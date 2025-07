No pasaules čempionāta ar zeltu un pozitīvām emocijām

Baltijā populārākās orientēšanās sacensības “Kāpas trīsdienas” šogad risinājās Ventspils pusē, pulcējot rekordlielu dalībnieku skaitu – 2200 no 16 valstīm, arī no Japānas, Izraēlas, Honkongas. Šīs tradicionālās daudzdienu orientēšanās sacensības risinājās jau 37.reizi. Kā vienmēr ar plašu dalībnieku skaitu piedalījās Cēsu puses komanda “Meridiāns OK/ CPSS”. Rīkotāji bija parūpējušies par plašu programmu, “Kāpa” pulcēja dažādu orientēšanās […]