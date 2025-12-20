Paveiktais biatlona trasēs

Kamēr Latvijā ziema pagaidām tikai iztālēm pamāj kādu sveicienu ziemas sporta cienītājiem, pasaules trasēs biatlona sezona kļūst aizvien aktīvāka.
Cēsu novada biatlonisti un biatlonistes aizvadītajā nedēļā startēja dažāda līmeņa sacensībās.
Veiksmīgas sacensības bija Annijai Sabulei. Aizvadīto nedēļu viņa sāka IBU kausā, kur individuālajā distancē ierindojās 18. vietā, kas ir viņas labākais sasniegums IBU kausa izcīņā. Četrās šautuvēs pieļāva tikai vienu kļūdu, pēdējā stāvus šaušanā, finišā uzvarētajai zaudējot trīs minūtes un trīs sekundes.
Tad viņu izsauca uz otro Pasaules kausu Hohfilcenē, jo slimības dēļ sacensības izlaida abas jaunās cēsnieces Estere Volfa un Elza Bleidele. Uz Hofilceni devās arī alūksnietes māsas Buliņas, lai Latvijai būtu stafešu komanda.
Pasaules kausa posms sākās ar sprintu, kurā sekmīgs starts Baibai Bendikai. Viņai divas kļūdas stāvus šaušanā un 28. vieta. Pavisam nedaudz līdz iekļūšanai iedzīšanā pietrūka A. Sabulei, viņai tikai viena kļūda guļus šaušanā, bet pietrūka ātruma, un rezultātā 63. vieta, kas ir biatlonistes labākais sasniegums Pasaules kausā. No 60. vietas viņu šķīra 12. sekundes. Diemžēl iedzīšanā B. Bendiku atkal pievīla šaušana (1+2+1+2), viņai tikai 56. vieta.
Dāmu stafetē Latvijai 18. vieta. Precīzākā šaušana atkal bija A. Sabulei, kura izmantoja tikai vienu rezerves patronu. B. Bendika izmantoja trīs rezerves patronas.
Šajā nedēļas nogalē notiks jau trešais Pasaules kausa posms un kopā ar B. Bendiku uz starta atkal būs E. Volfa un E. Bleidele.
Sākās IBU Junioru kausa izcīņa, un pirmajā posmā Latvijas izlases sastāvā arī Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēkņi Laura Alziņa un Rūdolfs Raudziņš. Programmā divas sprinta distances un distance ar kopējo startu, kur junioru kausā startē 60 labākie.
Pirmajā sprintā R. Raudziņam četras kļūdas (2+2) un 70. vieta, arī otrajā četras kļūdas (2+2) un 63. vieta, kas neļāva kvalificēties distancei ar kopējo startu.
L. Alziņai šaušanas precizitāte labāka, bet solis distancē nebija tik ātrs, lai tuvotos vadošajām biatlonistēm. Pirmajā sprinta distancē viņai viena kļūda šautuvēs un 51. vieta, trīsarpus minūtes aiz uzvarētājas. Otrajā sprintā arī viena kļūda un 44. vieta, kas ļāva kvalificēties masu startam. Tajā četrās šautuvēs Laurai četras kļūdas (0+2+0+2) un 49. vieta.
Somijā aizvadīts Baltijas kausa izcīņas pirmais posms, kurā kuplā pulkā startēja CPSS audzēkņi. Līdz godalgām šoreiz aizsniegties neizdevās. Pirmajā dienā sacensības individuālajā distancē. S19 grupā Amēlija Zaķe 7. vietā (4+3+3+2); S17 grupā 15. vieta Annijai Krieviņai (3+2+2+1), bet V17 grupā 35 dalībnieku konkurencē 9. vietā Ernests Skride (1+5+1+2). S15 grupā 12. vietā Adele Šlēziņa (1+1+1), bet V15 grupā viens aiz otra trīs CPSS puiši: 14. vietā Artūrs Zaķis (2+2+4), 15. Gustavs Spolītis (0+0+2), 16. Gustavs Bērziņš (2+2+3). S13 grupā 16. vietā Rebeka Martinova (2+4+3).
Otrajā dienā sprints. S19 grupā pavisam tuvu goda pjedestālam A. Zaķe, kura ar četrām kļūdām (3+1) ierindojās 4. vietā, vien trīs sekundes aiz medaļām. S17 grupā A. Krieviņai neveiksmīga šaušana (3+4) un tikai 14. vieta. V17 grupā 6. vietā E. Skride (0+3). S15 grupā labākā no CPSS bija A. Šlēziņa, finišējot 11. vietā (2+0), bet V15 grupā A. Zaķis ierindojās 7. vietā (2+1). S13 grupā 15. vietā R. Martinova (2+3).
