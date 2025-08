Medaļu birums savā distancē

Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas biatlona kompleksā aizvadīts Latvijas čempionāta vasaras biatlonā 1.posms.

Sieviešu konkurencē startēja visas Latvijas izlases biatlonistes, kas bieži negadās, un tā bija iespēja gan pašām salīdzināt spēkus, gan līdzjutējiem redzēt viņu sniegumu. Kā zināms, nākamā sezona ir olimpiskā sezona, tāpēc gatavošanās šovasar īpaši svarīga, un, kā zināms, treniņiem pa vidu vajag arī sacensības, lai gūtu šo pieredzi, un sacensībās ir cits azarts, cits adrenalīns.

Jāņem vērā, ka šogad arī nenotiks pasaules čempionāts vasaras biatlonā, jo starptautiskā biatlona federācija (IBU) pērn pieņēma lēmumu turpmāk to rīkot reizi divos gados. Atgādināsim, ka pērn pasaules čempionāts vasaras biatlonā notika Otepē (Igaunija) un Baiba Bendika izcīnīja zelta god­algu.

Latvijas čempionāta 1.posma pirmajā dienā biatlonisti sacentās individuālajā distancē uz rolleriem, uz starta dažādās grupās stājās 120 dalībnieki, arī liels skaits Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņu. Sieviešu konkurencē uzvarēja Baiba Bendika, lai arī pieļāva piecas kļūdas, toties distancē bija krietni ātrāka par savām sāncensēm. Otrajā vietā, pateicoties labai šaušanai (tikai divi nesašauti mērķi), Elza Bleidele, kura no Baibas atpalika par 13,4 sekundēm. Pirmajās divās šautuvēs Elza šāva precīzi, divās pēdējās katrā kļūdījās pa reizei. Trešajā vietā ar četrām kļūdām Estere Volfa, no E. Bleideles atpaliekot 6,4 sekundes. Esterei otrs ātrākais laiks rollerslēpošanā. Vēl pēc 16 sekundēm finišēja Annija Sabule, kurai divi nesašauti mērķi. Aiz viņām palika māsas Sanita un Sandra Buliņas no Alūksnes.



V21 grupā, lai arī septiņi nesašauti mērķi, uzvarēja Rūdolfs Raudziņš. Tieši tikpat otrās vietas ieguvējam talseniekam Oliveram Bresmem, kurš atpalika par gandrīz pusminūti. Kopumā puišiem šajā grupā ar šaušanas precizitāti īsti nevedās.



S21 grupā otrajā vietā Laura Alziņa (4 kļūdas), bet S19 grupā zelta medaļa Amēlijai Zaķei.



V17 grupā otrajā vietā Ernests Skride, kuram nesekmīga šaušana, 12 kļūdas. 5.vietā Armands Gulbis, 6. Kristers Beikulis. Šajā grupā četrās šautuvēs tikai uzvarētājs kļūdījās mazāk par desmit reizēm (8), pārējiem lodes spītīgi lidoja mērķiem garām.



S17 grupā pārliecinoša uzvara Annijai Krieviņai, un var atzīmēt, ka kopumā gandrīz visās grupās biatlonistes šāva precīzāk par biatlonistiem.



V15 grupā uzvarēja Artūrs Zaķis, 3. Gustavs Bērziņš, 5. Klāvs Gavars, 6. Otto Gaiss.



S15 grupā visprecīzākā ugunslīnijās bija Elza Krastiņa, un, lai arī palika četri nesašauti mērķi, viņai zelta medaļa, par minūti apsteidzot tuvāko sekotāju. 3.vietā Nellija Puriņa, 5. Adele Šlēziņa, 6. Sendija Dūmiņa.

Jaunākajā, U13, grupā sportisti sacentās rollerslēpošanā bez šau­šanas. V13 grupā uzvarēja Adrians Avens, apsteidzot tuvāko sekotāju par 11,4 sekundēm. 5.vietā Miķelis Klimovičs.



S13 grupā uzvarēja Alūsknes sportiste, otrā Rebeka Martinova, trešā Alise Krastiņa, 6. Paula Jaunzema.

Otrajā dienā sacensības sprintā, distanci veicot skriešus. Šoreiz dāmu konkurencē uzvarēja Estere Volfa, kura guļus šaušanu veica bez kļūdām, šaujot stāvus kļūdījās divas reizes. Otrā ar trim kļūdām Sandra Buliņa, finišējot 43,4 sekundes aiz Esteres. Četras sekundes vēlāk finišēja Baiba Bendika, kurai divi nesašauti mērķi. 5. Elza Bleidele (5 kļūdas), 6. Annija Sabule (2).



S21 grupā uzvarēja Laura Alziņa, otrā Elizabete Slotiņa.



V19 grupā trešajā vietā R. Raudziņš, lai arī Rūdolfs šāva visprecīzāk, solis distancē nebija tik ātrs. S19 grupā 4. Amēlija Zaķe.



V17 grupā 3. Armands Gulbis, 4. Ernests Skride, bet S17 grupā otrajā vietā Annija Krieviņa.



V15 grupā sudraba medaļu izcīnīja Otto Gaiss, kurš starp līderiem bija visprecīzākais šaušanā šajā vecuma grupā. S15 grupā 5. Adele Šlēziņa, 6. Nellija Puriņa.



Jaunākā grupa sacentās tikai krosa skrējienā, V13 grupā 4. Miķelis Klimovičs, bet S13 grupā 2. Loreta Melnirbe, 4. Alise Krastiņa, 5. Santa Kuligina 6. Paula Jaunzema.