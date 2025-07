Novadā aizvadīts vērienīgais Baltijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā

Novadā pirmo reizi aizvadīts viens no vērienīgākajiem sporta notikumiem - Elsana Baltijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā, lielākoties trasei vijoties cauri Cēsu un Priekuļu apkārtnei.

Baltijas valstu čempionāts šosejas riteņbraukšanā ir unikāls notikums Eiropā, jo vienā pasākumā uzreiz trīs valstis noskaidro savus nacionālos čempionus, apbalvoti tiek gan Baltijas, gan katras valsts čempioni.

Čempionāta ideja ir palielināt sacensību konkurences līmeni, kā arī ievērojami paaugstināt pasākuma kvalitāti, tādējādi padarot to par vienu no prestižākajiem velosporta notikumiem Eiropā. Čempionāta četrās dienās augsta līmeņa sacensībās startēja dažāda vecuma un meistarības grupas: bērni, jaunieši, amatieri un elites sportisti. Gaidītākais bija svētdienas starts elites vīriem, kuriem bija jāizbrauc 176 kilometrus gara distance ar 18,5 km gariem četriem apļiem Priekuļos un četriem 20 km gariem Cēsīs ar izteiksmīgu finiša kāpumu, kas bija izšķirošs, lai noteiktu uzvarētāju.



Viens no sacensību favorītiem, pēdējo trīs gadu Latvijas čempions Emīls Liepiņš neilgu brīdi pirms svētdienas sacensībām paziņoja, ka nelielas traumas dēļ nevarēs aizstāvēt mūsu valsts čempiona titulu grupas braucienā. Par uzvarētāju grupas braucienā Baltijas čempionātā riteņbraukšanā kļuva Gada sportists Latvijā un olimpisko spēļu dalībnieks Toms Skujiņš. Viņš visu laiku turējās līderos un pēdējā kilometrā kāpumā veica atrāvienu no sīvākā konkurenta, Eiropas čempionāta medaļnieka igauņa Madisa Mikhelsa, godam finišējot solo. Trijnieku noslēdza 2017. un 2018. gada Latvijas čempions Krists Neilands, kurš Baltijas čempionātā trijniekā ir pirmo reizi.



Trase vijās augšup un lejup, turklāt valdošais spēcīgais vējš padarīja sacensības par pietiekami izaicinošām. Latvijas Riteņbraukšanas federācija informēja, ka vīriešiem jau sacensību sākumā izveidojās līderu grupa ar desmit riteņbraucējiem, kurā bija arī trīs vadošie latvieši – Skujiņš, Neilands un Belohvoščiks. Šajā grupiņā bija arī spēcīgie igauņi Mikhels un Pajurs, kā arī viens no vadošajiem lietuviešiem Mikutis. Distances vidū vadošā grupa saruka līdz sešiem braucējiem, kuru vidū joprojām atradās Skujiņš un Neilands. Priekšpēdējā apļa beigās līderu tempu vairs neturēja pagājušā gada vicečempions Mikutis. Pēdējā kāpumā konkurentus vēlreiz pārbaudīja Skujiņš, veicot rāvienu, kam turēja līdzi igaunis Mikhels. Pēdējā apļa sākumā Skujiņš ar Mikhelsu labi sastrādājās un pārsvaru palielināja. Tā kā Mikhels ir ātrs sprinteris, tad Skujiņš izmantoja savas stiprās puses un pusotru kilometru līdz finišam kāpumā veica izšķirošo atrāvienu.



Īsi pēc finišēšanas Toms Skujiņš, kurš pirms sacensībām bija teicis, ka varētu justies labāk, “Druvai” pauda: “Vējš noteikti sacensības padarīja smagākas, bet tieši tas man patīk. Šis posms nebija viegls, gāja smagi, bet citiem gāja vēl grūtāk, izcīnīt uzvaru ļāva fiziskā sagatavotība.” Sportists atzina, ka Cēsīs juties ļoti labi, jo daudz cilvēku vērojuši sacensības: “Sacensības foršas padara tieši skatītāji, līdzjutēji, kas stāv ceļa malā, jūt līdzi un atbalsta.” Toms Skujiņš iepriekš Baltijas čempionātā uzvaru bija izcīnījis 2021. gadā, bet Latvijas čempionātā – 2021. un 2018. gadā.



Elites sportistus sveica arī Cēsu novada pašvaldības vadītājs Jānis Rozenbergs, kurš izteica cerību, ka šis posms sacensību dalībniekiem paliks atmiņā ar sarežģīto trasi, kalniem un lejām, un vēju, kas padarīja visu vēl grūtāku. Sacensību dalībnieki un rīkotāji atzinīgi novērtēja čempionāta norisi Cēsu novadā, pozitīvi vērtējot arī infrastruktūru, naktsmājas un ēdināšanas iestādes, viesmīlību.



Svētdienas rītā par čempiona titulu cīnījās arī elites dāmas, kurām bija jāveic 98,5km. Grupas braucienā uzvarēja pagājušā gada bronzas medaļniece Elizabete Ebrasa, bet desmito Latvijas čempiones titulu un pirmo grupas braucienā spraigā cīņā ar komandas biedreni Kitiju Siltumēnu izcīnīja Dana Rožlapa.



Četru dienu laikā novads uzņēma vairāk nekā 500 riteņbraucēju no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. 26. jūnijā Priekuļos notika grupas brauciens M16, W16, WJ, WU23, M65+, W40+ grupām, 27. jūnijā Priekuļos startēja grupas brauciens MU23, MJ grupām, kā arī notika Segafredo Coffe Ride. U23 vīru sacensībās sportisti veica 139 kilometrus garu distanci gleznainā maršrutā cauri Priekuļiem, Vecpiebalgai, Jaunpiebalgai, Rēveļiem un Raunai, finišējot Priekuļos. 28. jūnijā Cēsīs startēja grupas brauciens M45 – 64, M19 – 44 grupām, 29. jūnijā grupas brauciens WE, W19 – 39, ME grupām, kā arī notika bērnu sacensības. Ņemot vērā sacensību apjomu, Cēsīs un apkārtnē bija gan slēgtas ielas, gan bija sabiedriskā transporta izmaiņas.