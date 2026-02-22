PIESLĒGTIES
Svētdiena, 22. februāris
Vārda dienas: Ārija, Rigonda, Adrians, Adriāna, Adrija
“Pārgaujai” - būt vai nebūt situācija

Jānis Gabrāns
09:47, 22. Feb, 2026

FK "Pārgauja". FOTO: Marta Meldra Martinsone

Divās noslēdzošajās regulārā turnīra spēlēs Latvijas florbola čempionāta 2. līgā komandai “Pārgauja” ir nepieciešamas uzvaras, ja ir vēlme turpināt cīņu par medaļām un iespēju tikt uz 1. līgu.

Jau rakstīts, ka savā atgriešanās sezonā pirmo apli Stalbes komanda aizvadīja, soļojot no uzvaras uz uzvaru visās septiņās spēlēs, bet tad panākumu ceļš aprāvās. Uzvaras nāca grūti, laikam jau pretinieki bija atkoduši “Pārgaujas” spēli, un otrajā un trešajā aplī aizvadītajās 12 spēlēs svinētas vien četras uzvaras. Komanda Austrumu grupā ir 5. vietā, bet izslēgšanas turnīram kvalificējas katras grupas četras labākās.
Šobrīd “Pārgaujai” ir 34 punkti, tikpat arī 4. vietā esošajai “FK Kalsnava/ Madona”, bet par trim punktiem vairāk komandai “Pēdu nav”. Stalbes komandai ir viena priekšrocība, proti, viņiem vēl jāizspēlē divas spēles, kamēr citām komandām – viena, tātad ir visas iespējas būt vismaz 4. vietā. Tikai viens nosacījums – ir jāuzvar abās atlikušajās spēlēs. Tās gan ir pret komandām “FK Dinaburgas ērgļi” un Rēzeknes BJSS, kas ierindojas attiecīgi 7. un 8. vietā, un šīs komandas stalbēnieši spēja uzveikt iepriekšējās spēlēs.

Abas spēles notiks izbraukumā, sestdien, 21.02. – Rēzeknē, svētdien 22.02. – Daugavpilī.

Tikmēr vietu izslēgšanas turnīrā 1. līgas čempionātā nodrošināja “Lekrings/ CPSS”, kas regulārajā čempionātā ierindojās 6. vietā. Aizvadītajās 18 spēlēs cēsniekiem desmit uzvaras. Izslēgšanas turnīrā viņi sacentīsies virslīgas dublieru komandu konkurencē un pirmajā kārtā tiksies ar “Rubene/ KSS” florbolistiem. Pirmās divas spēles sērijā līdz trim uzvarām jau šīs nedēļas nogalē Kocēnu sporta namā.

Vēl var atzīmēt, ka kārtējā sabraukuma spēles Latvijas čempionātā 35+ vīriešu grupā aizvadīja “Lekrings Sr.” komanda, trijās spēlēs svinot trīs uzvaras. Vispirms ar 6:1 pieveikta Salaspils komanda, trīs vārtus guva Andris Malkavs, vienus Ivars Rancāns, Rihards Dainis un Ēriks Akulovs.

Sīva cīņa pret “Rubene” komandu, un, lai arī cēsnieki nonāca iedzinējos 1:3, spēja svinēt uzvaru ar 4:3. Divus vārtus, arī uzvaru nesošos, guva Ē. Akulovs, vienus – A. Malkavs.

Trešajā spēlē ar 8:2 uzvarēta “FK Tērvete”, četrus vārtus guva R. Dainis, divus – Ē. Akulovs, vienus – A. Malkavs, I. Rancāns.

Tiesa, šīs uzvaras nav pārāk uzlabojušas situāciju turnīra tabulā, un esošie čempioni, “Lekrings Sr.” šobrīd ir sestajā vietā, no līdervienības “FK Talsi” atpaliekot par 20 punktiem. Talseniekiem 14 uzvaras 14 spēlēs, Cēsu komandai 13 spēlēs septiņas uzvaras, seši zaudējumi.

