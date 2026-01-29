PIESLĒGTIES
Pēdējās spēku pārbaudes

Jānis Gabrāns
08:21, 29. Jan, 2026

Veiksmīgi. Luīze Geistarde trīs dienu laikā divas reizes kāpa uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena lodes grūšanā. FOTO: Guntis Bērziņš

Vieglatlētiem tuvojas ziemas sezonas nozīmīgākie notikumi – Latvijas čempionāts telpās, tāpēc tiek izmantotas visas iespējas, lai sacensību režīmā pārbaudītu savu varēšanu.

Aizvadītajā nedēļā vispirms notika sporta skolas “Arkādija” rīkotās sacensības “Rīgas kausi” telpās, kur no Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) neliela pārstāvniecība.

Lodes grūšanā sievietēm ar rezultātu 13,63 m uzvarēja Luīze Geistarde CPSS/ Cēsu VK; treneris Māris Urtāns. 60 m barjerskrējienā finālā ceturtā finišēja Elizabete Cīrule (CPSS; treneris Rihards Parandjuks), kuru tikai 0,02 sekundes šķīra no trešās vietas.

Nedēļas nogalē jau lielāks pulciņš devās uz Ogres novada Sporta centra atklātajām sacensībām U18 un apvienotajā U20/ U23 grupā.

Lodes grūšanā S20/ S23 grupā nepārspēta palika Luīze Geis­tarde, izcīnot dažu dienu laikā savu otro zelta godalgu. Viņas rezultāts 13,26 m.

Lodes grūšanā apvienotajā vīriešu/ V20 grupā uzvarēja Toms Samauskis (CPSS/ Cēsu VK; M. Urtāns), uzrādot rezultātu 15,77 m. Trešajā vietā ar jaunu personīgo rekordu – 15,40 m – Jēkabs Berkholcs (CPSS/ Cēsu VK; M. Urtāns).

60 m sprintā S18 grupā finālā iekļuva Egija Mihailova (CPSS/ MSĢ; treneri D. Lāce/ V. Lācis), kura līdz pēdējiem centimetriem cīnījās par trešo vietu. Tās ieguvēju noskaidroja tikai ar fotofiniša palīdzību, un šoreiz par astoņām tūkstošdaļām (!) ātrāka izrādījās konkurente, Egi­jai – 4. vieta. 200 m skrējienā viņai 6. vieta.

3000 m skrējienā sudraba god­algu izcīnīja Madara Grau­duma (CPSS; Māris Bog­danovs).

60 m bajerskrējienā 5. vietā Keita Konstantinova (CPSS; Rihards Parandjuks).

Vēl šīs nedēļas nogalē LVS un “Sportland” kausu izcīņas 2. posms U18 un pieaugušo grupās, un tad jau klāt Latvijas čempionāts telpās U18, U20 un U23 grupās, kas notiks 7. un 8. februārī Valmieras vieglatlētikas manēžā.

