"Melnā Gulbja" tūre badmintonā

Kārtējās Cēsu sporta kluba “Saulrīti” sacensības badmintonā, kas vienlaikus ir arī daļa no novada badmintona meistarsacīkstēm, dažiem sākās ar pārsteigumu. Kluba veltes saņēma Adele Morkina no Skaistkalnes un Andris Lapiņš no Rīgas. Viņi pirmie bija paspējuši piereģistrēties spēlēm. Savukārt Andris, kura pamatprofesija ir operdziedātājs, pateicībā par saņemto visiem zālē klātesošajiem veltīja uzmundrinājuma odu itāļu mēlē. Vēl pie veiksmīgākā viesspēlētāja balvas tika arī Indijas pārstāvis Alvins Rodrigezs. Šādā patīkamā atmosfērā spēles varēja arī sākties.



Jau pierasts, ka vīru grupā mēdz būt liela konkurence. Arī šī reize nebija izņēmums. Vislabāk jutās pašmāju spēlētājs Ivo Keišs. Viņš, uzvarēdams skaistkalnieti Klāvu Morkinu (LBF reitingā 136. no 560) 2:0 (21:1; 21:3) un savus kluba biedrus Intaru Grimzu (73.) 2:0 (21:14; 21:6), Valteru Šķēli (57.) 2:0 (24:22; 21:6), iekļuva finālā. Tur Ivo(8.) gaidīja rīdzinieks Armands Šteins (35.), kurš bija spiests divos setos 0:2 (2:21; 11:21) atzīt cēsnieku par uzvarētāju. Daudz spēka tika atstāts spēlē ar savu kluba biedru Raimondu Urtānu (171.) 2:0 (21:13; 21:13), kā arī pret Amatas pārstāvi Viktoru Sar­kanābolu (61.) 2:1 (21:16; 19:21; 21:8) un siguldieti Ivaru Petrov­ski (23.) 2:0 (21:16; 21:13). Vēl olimpiskajā sešniekā iekļuva Ivars Petrovskis, Valters Šķēle, Alvins Rodrigezs, Konstantins Serafimovs. Dāmu grupā konkurence bija mazāka, bet uzvaras neviena netaisījās dāvināt. Finālā tikās valmieriete Rūta Straumīte (61.no 535) un sporta kluba “Saulrīti” pārstāve Anita Aļļēna (77.) Valmieriete svinēja uzvaru trijos setos 2:1 (23:25; 21:12; 21:12). Vēl veiksminieču grupā iekļuva Renāte Petzāle, Paula Udrovska, Elizabete Ābe­līte, Adele Morkina. Šīs piektās kārtas sacensības norisinājās Cēsu Sporta namā Pūces ielā, dubultspēles nenotika ierobežotā laika dēļ.