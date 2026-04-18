Orientēšanās sezona kļūst aizvien aktīvāka

Jānis Gabrāns
08:57, 18. Apr, 2026

Veiksmīgi starti. Orientēšanās kluba “Meridiāns” sportists Igors Bužs bija labākais Latvijas kausa sacensībās “Ziemeļu divdienas” V65 grupā, kā arī uzrādīja labāko laiku V60 grupā seriāla “Meridiāns” 3. kārtā. FOTO: Jānis Saliņš

Ik gadu pavasaris atnāk arī ar orientēšanās sacensībām, seriāliem, un rūdīts orientierists var vai katru dienu atrast kādu vietu, kur notiek sacensības.

Dažu dienu ir pat vairāki seriāli, atliek izvēlēties tuvāko, iecienītāko, interesantāko.

Pašmāju seriālā “Meridiāns” jau aizvadītas pirmās trīs kārtas, bet Latvijas kausā jau seši posmi.

“Ziemeļu divdienas”

Rīgas apkaimē, Mangaļsalā, norisinājās 5. un 6. Latvijas kausa posms orientēšanās sportā – “Ziemeļu divdienas”. Latvijas kausa ieskaitē vērtēti abu dienu rezultāti, bet pie balvām tika labākie abu dienu kopvērtējumā.

Vīriem elites (V21E) grupā tūlīt aiz goda pjedestāla divi “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi, 4. vietā Edvards Zvirgzdiņš, 5. Rinalds Ruža. Dāmām elites grupā šoreiz neviena no Cēsu kluba nestartēja, bet uzvarēja Aija Skrastiņa (“Briksnis SK”), kura sportiskās gaitas sāka Cēsu pilsētas Sporta skolā. Par uzvaru bija pamatīga spēkošanās, un pirmo un otro vietu finišā šķīra vien 12 sekundes.

“Meridiāns OK/ CPSS” pārstāvjiem itin labi veicās citās grupās. V12 grupā uzvarēja Reinis Palsis, bet sestajā vietā Ralfs Spēlmanis.

V14 grupā abas dienas labākais bija līgatnietis Ernests Hercenbergs (“Siguldas takas”), uzvarot arī divu dienu kopvērtējumā.

S14 grupā pirmo vietu spēja nosargāt Madara Grauduma. Pirmajā dienā viņa uzrādīja labāko laiku, otrajā vien devītais rezultāts. Taču neveicās arī viņas tuvākajai sekotājai pēc pirmās dienas, tāpēc Madarai uzvara kopvērtējumā. Trešajā vietā Anabella Luika.

V16 grupā pirmais Teodors Rebinovs, labus pamatus uzvarai ieliekot jau pirmajā dienā, tuvāko sekotāju apsteidzot par gandrīz trīs minūtēm. Lai arī otrajā dienā viņam vien ceturtais labākais laiks, tas neietekmēja vietu sadali un Teodora uzvaru kopvērtējumā. Sestajā vietā Krišjānis Platacis.

V18 grupā pēc 4. vietas pirmajā dienā uz otro kopvērtējumā, uzvarot otrajā dienā, spēja pacelties Jēkabs Graudums. Miks Graudums šoreiz 6. vietā.

S18 grupā uzvarēja Lauma Jānelsiņa.

V20 grupā otrais Atis Dubrovskis.

S21A grupā otrajā vietā Sabīne Strazdiņa.

S35 grupā otrajā vietā Kristīne Kokina.

V40 grupā ceturtajā vietā Pēteris Lediņš.

V65 grupā uzvarēja Igors Bužs.

V70 grupā otrajā vietā Uldis Saulītis, bet 5. Gatis Skrastiņš.

Nākamais Latvijas kausa posms – “ OK Arona Kauss” – norisināsies Jaunpiebalgas pusē 25. un 26. aprīlī. Jauniešu un junioru grupās šīs būs pirmās atlases uz Bal­tijas, Eiropas jauniešu un Pasaules junioru čemp­i­­onātu.

“Meridiānam” jau 54. sezona

Cēsu kluba “Meridiāns” rīkotais orientēšanās seriāls ir zināms visā valstī, tajā startē plaša dalībnieku pārstāvniecība. Aizvadītajā gadā klubs realizēja LEADER projektu kapacitātes uzlabošanai, tapušas jaunas orientēšanās kartes Raiskuma, Amatas un Drabešu pagastā. Tās skrējēji varēs iepazīt pasākumos jau šajā, 2026. gada, sezonā, ienesot orientēšanās sportu jaunās Cēsu novada teritorijās.

Projektā iegādāts arī pasākumu aprīkojums: divas POP-up teltis, planšetdators un skaņas aprīkojums, kas ļauj sacensības aizvadīt jaunā līmenī.

Šī orientēšanās seriālam ir jau 54. sezona, šonedēļ pie Niniera ezera aizvadīta 3. kārta. Kontrolpunktu meklējumos devās vairāk nekā 170 orientieristu. Savās grupās uzvarēja: VE grupā – Edgars Bertuks (OK “Alūksne”); VB grupā – Haralds Šillers (“Ziemeļ­kurzeme”); VC grupā – Agris Peipiņš (“Meridiāns”); V35 – Austris Krastiņš (SK “Brik­snis”); V40 – Aigars Kokins (“Meridiāns”); V50 – Pēteris Kokarēvičs (“Kai­miņi”); V60 – Igors Bužs (“Meridiāns”); V70 – Juris Kokins (“Meri­diāns”); V18 – Krišjānis Platacis (“Meri­diāns”); V16 – Eduards Spēlmanis (individuāli); V14 – Zintis Dzinko (ZVOC/ VBSS); V12 – Jānis Ruža (Straupe); V10 – Jurģis Peipiņš (“Meridiāns”); V8 – Georgs Gudēvics – Liepiņš (“Meridiāns”).

SE grupā – Leonarda Baltiņa (Leči); SB grupā – Signe Jānelsiņa (“Meridiāns”); SC grupā – Ilze Buža – Saldūksne (“Meridiāns”); S35 – Kristīne Kokina (“Meridiāns”); S40 – Agita Marena (KSK); S50 – Džaneta Suta (ZVOC); S60 – Modrīte Skrastiņa – (“Meridiāns”); S70 – Aina Jaunzema (individuāli); S18 – Sofija Skrapce (“Meridiāns”); S16 – Madara Grauduma (“Meridiāns”); S14 – Daina Dzvinko (individuāli); S12 – Ance Supe (individuāli); S10 – Elza Dzinēja (individuāli); S8 – Austra Vecā (individuāli).

Seriāls “Meridiāns” notiek katru otrdienu, kopumā aizvadot 25 kārtas.

