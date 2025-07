Novada čempionāts disku golfā

Priekuļu disku golfa laukumā aizvadīts “CDzP” Cēsu novada čempionāta 2. posms.

Sacensības rīko Ingemārs un Reinis Stalšāni, kuri rūpējas arī par Priekuļu disku golfa laukuma uzturēšanu un paši ir aktīvi dalībnieki dažāda līmeņa sacensībās.

Priekuļu laukums iecienīts

Samērā īsā laikā tika aizpildītas visas 90 dalībnieku vietas novada čempionātam, dažam pat nācās palikt aiz strīpas. Ingemārs Stalšāns stāsta, ka visās sacensībās vienmēr ir maksimālais dalībnieku skaits, ko var uzņemt konkrētais laukums: “Standarta trasē ar 18 groziem var uzņemt 90 dalībniekus, pie katra starta celiņa ir pieci spēlētāji. Ja interese ļoti liela, dažkārt uzliekam papildu grozus, lai varētu uzņemt vairāk dalībnieku. Piemēram, pirmajā novada čempionāta posmā uzlikām trīs papildu grozus, kas ļāva piedalīties105 cilvēkiem.”



Ieskatoties disku golfa sacensību kalendārā, redzams, ka piedāvājums ir ļoti plašs, katru nedēļas nogali Latvijā notiek vairākas sacensības, daudz iespēju ir arī Igaunijā, Lietuvā. Taču tas neietekmē dalībnieku skaitu Priekuļu laukumā.



“Jā, mūsu laukums ir iecienīts,” saka I. Stalšāns. “Uz novada čempionātu atbrauca spēlētāji no visiem Vidzemes klubiem, bija arī no Rīgas, Talsiem, Tukuma, arī trīs no Igaunijas. Mums ir laba trase, tai ir prestižs, to regulāri kopjam, spēlētāji novērtē un brauc pie mums.



Sacensībās konkurence itin nopietna, kaut arī neatbrauca paši spēcīgākie Latvijas spēlētāji, bet tas deva iespēju par godalgotām vietām un naudas balvām pacīnīties citiem. Teiksim, Arnis Mednis, kurš valsts čempionātā pagaidām necīnās par augstām vietām, šoreiz demonstrēja teicamu sniegumu, šī bija viņa diena, tāpēc arī pelnīta uzvara.”

Disku golfs piemērots ikvienam

Jautāts, cik liela nozīme disku golfā ir veiksmes faktoram, Ingemārs saka, ka 70 procentus no panākumiem dod prasme, pārējie 30 ir veiksme: “Priekuļu trases lielākā daļa ir kokos, dažkārt tie palīdz tikt ārā no nepatikšanām, bet var notikt arī pretējais. Ja trāpa pa līnijām, disks lido garām kokiem, bet ir dienas, kad tā neizdodas, tad visu nosaka tie veiksmes procenti. Liela nozīme arī laika apstākļiem, šoreiz tie bija izcili – silta, saulaina diena ar minimālu vēju, var teikt, nekas netraucēja parādīt labu sniegumu. Un tad varam atcerēties novada čempionāta pirmo posmu 5.aprīlī, kad iepriekšējā naktī negaidīti uzkrita 20 centimetru bieza sniega kārta, kam neviens nebija gatavs. Līdz vakaram sniegs nokusa, bet pirmajā aplī nācās cīnīties pa sniegu, un tas nebija viegls pārbaudījums.”



Ieskatoties dalībnieku sarakstā, redzams, ka daudz ir novada spēlētāju. I. Stalšāns apstiprina, ka vietējo spēlētāju skaits palielinās: “To labi var redzēt ikdienā. “Dažkārt aizbraucu uz trasi darba dienas vidū vai pat rīta pusē, un automašīnu stāvlaukums gandrīz pilns. Cilvēki spēlē, trenējas. Mums ik ceturtdienas vakaru ir arī vietējās mini sacensības, lai popularizētu disku golfu, spēlētāju gadu no gada ir vairāk. Tagad jau šķiet, ka Cēsīs liela daļa zina, kas tas disku golfs ir, vairs nav jāskaidro. Pirms gadiem pieciem tas visiem bija kaut kas nedzirdēts.



