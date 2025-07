Mūsu vieglatlēti zelta medaļu mirdzumā

Teicami Latvijas čempionātu vieglatlētikā U20 un U23 grupās aizvadīja Cēsu pilsētas Sporta skolas un sporta kluba “Ašais” atlēti, izcīnot 11 medaļas, no tām deviņas zelta.

Divu dienu sacensībās pie trim godalgām U23 čempionātā– divām zelta un vienas sudraba – tika sporta kluba “Ašais” līderis Roberts Glazers. Kā pastāstīja treneris Austris Āboliņš, pirmo reizi gājuši tādu mazliet dullu ceļu, startējot trijās distancēs, ne vien tradicionālajā 1500 m un 800 m, bet arī – 3000 m skrējienā.

Pirmajā dienā itin pārliecinoša uzvara 1500 m distancē. Otrajā dienā vispirms 3000 m skrējiens, kur U23 grupā galvenā cīņa ar kuldīdznieku Lauri Grīniņu. Lielāko daļu distances abi skrēja plecu pie pleca, taču tad Roberts pārņēma vadību, arvien palielinot atstarpi, un finišā viņa pārākums sastādīja astoņas sekundes. Trīskāršais medaļnieks. Sporta kluba “Ašais” līderis Roberts Glazers startēja trijās distancēs, uzvarot 1500 m un 3000 m skrējienā, bet 800 m izcīnīja sudraba medaļu.

FOTO: Guntis Bērziņš



Pēc finiša Roberts pastāstīja, ka galvenais uzdevums bijis atstāt aiz sevis Lauri Grīniņu, kas arī izdevies, un jau otrais čempiona tituls rokā. Jautāts, vai pietiks spēka vēl 800 m skrējienam, kas prasa ļoti daudz, sportists teica: “Redzēsim, jo pauze ir ļoti neliela, vien divas stundas. Ja jutīšu, ka neesmu spējis normāli atjaunoties, nestartēšu.”



Tomēr viņš stājās uz starta un izcīnīja sudraba medaļu, par vienu sekundi atpaliekot no uzvarētāja.

Ar divām zelta medaļām no čempionāta atbrauca Artūrs Ozols (treneris Māris Urtāns), uzvarot U23 grupā gan lodes grūšanā (12,24m), gan diska mešanā (45,67m). Čempions. Divus čempiona titulus izcīnīja Artūrs Ozols, uzvarot U23 grupā gan lodes grūšanā, gan diska mešanā. FOTO: Guntis Bērziņš



Divi čempionu tituli arī trenera Riharda Parandjuka audzēkņiem barjerskrējējiem. U20 grupā 100 m barjerskrējienā uzvara Elizabetei Cīrulei, kura atkārtoti sasniedza savu otru labāko rezultātu (14,35 sekundes). Sportistēm nācās cīnīties ar spēcīgu pretvēju, tāpēc nav sasniegts labākais iespējamais rezultāts, norādīja treneris.



U20 grupā vīriešiem 400 m barjerskrējienā uzvarēja Emīls Sandlers-Bomis, sasniedzot jaunu personīgo rekordu – 53,72 sekundes. Nedaudz pietrūka, lai izpildītu normatīvu Eiropas U20 čempionātam – 53,25 sekundes.



Pēc finiša sportists pastāstīja, ka šobrīd visu uzmanību velta tieši barjerskriešanai: “Esmu nolicis malā tāllēkšanu, jo saprotu, ka abus veidus nevaru veikt vienlīdz labā līmenī. Apzinos, ka tehniskajā ziņā barjerskrējienā daudz var labot, un pie tā kopā ar treneri strādājam. Neslēpšu, esmu nedaudz pārsteigts, ka sasniegts jauns personīgais rekords, un nedaudz žēl, ka neizdevās izpildīt normatīvu, bet priekšā ir vēl dažas sacensības, lai censtos to paveikt, pietrūkst pavisam nedaudz.”



Medaļas arī citiem Māra Urtāna audzēkņiem. Lodes grūšanā zelta godalga Luīzei Gestardei U23 grupā sievietēm. Viņas rezultāts 13,44 m krietni atpaliek no personīgā rekorda, bet, kā norāda treneris, valsts čempionātā galvenais ir izcīnītā vieta un, ja ar šādu rezultātu pietiek titulam, tad jau viss kārtībā. Zelta medaļa pamatoti tika gaidīta arī no Toma Samauska U18 grupā, taču šoreiz tālākais mēģinājums bija vien 15,27m un rezultātā tikai sudraba medaļa, par deviņiem centimetriem atpaliekot no uzvarētāja. Var atgādināt, ka Toma personīgais rekords ir 17, 82m.



Treneris neslēpa, ka nav apmierināts ar rezultātu, norādot, ka sportists nav koncentrējies sacensībām un sektorā devies ar pārliecību, ka viss būs labi: “Izrādījās, ka vienmēr tā nenotiek, tāpēc šādi zaudējumi ir ļoti noderīgi, jo liek aizdomāties par attieksmi.”



Diska mešanā sievietēm U23 grupā galvenā cīņa jau ierasti notiek starp L. Geistardi un Vinetu Krūmiņu. Ar rezultātu 47,40m pārāka bija Vineta, Luīzei sudraba medaļa (40,60m). Diska mešanā uzvara arī Tomam Sa­mauskam U18 grupā (57,82m).



Jautāts, vai zaudējums lodes grūšanā lika īpaši sasparoties nākamajai disciplīnai, Toms saka, ka katra diena ir jauna diena un tās ir jaunas sacensības. Ir jāaizmirst iepriekšējais un jākoncentrējas tikai uz konkrēto dienu.



M. Urtāns uzsver, ka rezultāta sasniegšanā galvenais ir pašdisciplīna, ja tās nav, arī treneris neko nevar panākt: “Redzam, ka kopumā ar to sportistiem ir problēmas, tāpēc arī U20, U23 grupās dalībnieku skaits ir neliels. Ja sporta skolu laikā viņi vēl sevi motivē, var “izbraukt” uz talantu, tad vēlāk ar to vien nepietiek, un tad viss atkarīgs, cik katrs gatavs sevi ziedot treniņiem, smagam darbam. Liela daļa saprot, ka nav tam gatavi, paliek izturīgākie, mērķtiecīgākie.”



Vēl jāuzteic kluba “Ašais” sprintere Dārta Cipule, kura 100 m distancē savā priekšskrējienā pirmo reizi izskrēja ātrāk par 13 sekundēm – 12,99. Finālam viņa kvalificējās ar ceturto labāko rezultātu, tiesa, galvenajam skrējienam spēka nedaudz pietrūka, rezultātā 6. vieta U20 meiteņu konkurencē.