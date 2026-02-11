PIESLĒGTIES
Trešdiena, 11. februāris
Vārda dienas: Laima, Laimdota
Panākumi Latvijas skolu Ziemas festivālā

Jānis Gabrāns
07:20, 11. Feb, 2026

Precīzākie. Ziemas festivālā sacensībās disku golfā zelta medaļas izcīnīja Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda, kurā startēja Evelīna Stalšāne, Karlīna Krivjonoka, Rūdolfs Melnis. FOTO: no albuma

Latvijas skolu Ziemas festivālā 2026, kas notika Ērgļos, Cēsu novadu pārstāvēja deviņas skolas, kuru audzēkņi parādīja labu sniegumu, pārvedot mājās ne vienu vien godalgu.

Festivāls kopumā pulcēja vairāk nekā 1400 skolēnu no 112 Latvijas skolām. Sacen­sības notika 13 sporta veidos.

Visbiežāk uz goda pjedestāla mūsējie kāpa distanču slēpošanā, sacensības notika Ērgļos. Zēniem 1. grupā otrajā vietā Ernests Skride (Draudzīgā Aicin­ā­juma Cēsu Valsts ģimnāzija (DACVĢ)). Te jāmin, ka šajā grupā zelta medaļu izcīnīja Siguldas pilsētas vidusskolas skolnieks Rūdolfs Raudziņš, kurš ir Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēknis.

Meitenēm 1. grupā bronzas godalgu izcīnīja Annija Krie­viņa (DACVĢ), bet nākamā finišēja Amēlija Zaķe (Cēsu Pilsētas vidusskola).

Zēniem 2. grupā uzvarēja Armands Gulbis (Vecpiebalgas vidusskola), trešajā vietā – Artūrs Zaķis (Cēsu 2. pamatskola), bet ceturtais – Klāvs Gavars (Vecpiebalgas vidusskola).

Meitenēm 2. grupā labāko sešniekā trīs mūsējās. Otrajā vietā Adele Šlēziņa (Cēsu 1. pamatskola), finišējot 7,5 sekundes aiz uzvarētājas. Ceturtā viņas skolas biedrene Zane Salmiņa, bet 5. vietā Sendija Dūmiņa (Cēsu Pilsētas vidusskola).

Zēniem 3. grupā uzvarēja Gundars Cālītis (Cēsu 2. pamatskola), bet 5. vietā Miķelis Klimovičs (Vecpiebalgas vidusskola).

Meitenēm 3. grupā 5. vietā Loreta Melnirbe (Vecpiebalgas vidusskola), 6. – Annija Brokāne (Cēsu Pilsētas vidusskola).

Zēniem 4. grupā otrajā vietā Miks Klimovičs, bet 6. – Otto Selga (Pastariņa sākumskola).

Meitenēm 4. grupā uzvarēja Luīze Spalviņa (Vecpiebalgas vidusskola), 4. – Alise Krastiņa (Cēsu 1. pamatskola), 6. – Katrīna Jēkabsone (Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskola), kura par divām sekundēm apsteidza māsu Elizabeti.

Snovbordistiem un kalnu slēpotājiem sacensības notika Ērgļu pagasta Briežkalna slēpošanas trasēs. Snovbordā zēniem 3. grupā uz goda pjedestāla diviem augstākajiem pakāpieniem kāpa Cēsu 1. pamatskolas puiši, uzvarēja Linards Āboliņš, kuram 0,45 sekundes divu braucienu summā zaudēja Valters Ķepis. 6. vietā Rafaels Šūpu­l­nieks (Pastariņa sākumskola).

Frīstaila snovbordā zēniem 1. grupā uzvarēja Emīls Zīle (Pastariņa sākumskola).

Zēniem 2. grupā bronzas god­algu izcīnīja Gatis Šulcs (Vecpiebalgas vidusskola), 4. vietā Oskars Marskells (DACVĢ).

Frīstaila slēpošanā 1. grupā zēniem 3. vietā Gustavs Kokl­a­čovs (Pastariņa sākumskola). Zēniem 2. grupā 5. vietā Matīss Koklačovs (Cēsu Jaunā pamatskola).

Daudz dalībnieku, tātad arī liela konkurence kalnu slēpošanā. Zēniem 1. grupā abos braucienos un kopvērtējumā uzvarēja Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma audzēknis Miķelis Andersons, bet 5. vietā viņa skolas biedrs Roms Markuss. Meitenēm 2. grupā piektajā vietā Elīza Žagare (DACVĢ).

Turpat Briežkalnā notika arī komandu sacensības kamaniņu sportā, kur 3. grupā bronzas godalgas izcīnīja Jaunpie­balgas vidusskolas komanda.

Distances slidošanai bija ierīkotas pašos Ērgļos. Meite­nēm 2. grupā bronzas medaļu izcīnīja Alise Jansone (Nīta­u­res Mūzikas un mākslas pamatskola), bet zēniem 3. grupā tūlīt aiz goda pjedestāla viņas skolas biedrs Gabriels Kuzņ­ecovs.

Jau vairākus gadus Ziemas festivālā notiek arī sacensības disku golfā, te zelta medaļas izcīnīja Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda, kurā startēja Evelīna Stalšāne, Karlīna Krivjonoka, Rūdolfs Melnis.

Vestienā notika sacensības orientēšanās sportā uz slēpēm. Zēniem 3. grupā piektajā vietā ierindojās Jurģis Bertuks (Pastariņa sākumskola).

Skolu kopvērtējumā uzvaru izcīnīja Jelgavas 4. vidusskola, 2. vietu ieguva Madonas Valsts ģimnāzija, bet 3. vietā ierindojās Siguldas Valsts ģimnāzija. Labākā no Cēsu novada bija Vecpiebalgas vidusskola, kam augstā 10. vieta.