Šis ir sporta veids ikvienam, neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības. Protams, ja laba fiziskā forma, ir vieglāk, jo nākas noiet palielus gabalus, Priekuļos arī reljefs nav līdzens. Bet galvenais, disku golfs – tas ir pie dabas pavadīts laiks vai nu vienam, vai kopā ar ģimeni, draugiem, līdzīgi domājošiem. Var jau vienkārši iet pa mežu bez mērķa, bet disku golfā ir pastaiga ar mērķi, ar azartu, un tā vairāk nekā 10 000 soļi vienā aplī savācas. Turklāt savam priekam to var darīt jebkurā brīvā laikā, trase atvērta vienmēr, ja vien nenotiek sacensības.”

Ne tikai uzturēt, bet arī uzlabot

Šogad Priekuļu trasē notika Latvijas kausa izcīņas amatieriem 2.posms. Pērn bija Latvijas kausa posms, kurā startēja arī PRO līmeņa spēlētāji. I. Stalšāns atklāj, ka nākamgad vēlētos uz Prieku­ļiem atvest Latvijas čempionātu: “Lai tas notiktu, jāveic nelielas izmaiņas trasē, ko jau pamazām darām. Nepieciešams izveidot tālākus, grūtākus grozus, saglabājot arī esošo konfigurāciju, lai der ikvienam spēlētājam. Tas nozīmē, ka uz groziem tiek veidotas papildu izmetienu vietas, kas būs PRO līmenim, atstājot vietas arī standarta trasei. Vēl viena izmetiena vieta ir arī tiem, kuri sper pirmos soļus disku golfā. Viņiem ir iesācēju trase, kur izmetiena vietas ir tuvāk nekā standarta trasē, lai vieglāk sasniegtu mērķi, tad ir lielāka vēlme atgriezties.”

Var teikt, Priekuļu disku golfa laukums ir piemērots visiem – iesācējiem, amatieriem un PRO līmeņa spēlētājiem. Spēlētāju dalības maksas tiek izmantotas gan sacensību rīkošanai, gan trases uzturēšanai. Stalšānu ģimene šogad iegādājusi traktoru zāles pļaušanai, trases daļa mežā tiek trimmerēta, lai neaizaug ar krūmiem, zāli. Tas arī ir iemesls, kāpēc spēlētāji vēlas braukt uz Priekuļiem, jo zina, ka trase vienmēr būs kvalitatīva.

Rezultāti

Ielūkosimies novada čempionāta 2.posma rezultātos. Spēlētāji sacentās piecās divīzijās. ⁠MPO – atvērtā vīriešu divīzija (PRO), tajā uzvarēja Arnis Mednis (Sigulda), ar vienādu rezultātu 2.vietā Jānis Melderis (Ieriķi) un Ingemārs Stalšāns (Cēsis). Sešniekā arī Jānis Reķis (Rauna), Deniss Šalders (Smiltene), Nils Rudins (Valmiera).

⁠FPO – atvērtā sieviešu divīzijā (PRO) uzvarēja Una Lokmane (Ogre), otrā Igaunijas golfere Marge Latte, trešā Olga Stalšāne (Cēsis). Aiz viņām Kitija Voit­keviča (Cēsis), Ketija Kalniņa (Cēsis), Evelīna Začesta (Jē­kabpils).



Grupā ⁠⁠MA3 – amatieri vīrieši – uzvarēja cēsnieks Kristaps Kalniņš, otrais Egils Lobuzovs (Rozula), trešais Ričards Vintēns no Valmieras. Sešniekā arī Krišjānis Baltpurviņš (Auciems) un Anrijs Vents (Cēsis), kuriem dalīta ceturtā vieta, bet sestais Tomass Meļņiks (Cēsis).



Grupā FA3 – sievietes amatieries – pirmā Evita Blīgzna (Priekuļi), otrā Linda Smilga (Cē­sis), trešā Betrise Ozola (Cēsis). Aiz viņām Lāsma Pundure (Lubāna), Iveta Beļikova (Liepa), bet dalītajā sestajā vietā Maija Vāvere (Loja) un Kristīne Baklāne (Priekuļi).



Grupā MA4 – iesācēji vīrieši – vadošajās vietās viesi: pirmais Mārcis Poļakovs (Valka), otrais Rinalds Bižāns (Valmiera), dalītajā trešajā vietā Edgars Grīn­bergs (Limbaži) un Kristiāns Ketlers (Sigulda). Piektajā vietā Raimonds Stalšāns – Purvinskis (Rīga), sestajā Mareks Rode (Valmiera).



Novada čempionātā atlicis vēl viens posms 11. oktobrī, kurā būs cīņa ne tikai par čempionu tituliem, bet arī par turnīra galvenā atbalstītāja “CdzP” dāvāto 1000 eiro balvu fondu, kas pēdējā posmā radīs īpašu azartu.