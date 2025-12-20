PIESLĒGTIES
Sestdiena, 20. decembris
Vārda dienas: Arta, Minjona
Paveiktais biatlona trasēs

Jānis Gabrāns
06:39
20.12.2025
6
Annija Sabule

Labs sniegums. Cēsu biatloniste Annija Sabule vienā nedēļā sasniedza savus labākos rezultātus gan IBU kausa izcīņā, gan Pasaules kausā. FOTO: @gretakulvet

Kamēr Latvijā ziema pagaidām tikai iztālēm pamāj kādu sveicienu ziemas sporta cienītājiem, pasaules trasēs biatlona sezona kļūst aizvien aktīvāka.

Cēsu novada biatlonisti un biatlonistes aizvadītajā nedēļā startēja dažāda līmeņa sacensībās.
Veiksmīgas sacensības bija Annijai Sabulei. Aizvadīto nedēļu viņa sāka IBU kausā, kur individuālajā distancē ierindojās 18. vietā, kas ir viņas labākais sasniegums IBU kausa izcīņā. Četrās šautuvēs pieļāva tikai vienu kļūdu, pēdējā stāvus šau­šanā, finišā uzvarētajai zaudējot trīs minūtes un trīs sekundes.
Tad viņu izsauca uz otro Pasaules kausu Hohfilcenē, jo slimības dēļ sacensības izlaida abas jaunās cēsnieces Estere Volfa un Elza Bleidele. Uz Hofilceni devās arī alūksnietes māsas Buliņas, lai Latvijai būtu stafešu komanda.

Pasaules kausa posms sākās ar sprintu, kurā sekmīgs starts Baibai Bendikai. Viņai divas kļūdas stāvus šaušanā un 28. vieta. Pavisam nedaudz līdz iekļūšanai iedzīšanā pietrūka A. Sabulei, viņai tikai viena kļūda guļus šaušanā, bet pietrūka ātruma, un rezultātā 63. vieta, kas ir biatlonistes labākais sasniegums Pasaules kausā. No 60. vietas viņu šķīra 12. sekundes. Diemžēl iedzīšanā B. Bendiku atkal pievīla šau­­­­šana (1+2+­­­­­­1­+2), viņai tikai 56. vieta.

Dāmu stafetē Latvijai 18. vieta. Precīzākā šaušana atkal bija A. Sabulei, kura izmantoja tikai vienu rezerves patronu. B. Bendika izmantoja trīs rezerves patronas.

Šajā nedēļas nogalē notiks jau trešais Pasaules kausa posms un kopā ar B. Bendiku uz starta atkal būs E. Volfa un E. Bleidele.

Sākās IBU Junioru kausa izcīņa, un pirmajā posmā Latvijas izlases sastāvā arī Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēkņi Laura Alziņa un Rūdolfs Raudziņš. Programmā divas sprinta distances un distance ar kopējo startu, kur junioru kausā startē 60 labākie.

Pirmajā sprintā R. Raudziņam četras kļūdas (2+2) un 70. vieta, arī otrajā četras kļūdas (2+2) un 63. vieta, kas neļāva kvalificēties distancei ar kopējo startu.

L. Alziņai šaušanas precizitāte labāka, bet solis distancē nebija tik ātrs, lai tuvotos vadošajām biatlonistēm. Pirmajā sprinta distancē viņai viena kļūda šau­tuvēs un 51. vieta, trīsarpus minūtes aiz uzvarētājas. Otrajā sprintā arī viena kļūda un 44. vieta, kas ļāva kvalificēties masu startam. Tajā četrās šautuvēs Laurai četras kļūdas (0+2+0+2) un 49. vieta.

Somijā aizvadīts Baltijas kausa izcīņas pirmais posms, kurā kuplā pulkā startēja CPSS audzēkņi. Līdz godalgām šoreiz aizsniegties neizdevās. Pirmajā dienā sacensības individuālajā distancē. S19 grupā Amē­­­lija Zaķe 7. vietā (4+3+3+2); S17 grupā 15. vieta Annijai Krie­viņai (3+2+2+1), bet V17 grupā 35 dalībnieku konkurencē 9. vietā Ernests Skride (1+5+1+2). S15 grupā 12. vietā Adele Šlēziņa (1+1+1), bet V15 grupā viens aiz otra trīs CPSS puiši: 14. vietā Artūrs Zaķis (2+2+4), 15. Gustavs Spolītis (0+0+2), 16. Gustavs Bērziņš (2+2+3). S13 grupā 16. vietā Rebeka Martinova (2+4+3).

Otrajā dienā sprints. S19 grupā pavisam tuvu goda pjedestālam A. Zaķe, kura ar četrām kļūdām (3+1) ierindojās 4. vietā, vien trīs sekundes aiz medaļām. S17 grupā A. Krieviņai neveiksmīga šaušana (3+4) un tikai 14. vieta. V17 grupā 6. vietā E. Skride (0+3). S15 grupā labākā no CPSS bija A. Šlēziņa, finišējot 11. vietā (2+0), bet V15 grupā A. Zaķis ierindojās 7. vietā (2+1). S13 grupā 15. vietā R. Martinova (2+3).

