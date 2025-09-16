Orientieristi aizvadījuši divus valsts čempionātus

Divu dienu garumā aizvadītās nedēļas nogalē orientieristi pulcējās Daugavpilī, lai cīnītos par Latvijas čempionāta medaļām vidējā distancē un stafetē. Sacensībām kopumā bija pieteikušies 650 dalībnieki, viņu vidū arī kupls pulks kluba “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi.
Vidējā distance
Spēcīgākajās, elites, grupās uzvarēja mūsu puses sportisti. Vīriešiem distanci ātrāk par konkurentiem veica “Meridiāns OK/ CPSS” pārstāvis Mārtiņš Sirmais, otrās vietas ieguvēju apsteidzot par 31 sekundi. Labāko sešnieku noslēdza čempiona komandas biedrs Mārcis Jansons.
Sievietēm elites grupā pārliecinoši uzvarēja Sandra Grosberga, kura pēdējās sezonās pārstāv komandu “Azimuts OK-Sm BJSS”. Šis sportistei bija jau sestais Latvijas čempiones tituls vidējā distancē elites grupā.
Pie tituliem un medaļām tika vēl vairāki “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi. V12 grupā sudraba medaļu izcīnīja Pauls Salnits, bet 6.vietā Reinis Palsis.
V14 grupā pārliecinošu uzvaru izcīnīja Krišjānis Platacis, par minūti un 40 sekundēm pārspējot tuvāko sekotāju. Var minēt, ka bronzas medaļu izcīnīja līgatnietis Ernests Hercenbergs no kluba “Siguldas takas”.
Čempionāts kārtējo reizi parādīja, ka V16 grupā dominē “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi, kuriem pirmās četras vietas. Tas nozīmē, ka ir liela iekšējā konkurence, bet tā vienmēr dzen uz priekšu, liek augt meistarībā. Šoreiz ātrāks par konkurentiem bija Lars Anders Luiks, kuram čempiona tituls. 42 sekundes viņam zaudēja Jēkabs Graudums, kuram vicečempiona tituls. Bronzas medaļa Jēkabam Graudumam, bet ceturtajā vietā Teodors Rebinovs.
V20 grupā trešajā vietā Edvards Zvirgzdiņš, bet piektajā – Rinalds Ruža.
Sīva cīņa par čempiona titulu risinājās V60 grupā, kur ātrākais izrādījās Igors Bužs, tikai par divām sekundēm apsteidzot sudraba medaļas ieguvēju. 4.vietā Juris Lūsītis.
V70 grupā 6.vietā Uldis Alksnis.
S18 grupā 6.vietā Anna Dzedone.
S20 grupā sudraba medaļa Rūtai Dāboliņai, bet 5.vietā Sabīne Strazdiņa.
S35 grupā čempiones tituls Kristīnei Kokinai.
S40 grupā 4.vietā Signe Jānelsiņa.
S50 grupā pārliecinoši pirmā Zanda Abzalone, otrās vietas ieguvēju apsteidzot par vairāk nekā četrarpus minūtēm.
S55 grupā 5.vietā Vija Šiltere.
Stafete
Nākamajā dienā tika sadalīti čempionu tituli stafetēs, un šīs sacensības bija arī pēdējais posms Stafešu kausa izcīņā. Spēcīgākajās grupās pie tituliem gan tikt neizdevās, bet sieviešu komanda S21 grupā izcīnīja augsto otro vietu. Uzvarētājas no kluba “Alnis OK-JNSC-1” šoreiz nebija noķeramas, bet Kristīne Kokina, Rūta Dāboliņa un Leonarda Baltiņa izcīnīja drošu vicečempioņu titulu.
Vīriem V21 grupā “Meridiāns OK/ CPSS-1” trio – Matīss Timermanis, Edvards Zvirgzdiņš, Mārtiņš Sirmais- finišēja piektajā vietā.
Kā jau bija gaidāms, V16 grupā konkurentiem nekādas cerības neatstāja Jēkabs Graudums, Miks Graudums, Lars Anders Luiks, kuri otrās vietas ieguvējus apsteidza par 15 minūtēm! Tūlīt aiz goda pjedestāla “Meridiāns OK/CPSS-2”, kurā startēja Edvards Rebinovs, Renārs Ruža, Teodors Rebinovs.
V170 grupā (dalībnieku kopējais vecums nedrīkst būt mazāks par 170) sudraba medaļas Igoram Bužam, Pēterim Druķim, Jurim Lūsītim, bet 4.vietā Juris Kokins, Uldis Alksnis, Kaspars Radziņš.
S12 grupā 4.vietā Dārta Sedeniece, Laima Grandāne, Madara Grauduma.
S16 grupā 5.vietā Made Vecā, Sofija Skrapce, Lauma Jānelsiņa.
S18 grupā “Meridiāns OK/ CPSS” jaunietēm – Annai Dzedonei, Laurai Puķītei, Laumai Jānelsiņai – sudraba medaļas.
S120 grupā tūlīt aiz goda pjedestāla Zanda Abzalone, Signe Jānelsiņa, Sanita Strazdiņa.
Stafešu kausa kopvērtējums
Kā jau minēts, ar šīm sacensībām finišēja Stafešu kausa izcīņa, kurā labākās komandas noteica četros posmos.
V21 grupā kopvērtējumā kausu izcīnīja “Meridiāns OK/ CPSS” komanda, kas triumfēja trijos posmos no četriem. 4.vietā kluba otrā komanda. Dāmām S21 grupā kluba komandai trešā vieta.
“Meridiāns OK/ CPSS” orientieristiem pirmās vietas arī S12, V16 un V170 grupās. Otrā vieta S18, S120 un V14 grupās.
Var piebilst, ka šobrīd LOF klubu kausa kopvērtējumā, kur tiek skaitītas visas sacensības, līderos lielo klubu vērtējumā ir “Meridiāns OK/ CPSS” ar 35 281,83 punktiem, otrajā vietā “Kāpa OK” ar 34 645,73 punktiem, trešajā – “Alnis OK-JNSC” ar 34 094,04 punktiem.
Šajā sezonā Latvijas kausā atlikuši vēl pieci posmi, tuvākais jau šo sestdien, kas vienlaicīgi būs arī Latvijas čempionāts maratona distancē.
Komentāri