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“Meridiāns” nosargā lielo klubu kausu

Jānis Gabrāns
08:35, 14. Okt, 2026

Līderis. “Meridiāns OK/ CPSS” pārstāvis Gatis Skrastiņš V70 grupā uzvarēja gan pēdējā kausa posmā, gan plūca uzvarētāja laurus arī sezonas kopvērtējumā. FOTO: Mareks Gaļinovskis

Ar sacensībām “Siguldas rudens” noslēgusies Latvijas kausu sezona orientēšanās sportā, un otro gadu pēc kārtas lielo klubu kopvērtējumā uzvaru izcīnīja “Meridiāns OK/ CPSS”.

Galvenie konkurenti šajā cīņā bija “Kāpa OK”, un, lai arī pēdējā posmā viņi savāca nedaudz vairāk punktu, iekrātais pārsvars bija pietiekams, lai cēsnieku, kuri šoreiz nestartēja spēcīgākajā sastāvā, uzvara kopvērtējumā netiktu apdraudēta.

“Siguldas rudens”

Latvijas kausa pēdējais, 22. posms, notika Siguldas pusē, un jau ierasti šīs bija sacensības ar kopējo startu, kas piedod savu azartu. Sievietēm elites SE grupā Rūta Dāboliņa distances noslēdzošajā posmā spēja pakāpties uz otro vietu, to arī nosargājot līdz finišam. Vīriem VE grupā spēkošanās par labāko trijnieku itin spraiga, finišā trešajā vietā Matīss Timermanis, astoņas sekundes zaudējot otrās vietas ieguvējam un 15 sekundes uzvarētājam.

S14 grupā, vien divas sekundes zaudējot trešās vietas ieguvējai, ceturtā šoreiz Anabella Luika. S18 grupā otrajā vietā Lauma Jānelsiņa. S55 grupā 4. vietā Inese Boze.

V10 grupā 6. vietā Dāvis Jenerts, bet V12 grupā sestais – Jānis Ruža. V14 grupā otrais Jurģis Bertuks, atzīstot līgatnieša Ernesta Hercenberga no Siguldas kluba pārākumu. V16 grupā trešais Krišjānis Platacis. V18 grupā uzvarēja Sebastians Janovs. V35 grupā 6. vietā Kaspars Radziņš. V40 grupā pirmais Pēteris Lediņš, bet piektais – Raitis Bērziņš. V55 grupā piektajā vietā Dagnis Kaņepe. V60 grupā 4. vietā Juris Lūsītis, kuru no trijnieka šķīra tikai divas sekundes. V70 grupā uzvarēja Gatis Skrastiņš, trešais – Uldis Saulītis.

Sezonas kopvērtējums

Līdz ar pēdējo posmu zināmi arī labākie individuālajā sniegumā Latvijas kausa kopvērtējumā, kurā tika vērtēti astoņi labākie rezultāti. Godalgoto trijniekā sezonas griezumā savās grupās arī vairāki Cēsu kluba orientieristi.

Vīriem elites VE grupā trešais Ainārs Drozds, kuru pēdējā posmā apsteidza kluba “Auseklis IK” orientierists Kārlis Lauders. Sestajā vietā sezonā šajā grupā Mārcis Jansons.

S14 grupā itin pārliecinošu uzvaru sezonā izcīnīja Madara Grauduma, bet 5. vietā Anabella Luika. S18 grupā otrā Lauma Jānelsiņa; S35 grupā trešā – Kristīne Kokina; S40 grupā otrā – Rita Pastare.

V12 grupā kopvērtējumā uzvarēja Reinis Palsis, bet trešais – Jānis Ruža. V14 grupā 5. vietā Jurģis Bertuks. V16 grupā pirmais Teodors Rebinovs, trešais – Krišjānis Platacis. V18 grupā trešais Jēkabs Graudums. V20 grupā uzvarēja Rinalds Ruža, trešais – Atis Dubrovskis. V45 grupā pirmais Pēteris Lediņš, piektais – Raitis Bērziņš. V65 grupā abi sezonas labākie no Cēsu kluba, pirmajā vietā Marts Kūlviks, otrais – Igors Bužs.

Veiksmīgs sniegums arī V70 grupā, kur labāko sešniekā četri “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi. Pirmais Gatis Skrastiņš, 4. – Uldis Saulīte, 5. – Uldis Alksnis, 6. – Juris Kokins.

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