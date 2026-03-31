Pēc 20 gadu pārtraukuma Cēsīs atkal čempionāts armvrestlingā

Pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma Cēsīs sestdien (21.03.) atkal norisinājās Latvijas čempionāts armvrestlingā, roku spēka cīņas dueļos iesaistot vairāk nekā simts dalībnieku, iesācēju un augstākā līmeņa sportistu.
Amatieru sporta komandas “Cēsu lauztuve” pārstāvis un arī šī gada Latvijas čempionāta viens no organizatoriem Kristaps Kampenuss pēc veiksmīgi aizvadītajām sacensībām atzina, ka nudien pirms diviem gadu desmitiem šis sporta veids Vidzemes vidū bijis pieprasītāks un tolaik dažāda veida sacensības notikušas regulāri. Taču, atsaucoties uz Latvijas Armvrestlinga federācijas prezidenta Raimonda Liepiņa pausto, spēkavīriem būtu interese turpināt sadarbību ar Cēsīm arī turpmāk.
Visa sacensību diena Cēsu Olimpiskā centra Pūces ielas filiālē iesākās ar iesācēju turnīru, kuram bija pieteikušies 44 dalībnieki trīs svara kategorijās, atsevišķs izspēļu uzskaitījums tika reģistrēts kā spēka samēriem ar labo, tā ar kreiso roku. No Cēsīm šajā turnīrā piedalījās Mareks Sunopļa un Mārtiņš Zviedrāns. Mārtiņš laušanā ar labo roku izcīnījis godpilno trešo vietu svara kategorijā virs 90 kilogramiem.
Latvijas čempionātā piedalījās jau 62 sportisti, tostarp arī iesācējiem bijusi iespēja pieteikties kādā no atbilstošajām kategorijām: juniori, vīri, veterāni vai dāmas. No Cēsīm čempionātā piedalījās Valērijs Vačila un Kristaps Kampenuss, un veterānu kategorijā Kristaps izcīnījis otro vietu laušanā ar kreiso roku un trešo vietu ar labo roku. Sacensība notikusi arī absolūtajās kategorijās, kurās pieteikties varējuši sportisti no jebkuras citas kategorijas. Šajās kategorijās uzvarētājiem bija sarūpētas arī īpašas balvas – vietējā uzņēmuma “Kampenuss Furniture” darināti āmuri no koka un betona.
Latvijas čempionāta galvenais tiesnesis bijis Pasaules armvrestlinga federācijas sporta tiesnesis Oļegs Gantimurovs, taču kopumā pie visiem četriem profesionālajiem armvrestlinga galdiem strādāja astoņi tiesneši no Latvijas un Lietuvas.
