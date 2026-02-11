Panākumi Latvijas skolu Ziemas festivālā

Latvijas skolu Ziemas festivālā 2026, kas notika Ērgļos, Cēsu novadu pārstāvēja deviņas skolas, kuru audzēkņi parādīja labu sniegumu, pārvedot mājās ne vienu vien godalgu.
Festivāls kopumā pulcēja vairāk nekā 1400 skolēnu no 112 Latvijas skolām. Sacensības notika 13 sporta veidos.
Visbiežāk uz goda pjedestāla mūsējie kāpa distanču slēpošanā, sacensības notika Ērgļos. Zēniem 1. grupā otrajā vietā Ernests Skride (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (DACVĢ)). Te jāmin, ka šajā grupā zelta medaļu izcīnīja Siguldas pilsētas vidusskolas skolnieks Rūdolfs Raudziņš, kurš ir Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēknis.
Meitenēm 1. grupā bronzas godalgu izcīnīja Annija Krieviņa (DACVĢ), bet nākamā finišēja Amēlija Zaķe (Cēsu Pilsētas vidusskola).
Zēniem 2. grupā uzvarēja Armands Gulbis (Vecpiebalgas vidusskola), trešajā vietā – Artūrs Zaķis (Cēsu 2. pamatskola), bet ceturtais – Klāvs Gavars (Vecpiebalgas vidusskola).
Meitenēm 2. grupā labāko sešniekā trīs mūsējās. Otrajā vietā Adele Šlēziņa (Cēsu 1. pamatskola), finišējot 7,5 sekundes aiz uzvarētājas. Ceturtā viņas skolas biedrene Zane Salmiņa, bet 5. vietā Sendija Dūmiņa (Cēsu Pilsētas vidusskola).
Zēniem 3. grupā uzvarēja Gundars Cālītis (Cēsu 2. pamatskola), bet 5. vietā Miķelis Klimovičs (Vecpiebalgas vidusskola).
Meitenēm 3. grupā 5. vietā Loreta Melnirbe (Vecpiebalgas vidusskola), 6. – Annija Brokāne (Cēsu Pilsētas vidusskola).
Zēniem 4. grupā otrajā vietā Miks Klimovičs, bet 6. – Otto Selga (Pastariņa sākumskola).
Meitenēm 4. grupā uzvarēja Luīze Spalviņa (Vecpiebalgas vidusskola), 4. – Alise Krastiņa (Cēsu 1. pamatskola), 6. – Katrīna Jēkabsone (Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskola), kura par divām sekundēm apsteidza māsu Elizabeti.
Snovbordistiem un kalnu slēpotājiem sacensības notika Ērgļu pagasta Briežkalna slēpošanas trasēs. Snovbordā zēniem 3. grupā uz goda pjedestāla diviem augstākajiem pakāpieniem kāpa Cēsu 1. pamatskolas puiši, uzvarēja Linards Āboliņš, kuram 0,45 sekundes divu braucienu summā zaudēja Valters Ķepis. 6. vietā Rafaels Šūpulnieks (Pastariņa sākumskola).
Frīstaila snovbordā zēniem 1. grupā uzvarēja Emīls Zīle (Pastariņa sākumskola).
Zēniem 2. grupā bronzas godalgu izcīnīja Gatis Šulcs (Vecpiebalgas vidusskola), 4. vietā Oskars Marskells (DACVĢ).
Frīstaila slēpošanā 1. grupā zēniem 3. vietā Gustavs Koklačovs (Pastariņa sākumskola). Zēniem 2. grupā 5. vietā Matīss Koklačovs (Cēsu Jaunā pamatskola).
Daudz dalībnieku, tātad arī liela konkurence kalnu slēpošanā. Zēniem 1. grupā abos braucienos un kopvērtējumā uzvarēja Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma audzēknis Miķelis Andersons, bet 5. vietā viņa skolas biedrs Roms Markuss. Meitenēm 2. grupā piektajā vietā Elīza Žagare (DACVĢ).
Turpat Briežkalnā notika arī komandu sacensības kamaniņu sportā, kur 3. grupā bronzas godalgas izcīnīja Jaunpiebalgas vidusskolas komanda.
Distances slidošanai bija ierīkotas pašos Ērgļos. Meitenēm 2. grupā bronzas medaļu izcīnīja Alise Jansone (Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskola), bet zēniem 3. grupā tūlīt aiz goda pjedestāla viņas skolas biedrs Gabriels Kuzņecovs.
Jau vairākus gadus Ziemas festivālā notiek arī sacensības disku golfā, te zelta medaļas izcīnīja Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda, kurā startēja Evelīna Stalšāne, Karlīna Krivjonoka, Rūdolfs Melnis.
Vestienā notika sacensības orientēšanās sportā uz slēpēm. Zēniem 3. grupā piektajā vietā ierindojās Jurģis Bertuks (Pastariņa sākumskola).
Skolu kopvērtējumā uzvaru izcīnīja Jelgavas 4. vidusskola, 2. vietu ieguva Madonas Valsts ģimnāzija, bet 3. vietā ierindojās Siguldas Valsts ģimnāzija. Labākā no Cēsu novada bija Vecpiebalgas vidusskola, kam augstā 10. vieta.
