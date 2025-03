Mūsu barjerskrējēja Elizabete Cīrule – Baltijas vicečempione

Valmieras vieglatlētikas manēžā aizvadīts Baltijas komandu čempionāts vieglatlētikā telpās U20 grupā. Latvijas izlases sastāvā startēja arī divi Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņi – barjerskrējēja Elizabete Cīrule (treneris Rihards Parandjuks) un lodes grūdējs Jēkabs Berkholcs (treneris Māris Urtāns). Komandu sacensībās katru valsti katrā disciplīnā pārstāv divi atlēti.

60 m barjerskrējienā sievietēm cīņa par titulu risinājās starp E. Cīruli un Igaunijas sportisti Marlēnu Ritari. Abas startēja blakus celiņos, un visu distanci sportistes veica plecu pie pleca. Izšķirošie bija pēdējie centimetri, kad Igaunijas skrējēja pirmā šķērsoja finiša līniju, apsteidzot E. Cīruli par 0,02 sekundēm. M. Ritari sasniedza jaunu personīgu rekordu (8,63 sekundes), bet E. Cīrules rezultāts tikai 0,01 sekundi atpalika no viņas personīgā rezultāta. Elizabetes rezultāts 8,65 sekundes ir atkārtots sezonas labākais sasniegums šajā disciplīnā U20 grupā. Lodes grūšanā J. Berkh­o­l­cam sāncenši bija ļoti spēcīgi, nācās samierināties ar 6.vietu, labākajā mēģinājumā sasniedzot 14,11metrus. No piektās vietas, kurā ierindojās otrs Latvijas sportists Raits Markus, šķīra nepilns metrs. Lai pakāptos augstāk, Jēkabam bija krietni jālabo personīgais rekords, kas ar 6 kg lodi ir 14,94 m. Vērts piebilst, ka Jēkabs bija jaunākais no visiem dalībniekiem un tikai šajā sezonā startē U20 grupā, kur grūž 6 kg lodi.



Tagad telpu sezona noslēgusies un sportisti sāk gatavoties stadionu sezonai.