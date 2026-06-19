"Mottand" tūre badmintonā

“RSL Latvia International” sacensībām, kas piecas dienas notika Rīgā, bija pieteikušies badmintonisti no trīsdesmit deviņām valstīm.
Pasākumā kvalitāte un precizitāte bija par iemeslu, lai šogad šīs sacensības tiktu iekļautas Badminton Future circuit un BWF Future series turnīru 2026.gada plānā. Nosacītā badmintona grandu cīņu aizvējā Cēsīs, Piebalgas ielas Sporta namā, uz kārtējām Cēsu novada spēlēm bija ieradušies entuziasti no Alūksnes, Jelgavas, Rīgas, Siguldas, Valmieras un, protams, Cēsīm. Dāmu vienspēlēs bez zaudējumiem cīnījās pašmāju pārstāve Grieta Jermacāne (Latvijas Badmintona federācijas reitingā 25. no 598). Pa ceļam uz finālu tika pieveiktas: Elza Skujiņa (177.) 2:0 (21:13, 21:5) un Rūta Straumīte (41.) 2:0 (21:9, 21:6). Finālā pretī stājās jau zināma pretiniece no Valmieras, kura arī divos setos tika pieveikta 2:0 (22:20, 21:8). Vietu sadalījums dāmu grupā šāds: Grieta Jermacāne, Linda Romanovska (13.), Rūta Straumīte, Vizma Sīmane (49.), Renāte Petzāle (55.), Elza Skujiņa. Siguldietim Ivaram Petrovskim (28. no 627), lai iekļūtu finālā, pietika uzvarēt Gati Drunku (75.) trijos setos 2:1 (14:21, 21:14, 21:15). Finālā pretī stājās jelgavnieks Armands Šteins (29.), kuru grūtā cīņā izdevās “nolikt uz lāpstiņām” 2:0 (23:21, 23:21). Ivaram Cēsu sacensību kārta bija pirmais turnīrs, kurā startē jaunievēlētā Latvijas Badminotona federācijas prezidenta statusā. Veiksmīgāko vīru secība: Ivars Petrovskis, Armands Šteins, Eduards Verbovenko (131.), Gatis Drunka, Mārtiņš Spirks (171.), Valentīns Muračevs (113.). Sieviešu dubult spēles – Grieta Jermacāne/ Vizma Sīmane, Linda Romanovska/ Rūta Straumīte, Elza Gaile/ Renāte Petzāle. Vīriem – Gatis Drunka/ Ivars Petrovskis, Eduards Verbovenko/Iļja Semjonovs, Mārtiņš Spirks/Armands Šteins. Jauktās dubultspēles – Eduards Verbovenko/ Vizma Sīmane, Ivars Petrovskis/Linda Romanovska.
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