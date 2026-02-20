Pēdējā spēku pārbaude

Jau šīs nedēļas nogalē par valsts čempionāta medaļām vieglatlētikā telpās sacentīsies U14 grupas sportisti.
Aizvadītajā nedēļā notikušais LVS un “Sportland” kausu izcīņas trešais posms šai vecuma grupai bija kā pēdējā nopietnā spēku pārbaude. Sacensībās startēja arī Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) un sporta kluba “Ašais” audzēkņi.
60 m sprintā Paula Veide (CPSS; treneris Māris Bogdanovs), lai arī sasniedza jaunu personīgo rekordu (8,55), tomēr palika tūlīt aiz labāko trijnieka. Te var piebilst, ka kopumā šajā distancē savus spēkus izmēģināja 218 dalībnieces! Šajā konkurencē tūlīt aiz labāko sešnieka Unda Pilskalliete (CPSS; treneris Māris Bogdanovs).
Toties 60 m barjerskrējienā Paulai Veidei sudraba medaļa.
1000 m skrējienā meitenēm ar jaunu personīgo rekordu (3:17.04) par uzvarētāju kļuva Kristela Ivanova (CPSS; treneris Māris Bogdanovs). Zēniem šajā distancē sestajā vietā finišēja Martins Kornets (SK “Ašais”; Austris Āboliņš).
Personīgo rekordu sasniegšana rāda, ka jaunie Cēsu novada atlēti uz šo brīdi ir labā formā un Latvijas čempionātā gatavi cīnīties par visaugstākajām vietām.
Komentāri