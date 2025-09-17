PIESLĒGTIES
Trešdiena, 17. septembris
Vārda dienas: Vera, Vaira, Vairis, Vaiva
“Lekrings” sezonu sāk ar uzvaru

Jānis Gabrāns
05:21
17.09.2025
19
Lekrings

Uzvara! Cēsu “Lekrings” jauno virslīgas sezonu sāka ar uzvaru, savā laukumā ar 4:2 pieveicot pērnās sezonas medaļniekus “Ķekava/ RB&B”. FOTO: Lauris Mihailovs

Latvijas florbola čempionāta 33.sezona ir sākusies, un, kā jau ierasts, to ievadīja virslīgas komandas.

Par spēcīgākās līgas titulu sacentīsies desmit komandas, vispirms izspēlējot trīs apļu regulāro turnīru. Virslīgas komandu sastāvā šogad nebūs Liepājas “FK Kurši”, kas pērn palika pēdējā vietā, viņu vietā pēc gada pārtraukuma atgriežas komanda “Bauska”, kas pērn uzvarēja 1. līgas A grupā. Pārējās deviņas virslīgas komandas: “FS Masters/ Ulbroka”, “Talsu NSS/ Krau­zers”, “Ķekava/ RB&B”, “FBK Valmiera”, “Rubene”, “Lielvārde/ Unihoc”, “FK Irlava/I.S.A.M.”, “FBK SĀC” no Ādažiem un, protams, virslīgas titulētākā komanda – Cēsu “Lekrings”.

Astoņkārtējie valsts čempioni sezonu sāka, savā laukumā uzņemot komandu “Ķekava/ RB&B”, kura iepriekšējā sezonā izcīnīja bronzas medaļas. Rezultātu pirmie gan atklāja viesi, trešās minūtes sākumā izvirzoties vadībā. Pirmās trešdaļas izskaņā pēc elegantas saspēles atbildes vārtus guva Krišs Treimanis no Rūdolfa Maklera piespēles.

Otrajā trešdaļā tikai viens vārtu guvums, kad Cēsu komandas uzbrucējs Edgars Puriņš pretinieku vārtsargu pārspēja ar metienu no laukuma centra, un “Lekrings” vadībā 2:1.

Trešās trešdaļas sākumā E. Puriņš no Artūra Jurševska piespēles guva savus otros vārtus, panākot 3:1.

Trešdaļas vidū viesi samazināja rezultāta starpību līdz minimumam, kad viens pats pie “Lekringa” vārtiem tika atstāts Ķekavas spēlētājs, kurš pārspēja Markusu Plūdumu. Neilgi pēc tam viesi nonāca lielajā vairākumā, pieci pret trim, taču Cēsu komanda šo pārbaudījumu izturēja. Kad līdz pamatlaika beigām bija divas minūtes, cēsnieki atkal palika mazākumā un Ķekavas komanda mainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, lai glābtu spēli. Taču to izmantoja Gints Bērtulis, pārtverot bumbiņu un raidot tukšos vārtos. Atlikušajās sekundēs nekas vairs nemainījās, un “Lekrings” sezonu iesāka ar uzvaru 4:2.

Komandas galvenais treneris Ingus Laiviņš neslēpa, ka sākt sezonu ar uzvaru vienmēr ir patīkami, vēl jo vairāk, ja tā izcīnīta pret iepriekšējās sezonas medaļniekiem. Jautāts, vai kopš pēdējām pārbaudes spēlēm izdevies uzlabot nianses, saka, ka augšupeja ir: “Ejam uz priekšu maziem soļiem, nedaudz traucē, ka neesam optimālā sastāvā, jo daži spēlētāji vēl dziedē traumas. Ar viņu atgriešanos sniegums vēl kāps, bet kopumā ejam pareizā virzienā.”

Pēc pēdējās pārbaudes spēles treneris teica, ka ir zināmas problēmas ar aizsardzību, vai to izdevies sakārtot? “Domāju, tikai divi ielaisti vārti tam ir labs apliecinājums,” saka I. Laiviņš. “Jā, otro vārtu zaudējums bija tāda bērnišķīga kļūda, kad, sastāvam mainoties, spēlētājs palika nepiesegts. Toties spēles beigās, kad divreiz bijām mazākumā, tostarp trijatā pret pieciem, mūsējie nospēlēja ļoti labi. Pie spēles mazākumā īpaši tika strādāts pēdējās divās nedēļās, un tas devis augļus.”

Jau rīt, 17.09., nākamā spēle, izbraukumā tiekoties ar komandu “Rubene”, kas pirmajā spēlē ar 16:1 sagrāva Bauskas florbolistus. Treneris norāda, ka tas jau būs nopietnāks pārbaudījums, jo “Rubene” ir vieni no titula pretendentiem, tāpat kā Ulbrokas un Talsu komandas: “Bet arī mēs centīsimies tur pa vidu iespraukties. Katrā ziņā spēle pret “Rubeni” parādīs spēku samēru, ļaus pamanīt nianses, kam jāpievērš uzmanība.”

Šajā nedēļā spēles sāksies arī citās līgās. Vīriešiem 1.līgā “Lekrings/ CPSS” sestdien izbraukumā tiksies ar FK “Ogre”, bet 2.līgā piektdien komanda “Līgatne” savā laukumā uzņems “Limbaži/ Liepupe”. Jāatzīmē, ka Latvijas florbolā atgriežas komanda “Pārgauja”, kas spēlēs 2.līgā. Viņiem pirmā spēle savā laukumā Stalbes sporta zālē būs 26.septembrī pret Līgatnes florbolistiem.

Sieviešu komanda “Lekrings” savu sezonu sāks 23.septembrī, Cēsu 2.pamatskolas zālē uzņemot FK “Ķekava”.

