētkos, kas notika jūlijā. Tas bija solis, lai izveidotu divus nozīmīgus notikumus, un var droši teikt, ka tas izdevās.
“Ghetto games” atgriežas
Augusta pirmajā sestdienā Cēsīs risinājās pirmais sporta festivāls, piedāvājot plašu dažādību, aizraujošas aktivitātes un sacensības dažādām vecuma un meistarības grupām. Visas dienas garumā dažādās pilsētas vietās notika sacensības, paraugdemonstrējumi un sportiskas aktivitātes visai ģimenei. Ne tikai pilsētā, arī Vaives pagasta “Āriņos” bija iespēja apgūt golfa pamatus un izmēģināt šo spēli profesionāļu vadībā.
Festivāla programmas veidošanā iesaistījās novada sporta klubi “IVI”, “Lekrings”, “Ašais”, “Meridiāns”, savs piedāvājums bija Cēsu pilsētas Sporta skolai, arī novada Jauniešu domei, bet lielākais bija “Ghetto Games” rīkotais basketbola turnīrs Vienības laukumā un “Ghetto futbola” turnīrs Pils parka laukumā .
Vienības laukumā risinājās svētku atklāšanas pasākums. Sportiskā dzīves veida piekritējus uzrunāja Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, pašvaldības Sporta un veselības veicināšanas pārvaldes vadītājs Viesturs Dumpis un “Ghetto Games” vadītājs Raimonds Elbakjans. “Esam gandarīti atgriezties Cēsīs tik jēdzīgā pasākumā pašā pilsētas centrā. Kustība nerodas pati no sevis – tā kādam ir jāveicina, un prieks, ka pašvaldība ne tikai uzaicināja ciemos mūs, bet uzrīkoja veselu sporta festivālu,” sacīja R.Elbakjans.
“Ghetto basket” turnīrā piedalījās vairāk nekā 50 komandas, arī cēsnieki. Vairāki desmiti komandu Pils parkā izmēģināja “Ghetto futbolu”, arī “FK “Cēsis” un “FK Priekuļi” spēlētāji. Netrūka skatītāju, kuri atzina, ka ir interesanti vērot šādu futbola formātu, kāds Cēsīs nav redzēts. Šajā formātā spēles risinās ātri, ir daudz vārtu guvumu.
Florbola komanda “Lekrings” savu turnīru sarīkoja stadionā tenisa laukumā, uzstādot trīs mini florbola laukumus, vairākās vecuma grupās spēlēja komandas ne tikai no Cēsīm. Īpašs azarts jaunākajās grupās, kur bija gan patiess prieks par uzvarām, gan asaras par zaudējumiem.
Festivāls – pareizā izvēle
Stadiona skrejceļā sporta klubs “Ašais” piedāvāja jaunās sezonas “Stadions 4 gadalaikos” pirmo posmu – 400m distanci. Skrējiena rīkotājiem gan nācās atzīt, ka datuma izvēle nav tā labākā, jo šajās dienās valstī notika gan kārtējais “Stirnu buka” posms, arī Latvijas čempionāts vieglatlētikā, tāpēc skrējēju pulciņš ne tik kupls, kā ierasts. Bet sarīkošanai darba tikpat, kā uzņemot lielu dalībnieku skaitu.
Savās grupās uzvaras svinēja: Rūdolfs Dumbris, Emīlija Else, Ernests Olengovičs, Līga Dikante, Mārtiņš Karlsons, Gatis Hudolejs, Valdis Tilts.
Stadiona pludmales volejbola laukumos sporta klubs “IVI” rīkoja divu dienu turnīru 36 stundu garumā. Pirmajā dienā bija ģimeņu turnīrs, turnīrs gados jaunākiem volejbolistiem, sekoja tradicionālais nakts turnīrs, bet otrajā dienā – MIX turnīrs.
Viens no rīkotājiem Igors Pupurs saka, ka rīkot plašu sporta festivālu, kura programmā ir arī pludmales volejbols, ir pareizais ceļš: “Tas nākotnē dos arī iespēju plašāk izreklamēt šo notikumu, jo šoreiz sapratām, ka reklāmas laikam bija par maz, jo gribējās lielāku komandu skaitu. Iespējams, daļu spēlētāju “noņēma” Valmierā notiekošais “Prāta vētras” koncerts. Bet komandas, kas ieradās, bija spēcīgas, spēles ritēja ļoti aizraujoši. Mācāmies, kā labāk rīkot, fiksējam kļūdas, veiksmes, lai turpmāk ietu tikai uz priekšu.
Sporta festivāls ar plašu programmu ir pareizais risinājums, lai popularizētu sportiskās aktivitātes. Tad fiziski aktīvajiem vienā dienā ir iespēja, ja ne pašiem piedalīties vairākos sporta veidos, tad sekot līdzi dažādām norisēm.Tagad arī sportisti var vienā nedēļas nogalē baudīt kultūras programmu, citā – sportot.”
Ģimenes grupā godalgotās vietas izcīnīja: Gatis Kirilovs/ Ralfs Kirilovs; Kaspars Salmiņš/ Ralfs Salmiņš; Maksims Mihailovs/ Deniss Mihailovs.
Nakts turnīrā: Loreta Kirilova/ Steinārs Hofmanis/ Pēteris Lapselis; Laura Slišāne/ Artis Dricka/ Artūrs Špirka; Inese Kirilova/ Ralfs Kirilovs/ Kristiāns Zelčs.
MIX turnīrā: Inese Kirilova/ Ralfs Kirilovs; Evelīna Stepanova/ Rinalds Sirmais; Loreta Kirilova/ Roberts Gūtmanis.
9,5 no 10 ballēm
Pils parkā orientēšanās izaicinājumu piedāvāja klubs “Meridiāns”, Maija parkā interesenti varēja uzspēlēt šahu un zolīti, “CATA” ēkā notika novusa turnīrs, pie Vienības laukuma sporta skola piedāvāja izmēģināt lāzeršaušanu un stafetes bērniem. Cēsu skeitparkā varēja vērot aizraujošās “Dynami:t Jam” skateboard un scooter sacensības.
“Druva” jautāja galvenajam idejas virzītājam, pašvaldības sporta un veselības veicināšanas pārvaldes vadītājam Viesturam Dumpim, kā pats vērtē aizvadīto sporta festivālu.
“Esmu vienmēr nedaudz skeptisks,” atklāj V. Dumpis, “bet šoreiz, sanākot darba grupai, vērtējām, ka 10 baļļu sistēmā varam festivālam likt 9,5! Pirmajai reizei ļoti labs vērtējums, bet viss tiešām izdevās, kā cerēts, visi iesaistītie paveica lielu darbu. Arī laika apstākļi jau nu bija īsti mūsu pusē.” V. Dumpis atzinīgi vērtē “Ghetto Games” iesaisti, jo viņi ne tikai nāca ar savu plašo piedāvājumu, bet palīdzēja reklamēt festivālu, un “Ghetto games” auditorija ir ļoti liela. Cēsu novada iedzīvotājiem dalība viņu turnīros bija bez maksas.
Skaidrojot, kāpēc izvēlēts šāds risinājums, atdalīt sportu no pilsētas svētkiem, viņš saka: “Pilsētas svētkos tomēr citi uzsvari – kultūras programma, amatnieku tirdziņš, un, manuprāt, nav pareizi likt visu kopā, tas ir pārāk daudz.”
V. Dumpis norāda arī, ka ielu tirgotājiem, kuri vēlējās nākt ar savu piedāvājumu, bija nosacījums, ka neko alkoholisku nepiedāvās, jo tas ar sportu nesader.
