Pilsētas sprints Aizputē

Kurzemes mazpilsētā Aizputē aizvadīti vēl divi Latvijas čempionāti orientēšanās sportā. Pirmajā dienā sadalītas individuālās medaļas, otrajā dienā – sprinta stafetē.

Dalībnieku vidū arī “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi, šoreiz ne tik kuplā skaitā, jo pilsētas sprints ir sacensības, kas atšķiras no ierastajām meža distancēm. Taču dažas zelta un cita kaluma medaļas uz Cēsīm atceļoja. Individuālajā distancē Elites grupā vīriem 18 sportistu konkurencē sesto rezultātu uzrādīja Mārcis Jansons, tikai vienu sekundi zaudējot piektās vietas īpašniekam, bet līdz godalgām trūka 11 sekundes.

Cēsnieki turpina dominēt V16 grupā, kur septiņu labāko vidū pieci no “Meridiāns OK/ CPSS”. Uzvarēja Lars Anders Luiks, otrajā vietā Jēkabs Graudums, 5. Edvards Rebinovs, 6. Teodors Rebinovs, 7. Renārs Ruža.

S12 grupā čempiones tituls Madarai Graudumai, uzvara arī Ivaram Celiņam V35 grupā. V20 grupā 3. Edvards Zvirgzdiņš, 6. Rinalds Ruža; S20 grupā 3.Rūta Dāboliņa, 4. Sabīne Strazdiņa; V12 grupā 3. Pauls Salnits, 4.Jānis Ruža; V14 grupā 5. Aleksandrs Salnits.



Otrajā dienā sprinta stafete, kur startēja jauktās komandas, no trim dalībniekiem vismaz viena ir sieviete, un atbilstoši nolikumam – pēdējo etapu veic sieviete.



SV12 grupā 14 komandu konkurencē pārliecinoša uzvara “Meridiāns OK/ CPSS” komandai, kurā startēja Jānis Ruža, Pauls Salnits, Madara Grauduma.



Droša uzvara arī SV16 grupā, kur startēja Jēkabs Graudums, Lars Anders Luiks, Made Vecā.



Sīva cīņa līdz pēdējiem metriem bija SV160 grupā (dalībnieku kopējais vecums vismaz 160 gadi), un tikai par divām sekundēm “Meridiāns OK/ CPSS” komanda apsteidza tuvākos sekotājus. Komandā startēja Sulevs Luiks, Marts Kūlviks un Laura Luika.



SV14 grupā 5.vietā Krišjānis Platacis, Aleksandrs Salnits, Anabella Luika.