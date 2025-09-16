PIESLĒGTIES
Otrdiena, 16. septembris
Vārda dienas: Asja, Asnate, Dāgs
Orientieristi aizvadījuši divus valsts čempionātus

Jānis Gabrāns
06:51
16.09.2025
35
Orientieristes

Čempiones. Latvijas čempionātā stafetēs sieviešu komanda S21 grupā izcīnīja augsto otro vietu. Komandā startēja Rūta Dāboliņa (no kreisās), Kristīne Kokina un Leonarda Baltiņa. FOTO: Sergejs Sokolovs

Divu dienu garumā aizvadītās nedēļas nogalē orientieristi pulcējās Daugavpilī, lai cīnītos par Latvijas čempionāta medaļām vidējā distancē un stafetē. Sacensībām kopumā bija pieteikušies 650 dalībnieki, viņu vidū arī kupls pulks kluba “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi.

Vidējā distance

Spēcīgākajās, elites, grupās uzvarēja mūsu puses sportisti. Vīriešiem distanci ātrāk par konkurentiem veica “Meridiāns OK/ CPSS” pārstāvis Mārtiņš Sirmais, otrās vietas ieguvēju apsteidzot par 31 sekundi. Labāko sešnieku noslēdza čempiona komandas biedrs Mārcis Jansons.

Sievietēm elites grupā pārliecinoši uzvarēja Sandra Grosberga, kura pēdējās sezonās pārstāv komandu “Azimuts OK-Sm BJSS”. Šis sportistei bija jau sestais Latvijas čempiones tituls vidējā distancē elites grupā.
Pie tituliem un medaļām tika vēl vairāki “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi. V12 grupā sudraba medaļu izcīnīja Pauls Salnits, bet 6.vietā Reinis Palsis.

Grosberga
Seškārtējā. Latvijas čempionātā vidējā distancē sievietēm elites grupā pārliecinoši uzvarēja Sandra Grosberga. Šis bija sportistes sestais Latvijas čempiones tituls šajā distancē.
FOTO: Sergejs Sokolovs

V14 grupā pārliecinošu uzvaru izcīnīja Krišjānis Platacis, par minūti un 40 sekundēm pārspējot tuvāko sekotāju. Var minēt, ka bronzas medaļu izcīnīja līgatnietis Ernests Hercenbergs no kluba “Siguldas takas”.
Čempionāts kārtējo reizi parādīja, ka V16 grupā dominē “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi, kuriem pirmās četras vietas. Tas nozīmē, ka ir liela iekšējā konkurence, bet tā vienmēr dzen uz priekšu, liek augt meistarībā. Šoreiz ātrāks par konkurentiem bija Lars Anders Luiks, kuram čempiona tituls. 42 sekundes viņam zaudēja Jēkabs Graudums, kuram vicečempiona tituls. Bronzas medaļa Jēkabam Grau­dumam, bet ceturtajā vietā Teodors Rebinovs.

V20 grupā trešajā vietā Edvards Zvirgzdiņš, bet piektajā – Rinalds Ruža.

Sīva cīņa par čempiona titulu risinājās V60 grupā, kur ātrākais izrādījās Igors Bužs, tikai par divām sekundēm apsteidzot sudraba medaļas ieguvēju. 4.vietā Juris Lūsītis.

V70 grupā 6.vietā Uldis Alksnis.

S18 grupā 6.vietā Anna Dzedone.

S20 grupā sudraba medaļa Rūtai Dāboliņai, bet 5.vietā Sabīne Strazdiņa.

S35 grupā čempiones tituls Kristīnei Kokinai.

S40 grupā 4.vietā Signe Jānelsiņa.

S50 grupā pārliecinoši pirmā Zanda Abzalone, otrās vietas ieguvēju apsteidzot par vairāk nekā četrarpus minūtēm.

S55 grupā 5.vietā Vija Šiltere.

Stafete

Nākamajā dienā tika sadalīti čempionu tituli stafetēs, un šīs sacensības bija arī pēdējais posms Stafešu kausa izcīņā. Spēcī­gākajās grupās pie tituliem gan tikt neizdevās, bet sieviešu komanda S21 grupā izcīnīja augsto otro vietu. Uzvarētājas no kluba “Alnis OK-JNSC-1” šoreiz nebija noķeramas, bet Kristīne Kokina, Rūta Dāboliņa un Leonarda Baltiņa izcīnīja drošu vicečempioņu titulu.

Vīriem V21 grupā “Meridiāns OK/ CPSS-1” trio – Matīss Timermanis, Edvards Zvirgzdiņš, Mārtiņš Sirmais- finišēja piektajā vietā.

Kā jau bija gaidāms, V16 grupā konkurentiem nekādas cerības neatstāja Jēkabs Graudums, Miks Graudums, Lars Anders Luiks, kuri otrās vietas ieguvējus apsteidza par 15 minūtēm! Tūlīt aiz goda pjedestāla “Meridiāns OK/CPSS-2”, kurā startēja Edvards Rebinovs, Renārs Ruža, Teodors Rebinovs.
V170 grupā (dalībnieku kopējais vecums nedrīkst būt mazāks par 170) sudraba medaļas Igoram Bužam, Pēterim Druķim, Jurim Lūsītim, bet 4.vietā Juris Kokins, Uldis Alksnis, Kaspars Radziņš.

S12 grupā 4.vietā Dārta Sedeniece, Laima Grandāne, Madara Grauduma.

S16 grupā 5.vietā Made Vecā, Sofija Skrapce, Lauma Jānelsiņa.

S18 grupā “Meridiāns OK/ CPSS” jaunietēm – Annai Dzedonei, Laurai Puķītei, Lau­mai Jānelsiņai – sudraba medaļas.

S120 grupā tūlīt aiz goda pjedestāla Zanda Abzalone, Signe Jānelsiņa, Sanita Strazdiņa.

Stafešu kausa kopvērtējums

Kā jau minēts, ar šīm sacensībām finišēja Stafešu kausa izcīņa, kurā labākās komandas noteica četros posmos.

V21 grupā kopvērtējumā kausu izcīnīja “Meridiāns OK/ CPSS” komanda, kas triumfēja trijos posmos no četriem. 4.vietā kluba otrā komanda. Dāmām S21 grupā kluba komandai trešā vieta.

“Meridiāns OK/ CPSS” orientieristiem pirmās vietas arī S12, V16 un V170 grupās. Otrā vieta S18, S120 un V14 grupās.

Var piebilst, ka šobrīd LOF klubu kausa kopvērtējumā, kur tiek skaitītas visas sacensības, līderos lielo klubu vērtējumā ir “Meridiāns OK/ CPSS” ar 35 281,83 punktiem, otrajā vietā “Kāpa OK” ar 34 645,73 punktiem, trešajā – “Alnis OK-JNSC” ar 34 094,04 punktiem.

Šajā sezonā Latvijas kausā atlikuši vēl pieci posmi, tuvākais jau šo sestdien, kas vienlaicīgi būs arī Latvijas čempionāts maratona distancē.

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
49
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
12
Anna Kola
Anna Kola

Atceroties dienu, kura pirms 24 gadiem satrieca visu pasauli

17:44
12.09.2025
21
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
29
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Slava Cēzaram, piedodiet, – Trampam!

08:56
09.09.2025
41
1

Tautas balss

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
40
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
25
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
32
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
42
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
28
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