Saistītie raksti

Vecpiebaldzēni tiek uz 1. līgu

06:13
15.12.2025
90

Gada izskaņā aizvadītas iz­šķirošās sacensības Latvijas darts organizācijas rīkotajos turnīros.Uz Latvijas komandu čempionāta finālturnīru Rīgā devās arī Vecpiebalgas šautriņu mešanas kluba komanda: Gunārs Zom­mers, Jānis Zommers, An­dis Lauva un Kaspars Kalējs. Pirms sacensību sākuma tika sveiktas labākās komandas regulārajā čempionātā, un te uzvarētāju kauss vecpiebaldzēniem, kuri bija labākie 2C līgā. Sacensībās Rīgā pirmajā dienā notika […]

Vecp

Estere Volfa sasniedz karjeras rekordu

05:34
10.12.2025
1145

Noslēdzies Pasaules kausa (PK) biatlonā pirmais posms Zviedrijas pilsētā Estersundā, kur sevi teicami apliecināja jaunā cēsniece Estere Volfa. Jau rakstījām, ka pirmajam PK trimestrim jeb trim pirmajiem posmiem vietas sieviešu izlasē garantēja trīs cēsnieces – Baiba Bendika, Estere Volfa un Elza Bleidele. Pirms nedēļas rakstījām par viņu startu stafetēs, tagad par aizvadītajām individuālajām distancēm. Programma […]

Estere

Savās mājās paklāji palīdz

05:19
08.12.2025
78

Cēsu sporta kompleksā aizvadīts 24.starptautiskais Paula Budovska piemiņas turnīrs brīvajā cīņā, pulcējot vairāk nekā 260 sportistus no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Francijas un Ukrainas. Turnīrs iedibināts ar mērķi godināt bijušā Latvijas grieķu – romiešu cīņas meistara, Latvijas izlases vecākā trenera grieķu – romiešu cīņā, Latvijas Cīņas federācijas priekšsēdētāja, Lat­vijas Centrālā cīņu kluba (LCCK) dibinātāja Paula […]

Cikstoni 2

Sākusies biatlona sezona

05:54
03.12.2025
98

Ar Pasaules kausa izcīņas pirmo posmu Zviedrijas pilsētā Estersundā startējusi biatlona sezona. Šoreiz īpaša, jo šī ir olimpiskā sezona. Šogad Pasaules kausā Latviju varēs pārstāvēt tikai trīs biatlonisti un trīs biatlonistes, tāpēc tika izstrādāti iekšējās atlases kritēji, lai noteiktu pamatsastāvu, kā arī ceturto sportistu, kurš Pasaules kausā pievienosies izlasei stafetes sacensībās, pārējā laikā startējot IBU […]

Biatlons 2

Jaunpiebalgā ziema jau noskrieta

06:38
26.11.2025
155

Tradicionālā ziemas skriešanas seriāla “Noskrien ziemu” 9.sezonas pirmais posms šogad notika Jaunpiebalgā, pulcējot vairāk nekā 750 dalībnieku. Seriāla pirmais posms Jaunpiebalgā notika, pateicoties sporta kluba “Piebalga” pārstāvim Sandim Grīnbergam, kurš vairākkārt bija aicinājis “Noskrien ziemu” pie sevis. Šoreiz aicinājums tika pieņemts, un, kā pēc sacensībām atzina seriāla rīkotājs Roberts Treijs, tā bija pareiza izvēle, viss […]

Raitis 2

“Apkārt Rozulai” noskriets

06:41
22.11.2025
139

Patriotisma mēnesī valsts svētku noskaņās notiek dažādi sportiski pasākumi. Daudzviet 18.novembrī tiek izskrietas distances, kas nospraustas Latvijas kontūras veidā, tāda bija arī Cēsīs, bet 11.novembrī skrējiens notika Rozulā. Jau vairāk nekā 25 gadus Lāčplēša dienā pie Rozulas skolas notiek tradicionālais skrējiens “Apkārt Rozulai”. Šogad tas pulcēja vairāk nekā simts dažāda vecuma skrējēju gan no Cēsu […]

Skrejejas

Domas un viedokļi

3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Vēja parki – starp faktiem, bailēm un vajadzību pēc skaidras galvas

09:56
18.12.2025
23
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lielo puiku spēles

09:54
17.12.2025
27
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Pasmejies par sevi pats

15:12
15.12.2025
34
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Arvien "liesākā" veselības aprūpes pieejamība

15:11
14.12.2025
36
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kā Putins pasauli dancināja

15:10
13.12.2025
38

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
18
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
36
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
33
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
50
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
49
1
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

