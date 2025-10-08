“Meridiāns OK”/ CPSS” izcīna uzvaru kopvērtējumā

Pēc divu gadu pārtraukuma komandas “Meridiāns OK”/ CPSS” orientieristi kļuvuši par kopvērtējuma kausa ieguvējiem lielo klubu grupā Latvijas kausa izcīņā.
Otrās vietas ieguvēji, klubs “Kāpa OK”, šogad apsteigts par vairāk nekā 700 punktiem. Lai gan oficiālie rezultāti nav izsludināti, provizoriskie aprēķini liecina, ka vietu kārtība nemainīsies.
Iepriekšējo reizi uzvara kopvērtējumā cēsniekiem bija 2021. un 2022.gada sezonā, tad otrā un trešā vieta, un nu atkal pjedestāla augstākais pakāpiens.
Orientēšanās kluba “Meridiāns” valdes priekšsēdētājs Māris Baltiņš neslēpj, ka klubam ir svarīgi uzvarēt kopvērtējumā: “Uzstādījums nav par katru cenu uz visiem posmiem vest visus labākos, lai tik būtu iespējami vairāk punktu. Treneri skatās, kuri jaunieši startēs tajā vai citā posmā, bet pieaugušo grupās ir brīva izvēle, kurš grib, kurš tiek. Kad ir stafetes, tad notiek aktīvāka savstarpējā saziņa, lai nokomplektētos komandas. Būt par vadošo klubu ir labi arī kopējā orientieristu saimē, jo gadās, ka kāds spēcīgs orientierists, pārnākot dzīvot uz Cēsu novadu, izvēlas mainīt klubu, pievienojoties mums. Tas ir zināms pienesums kopvērtējumam. Apzināti nevienu nepārvilinām, bet, ja kāds izrāda vēlmi, neatsakām, esam gatavi uzņemt.”
Kopumā klubā ir apmēram 200 orientieristu.
“Siguldas rudens”
Latvijas kausa noslēdzošais posms “Siguldas rudens” orientieristiem bija vēl pēdējā iespēja kaut ko mainīt, uzlabot sezonas kopvērtējumā. Intriga bija vīriešiem elites grupā, kur “Meridiāns OK”/ CPSS” orientierists Mārtiņš Sirmais bija reāls pretendents uz uzvaru kopvērtējumā, taču noslēdzošā posma izlaišana lika samierināties ar otro vietu.
Sacensībās Siguldas novada “Meridiāns OK”/ CPSS” sportisti sevi parādīja atzīstami, tiekot pie augstām vietām. Jau ierasti viss goda pjedestāls V16 grupā: pirmais Lars Anders Luiks, piecas sekundes viņam zaudēja Jēkabs Graudums, kuram otrā vieta, bet trešais – Miks Graudums, kuru no otrās vietas šķīra 13 sekundes. Ceturtajā vietā Cēsu pilsētas Sporta skolu (CPSS) pārstāvošais Sebastians Janovs. Divas pirmās vietasV12 grupā, uzvarēja Reinis Palsis, kurš par septiņām sekundēm apsteidza komandas biedru Eduardu Endeli. Divas godalgas S55 grupā, kur pirmā Sanita Strazdiņa, bet trešā Inese Boze. Pie uzvarām tika arī Sabīne Strazdiņa S20 grupā, Zanda Abzalone S50 grupā un Uldis Alksnis V70 grupā.
Uz goda pjedestāla otrā pakāpiena S14 grupā Madara Grauduma, V18 grupā Atis Dubrovskis, V21A grupā Jānis Saulītis, V50 grupā Matīss Jansons, V55 grupā Dagnis Kaņepe, V60 grupā Juris Lūsītis. Trešā vieta Krišjānim Platacim V14 grupā.
5.vietā Lauma Jānelsiņa S18 grupā un Signe Jānelsiņa S40 grupā, bet 6.vietā Edvards Zvirgzdiņš VE grupā, Jānis Naglis V45 grupā un Gatis Skrastiņš V65 grupā.
Divi pjedestāli arī grupās, kas nav Latvijas kausa ieskaitē. V21B grupā uzvarēja Agris Peipiņš, bet Mārcis Butāns bija trešais V10 grupā.
Latvijas mērogā individuālajās sacensībās atlicis tikai čempionāts nakts orientēšanās, kas Ķekavas novadā notika jau šajā sestdienā.
Latvijas kausa kopvērtējums
Sezonas kopvērtējumā Latvijas kausā aizvadīti 22 posmi, no kuriem vērtēti 11 labākie. Elites grupā vīriešiem VE, kā jau minēts, Mārtiņš Sirmais otrajā vietā, bet 5. – Ainārs Drozds. Dāmām SE grupā uzvarēja Aija Skrastiņa (“Briksnis SK”), kura sportiskās gaitas sāka Cēsīs, bet 5. “Meridiāns OK”/ CPSS” orientieriste Leonarda Baltiņa.
Absolūta mūsējo dominance V16 grupā, kur labāko sešniekā pieci “Meridiāns OK”/ CPSS” orientieristi. Sīvā cīņā uzvaru nodrošināja Jēkabs Graudums, otrajā vietā atstājot Larsu Andersu Luiku, bet trešais Miks Graudums. 5.vietā Teodors Rebinovs, 6. Edvards Rebinovs.
Pie uzvarām sezonas kopvērtējumā tika Sabīne Strazdiņa S20 grupā, Kristīne Kokina S35 grupā, Rinalds Ruža V20 grupā un Uldis Saulītis V70 grupā.
Otrajā vietā Reinis Palsis V12 grupā, komandu “Siguldas takas” pārstāvošais līgatnietis Ernests Hercenbergs V14 grupā un Juris Lūsītis V60 grupā.
Ir arī viena trešā vieta, tā Uldim Alksnim V70 grupā.
Tūlīt aiz goda pjedestāla Edvards Zvirgzdiņš (V20), Jānis Ruža (V12), Lauma Jānelsiņa (S18), Zanda Abzalone (S50), Jānis Saulītis (V21A). Piektais Krišjānis Platacis (V14), bet kopvērtējumā sestajā vietā: Madara Grauduma (S14), Rūta Dāboliņa (S20), Signe Jānelsiņa (S40), Dagnis Kaņepe (V55).
Sezona nebeidzas
Lai arī kausu sezona beigusies un tūlīt tiks aizvadīts pēdējais Latvijas čempionāts, klubam “Meridiāns” sportiskās aktivitātes nebeidzas. Jau ilgāku laiku kluba sacensības notiek visu gadu. M. Baltiņš stāsta, ka šajā ziemā viņi domā par jaunu piedāvājumu – telpu orientēšanos, kas gūst arvien lielāku popularitāti: “Rīgā tas notiek aktīvi, arī ļoti interesantās vietās, piemēram, Brasas cietumā. Notiek tepat kaimiņos, Siguldā, arī mēs gribam pamēģināt, jo tas ir noderīgi iesācējiem un bērniem, kuri grib nodarboties ar orientēšanos.Nekur pazust nevar, turpat vien konkrētajā ēkā viņš būs. Esam apzinājuši vietas, kur tas novadā varētu būt, un plānojam pāris posmus šoziem sarīkot.”
Turpināsies arī ziemas posmi, kas varētu notikt kopā ar Valmieras orientieristiem.
Šobrīd visu oktobri turpinās rudens un nakts kārtas.
