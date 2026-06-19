PIESLĒGTIES
Piektdiena, 19. jūnijs
Vārda dienas: Viktors, Nils
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

"Mottand" tūre badmintonā

Oļģerts Tīliks  
08:42, 19. Jūn, 2026

Spēle aizrauj. Cēsu novada meistarsacīkšu badmintonā "Mottand" tūrē (no kreisās): Rūta Straumīte, Linda Romanovska, Vizma Sīmane, Grieta Jermacāne, Elza Gaile, Renāte Petzāle. FOTO: no albuma

“RSL Latvia International” sacensībām, kas piecas dienas notika Rīgā, bija pieteikušies badmintonisti no trīsdesmit deviņām valstīm.

Pasākumā kvalitāte un precizitāte bija par iemeslu, lai šogad šīs sacensības tiktu iekļautas Badminton Future circuit un BWF Future series turnīru 2026.gada plānā. Nosacītā badmi­ntona grandu cīņu aizvējā Cēsīs, Piebalgas ielas Sporta namā, uz kārtējām Cēsu novada spēlēm bija ieradušies entuziasti no Alūksnes, Jelgavas, Rīgas, Siguldas, Valmieras un, protams, Cēsīm.    Dāmu vienspē­lēs bez zaudējumiem cīnījās paš­māju pārstāve Grieta Jerm­acāne (Latvijas Badm­intona federācijas reitingā 25. no 598). Pa ceļam uz finālu tika pieveiktas: Elza Skujiņa (177.) 2:0 (21:13, 21:5) un Rūta Straumīte (41.) 2:0 (21:9, 21:6). Finālā pretī stājās jau zināma pretiniece no Valmieras, kura arī divos setos tika pieveikta 2:0 (22:20, 21:8). Vietu sadalījums dāmu grupā šāds: Grieta Jermacāne, Linda Romanovska (13.), Rūta Strau­mīte, Vizma Sīmane (49.), Renāte Petzāle (55.), Elza Sku­jiņa.  Sigul­dietim Ivar­am Pet­rov­skim (28. no 627), lai iekļūtu finālā, pietika uzvarēt Gati Drunku (75.) trijos setos 2:1 (14:21, 21:14, 21:15). Finālā pretī stājās jelgavnieks Ar­mands Šteins (29.), kuru grūtā cīņā izdevās “nolikt uz lāpstiņām” 2:0 (23:21, 23:21). Ivaram Cēsu sacensību kārta bija pirmais turnīrs, kurā startē jaunievēlētā Latvijas Badminotona federācijas prezidenta statusā. Veiks­mīgāko vīru secība: Ivars Petro­vskis, Armands Šteins, Eduards Verbovenko (131.), Gatis Drunka, Mārtiņš Spirks (171.), Valentīns Muračevs (113.).   Siev­iešu dubult spē­les – Grieta Jerma­cāne/ Vizma Sī­mane, Linda Romanovska/ Rūta Straumīte, Elza Gaile/ Renāte Petzāle. Vīriem – Gatis Drunka/ Ivars Petrovskis, Eduards Verbovenko/Iļja Semj­onovs, Mārtiņš Spirks/Armands Št­eins. Jauktās dubultspēles – Eduards Verbo­­venko/ Vizma Sīmane,  Ivars Petrovskis/Linda Romanovska.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Senioriem daudz jautājumu veselības ministram

03:00, 14. Jūn, 2026
1

“Jukolas” piedzīvojums izbaudīts

18:41, 18. Jūn, 2026

Uzņēmums atklāj savu “Alus māju”

03:00, 17. Jūn, 2026

Šautriņas Vecpiebalgā un Cēsīs

09:14, 14. Jūn, 2026

Ar Cēsīm sirdī

09:04, 14. Jūn, 2026

Ģimene jubilejā piemin Haraldu Sīmani

03:00, 19. Jūn, 2026

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Patvertnes ir. Bet cik tās ir funkcionējošas?

09:28, 17. Jūn, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Par gatavību X, Y un vēl nākamajai dzīves stundai

17:28, 16. Jūn, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Kalni – vilinoši un vienlaikus bīstami. Cilvēki – vēl bīstamāki

11:13, 15. Jūn, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Politisko spēlīšu iepriekšparedzamība

21:33, 14. Jūn, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Vēsture un brīvības apdraudējums

17:56, 13. Jūn, 2026

Tautas balss

Vidējā pensija mazāka par minimālo algu

14:31, 18. Jūn, 2026
Cēsniece Z. raksta:

“Tikko televīzijas ziņās dzirdēju, ka Latvijā vidējā pensija ir 685,92 eiro. Maza gan. Acīmredzot mazākā […]

Saldējums kā ekskluzīva prece

00:14, 18. Jūn, 2026
Lasītāja A. raksta:

“Skatos, ka saldējums veikalā maksā gandrīz divi eiro! Tas nav tas dārgais, ko ieved no […]

Soliņus pilsētā vajag

12:29, 17. Jūn, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Šovasar Cēsīs parādījušies soliņi vietās, kur to iepriekš nebija. Paldies, ka tā. Ja tiešām pašvaldība […]

Neder kārtība, kā rīko ekskursijas senioriem

01:02, 17. Jūn, 2026
Z. no Priekuļiem raksta:

“Esmu pensionāre, bet paš­valdības palīdzību man nevajag, vienīgais, ko izmantoju, ir senioriem rīkotās ekskursijas, lai […]

Solījums – zemas īres mājoklis - maldina

18:01, 15. Jūn, 2026
Cēsniece raksta:

“Ar prieku lasīju, ka Cēsu novada pašvaldība aicina pieteikties, lai pretendētu uz zemas īres cenas […]

Sludinājumi

Citi

01:03, 4. Jūn, 2026

Veco mēbeļu,un citu lietu utilizācija.Izvešana/pārvešana.zvaniet,vienosimies.24826054

Citi

00:55, 4. Jūn, 2026

Dažādi darbi,remonta,celtniecības,demontāžas,utiliāzācija,zāles pļaušanas un citi. zvaniet,vienosimies 24826054

Iepazīšanās

21:32, 27. Mai, 2026

slaids seksigs brivs virietis velas iepazities ar slaidu seksigu brivu sievieti kurai ir sava viegla […]

Citi

15:54, 27. Mai, 2026

Veco mēbeļu u.c.lietu utilizācija/izvešana/pārvešana 24826054

Citi

12:33, 26. Mai, 2026

Zāles pļaušana 20261515