Otrdiena, 31. marts
Vārda dienas: Gvido, Atvars
Pēc 20 gadu pārtraukuma Cēsīs atkal čempionāts armvrestlingā

Līga Salnite
17:42, 31. Mar, 2026

Spēka mērošanās atkal pie mums. Skatītāju un tuvinieku atbalstīti, spēka vīri un sievas no visas Latvijas aizvadītās nedēļas nogalē bija sabraukuši Cēsīs, lai cīnītos par stiprāko roku tituliem. FOTO: Līga Salnite

Pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma Cēsīs sestdien (21.03.) atkal norisinājās Latvijas čempionāts armvrestlingā, roku spēka cīņas dueļos iesaistot vairāk nekā simts dalībnieku, iesācēju un augstākā līmeņa sportistu.

Amatieru sporta komandas “Cēsu lauztuve” pārstāvis un arī šī gada Latvijas čempionāta viens no organizatoriem Kristaps Kampenuss pēc veiksmīgi aizvadītajām sacensībām atzina, ka nudien pirms diviem gadu desmitiem šis sporta veids Vidzemes vidū bijis pieprasītāks un tolaik dažāda veida sacensības notikušas regulāri. Taču, atsaucoties uz Latvijas Arm­vrestlinga federācijas prezidenta Raimonda Liepiņa pausto, spēkavīriem būtu interese turpināt sadarbību ar Cēsīm arī turpmāk.

Visa sacensību diena Cēsu Olimpiskā centra Pūces ielas filiālē iesākās ar iesācēju turnīru, kuram bija pieteikušies 44    dalībnieki trīs svara kategorijās, atsevišķs izspēļu uzskaitījums tika reģistrēts kā spēka samēriem ar labo, tā ar kreiso roku. No Cēsīm šajā turnīrā piedalījās Mareks Sunopļa un Mārtiņš Zviedrāns. Mārtiņš laušanā ar labo roku izcīnījis godpilno trešo vietu svara kategorijā virs 90 kilogramiem.

Latvijas čempionātā piedalījās jau 62 sportisti, tostarp arī iesācējiem bijusi iespēja pieteikties kādā no atbilstošajām kategorijām: juniori, vīri, veterāni vai dāmas. No Cēsīm čempionātā piedalījās Valērijs Vačila un Kristaps Kampenuss, un veterānu kategorijā Kristaps izcīnījis otro vietu laušanā ar kreiso roku un trešo vietu ar labo roku. Sacensība notikusi arī absolūtajās kategorijās, kurās pieteikties varējuši sportisti no jebkuras citas kategorijas. Šajās kategorijās uzvarētājiem bija sarūpētas arī īpašas balvas – vietējā uzņēmuma “Kampenuss Furniture” darināti āmuri no koka un betona.

Latvijas čempionāta galvenais tiesnesis bijis Pasaules armvrestlinga federācijas sporta tiesnesis Oļegs Gantimurovs, taču kopumā pie visiem četriem profesionālajiem armvrestlinga galdiem strādāja astoņi tiesneši no Latvijas un Lietuvas.

1

Tautas balss

Trūkst sabiedriskās tualetes

21:10, 29. Mar, 2026
Dzintra raksta:

“Cēsīs, Maija parkā, nav pastāvīgi pieejama kaut viena sabiedriskā tualete. Eju tur ar mazbērniem, mazajiem […]

Uz ielām nav skaidrības

21:09, 29. Mar, 2026
Ēvalds Jānis raksta:

“Cēsīs dzīvoju kopš 1953. gada, kad iestājos arodskolā. Zinu, kā pa šiem gadiem mainījušās ielas. […]

Kas to būtu domājis

17:04, 26. Mar, 2026
Cēsniece A. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka kāds mēģinājis burtiskā nozīmē pirkt vēlētāju balsis pašvaldību vēlēšanās. Nebiju iedomājusies, ka […]

Izzinošs pasākums

17:04, 25. Mar, 2026
Raiskuma iedzīvotāja raksta:

“Vēlējos Raiskuma pagasta bibliotēkas klubiņa dāmu vārdā pateikt paldies mūsu bibliotekārei Janai Ventai, kura vienmēr […]

Pabalsti demogrāfiju neizglābs

20:54, 18. Mar, 2026
Zariņa kungs no Cēsīm raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Cēsīs bijusi Labklājības ministrijas diskusija par demogrāfijas problēmu risinājumiem. Rakstā nav skaidra […]

Līdzjūtības

15:25, 31. Mar, 2026

Ar dziļām sērām paziņojam, ka 79 gadu vecumā mūžībā aizgājusi Lidija Kalvāne (1946-2026), telekomunikāciju vecmeistars. […]

20:15, 23. Mar, 2026

✔ Dažādi remontdarbi (sienas, griesti, grīdas) ✔ Nelieli būvdarbi un uzlabojumi īpašumam ✔ Apdares darbi […]

10:41, 23. Mar, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, sadzīves tehnikas, mēbeļu utilizācija, pagrabu tīrīšana. Visa veida transports. […]

14:36, 12. Mar, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

19:03, 10. Mar, 2026

Jauna dārza nojume ar izvelkamu jumtu 3mx3mx2.2m, antracīta krāsā (tumši pelēkā), pieejamas 2 gab., Cēsīs. […]