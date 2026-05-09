Sestdiena, 9. maijs
Vārda dienas: Klāvs, Einārs, Ervīns
Orientēšanās sacensību virpulī

Jānis Gabrāns
09:11, 9. Mai, 2026

Distancē. Latvijas skolu kausā Ernests Hercenbergs no Cēsu Bērzaines pamatskolas izcīnīja sudraba medaļu. Viņam labi veicas arī Latvijas kausa ieskaitē, kur V14 grupā viņš ir otrajā vietā. FOTO: Mareks Gaļinovskis

Orientēšanās sezona jau rit pilnā sparā, sacensības notiek visos līmeņos – no klubu seriāliem līdz pasaules kausiem. Pa­raudzīsim, kā veicies mūsu sportistiem.

Aronas kauss

Latvijas kausa sezona orientēšanās sportā turpinājās ar Aronas kausa izcīņu, ko Madonas klubs “Arona” šoreiz rīkoja Jaun­pie­balgas pagastā. Orientieristi sacentās divas dienas, lai noskaidrotu labākos gan konkrētajā dienā, gan kopvērtējumā. Da­līb­nieku vidū kuplā skaitā arī “Me­ridiāns OK/ CPSS” sportisti.
Vīriešiem elites grupā 3. vietā kopvērtējumā Ainārs Drozds, no otrās vietas atpaliekot 12 sekundes. Ceturtais Mārcis Jansons.

Labi veicās V12 jaunajiem orientieristiem, uzvarēja Reinis Palsis, trešais Jānis Ruža, ceturtais – Ralfs Spēlmanis.

V14 grupā pārliecinoši uzvarēja līgatnietis Ernests Hercen­bergs, kurš pārstāv klubu “Siguldas takas”. 6. vietā Pauls Salnits. S14 grupā uzvarēja Ma­dara Grauduma, 4. – Anabella Luka, 5. – Katrīna Rožkalne.

V16 grupā viss goda pjedestāls meridiāniešiem, pirmais Jēkabs Graudums, otrais – Miks Graudums, trešais – Teodors Rebinovs.

V18 grupā 5. vietā Sebastians Janovs.

V20 grupā 5. Rinalds Ruža, 6. Atis Dubrovskis.

S21B grupā otrā Maija Medne.

S35 grupā otrajā vietā Kristīne Kokina.

V40 grupā abās dienās un kopvērtējumā pirmais Pēteris Le­diņš, 5. Sandis Burtnieks, 6. Raitis Bērziņš.

V45 grupā 6. Jānis Butāns.

V55 grupā trešais Pēteris Druķis, bet S55 grupā 5. Sanita Strazdiņa.

V65 grupā pirmais Marts Kūlviks, otrais Igors Bužs.

V70 grupā trešajā vietā Gatis Skrastiņš, kuru no sudraba šķīra nieka divas sekundes. 6. vietā Uldis Alksnis.

Skolu kauss

Jau 11. reizi aizvadīts tradicionālais Skolu orientēšanās kauss, kurā startēja 79 skolas ar vairāk nekā 600 dalībniekiem. Sacen­sību centrs šoreiz Rīgā, Me­žaparka Lielajā estrādē. Dalīb­nieku vidū arī vairāku Cēsu novada skolu orientieristi, un skolu vērtējumā visaugstāk tika Cēsu Valsts ģimnāzija, ierindojoties 12. vietā. Pie punktiem tika arī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (VTDT), Drau­dzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ), Straupes pamatskolas, Amatas pamatskolas un Cēsu Bērzaines pamatskolas orientieristi.

Vispirms sportisti veica kvalifikāciju, lai noskaidrotu tos 12 labākos katrā vecuma grupā zēniem un meitenēm, kuri iekļūs pusfinālā. Sekoja pusfināla skrējiens, no kura seši labākie kvalificējās finālam. Individuāli labāk veicās puišiem, gandrīz visās grupās kāds iekļuva finālā. Labākie panākumi V3 grupā, kur sudraba medaļu izcīnīja Ernests Hercenbergs (Cēsu Bērzaines pamatskola).

V1 grupā ceturtajā vietā, vien trīs sekundes zaudējot bronzas medaļniekam, ierindojās Sebas­tians Janovs (VTDT), bet 6. vietā Edvards Rebinovs (VTDT).

V2 grupā tūlīt aiz goda pjedestāla Krišjānis Platacis (DACVĢ), no trešās vietas atpaliekot vien divas sekundes.

V4 grupā 6. vietā Jānis Ruža (Straupes pamatskola).

Pasaules kauss

Šveicē ar sacensībām sprintā sā­cies Pasaules kauss orientēšanās sportā, kur Latvijas izlases sastāvā startēja arī Sandra Grosberga un Rūta Dāboliņa.

Sprintā dāmām no Latvijas labāko rezultātu sasniedza S. Grosberga, 114 sportistu konkurencē finišējot 32. vietā.

R. Dāboliņa, kurai šī ir tikai otrā sezona pieaugušo izlasē, ierindojās 90. vietā. Par paveikto viņa saka: “Savu sniegumu vērtēju viduvēji, nebija ļoti lielu kļūdu, taču pārāk daudzās vietās minstinājos, un bija arī pa kādai mazākai kļūdai, kā arī fiziski neskrēju tik labi, kā gribētos. Kopumā ļoti vērtīga pieredze, esmu priecīga šeit būt. Līmenis ir patiešām augsts. Lai arī, skatot savu rezultātu, ir mazliet skumīgi, šādas sacensības motivē turpināt trenēties un kļūt stiprākai!”

Sprinta jauktajā komandu stafetē, kur startēja arī abas minētās orientieristes, Latvijas izlasei 16. vieta 24 komandu ieskaitē.

Pasaules kausa posms Šveicē noslēdzās ar sacensībām izslēgšanas sprintā, kurām no Latvijas kvalificējās vien S. Grosberga. Taču tālāk par pirmo kārtu tikt neizdevās, savā skrējienā Sandra finišēja sestā, kas neļāva kvalificēties pusfinālam. Sportiste gan atzinusi, ka šīs sezonas galvenais mērķis ir Eiropas čempionāts Lietuvā, kur sacensības būs klasiskajās meža distancēs, tāpēc viņai sprinti šogad esot otrajā plānā “Šobrīd tikai sāku ieskrieties sezonā un neesmu īsti aizvadījusi sprinta specifiskos treniņus,” saka sportiste.

