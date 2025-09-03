“Lekrings” gatavojas jaunajai sezonai

Nepilnas divas nedēļas atlikušas līdz jaunās florbola sezonas sākumam. Latvijas čempionātu, kā ierasts, atklās virslīgas komandas. Cēsu “Lekrings” 13.septembrī savā laukumā uzņems komandu “Ķekava/ RB&B”.
Atgādināsim, ka iepriekšējā sezona cēsniekiem nebija veiksmīga, regulārajā čempionātā tikai 7.vieta, kas gan ļāva iekļūt izslēgšanas turnīrā. Kaut “Lekrings” cīnījās, sērijā līdz četrām uzvarām ar 2:4 nācās atzīt Talsu komandas pārākumu. Pērn arī notika treneru maiņa un galvenā trenera amatā stājās Ingus Laiviņš.
Gatavošanās jaunajai sezonai notiek kopš vasaras sākuma, augusta izskaņā aizvadītas trīs pārbaudes spēles pret spēcīgām komandām. Vispirms “Lekrings” devās uz Somiju, kur aizvadīja divas pārbaudes spēles. Pirmā pret 1.līgas komandu “Loviisan Tor Salibandy”, kur piedzīvots zaudējums 3:7 (1:2; 0:3; 2:2). Vārtus guva Artūrs Jurševskis, Bruno Beķeris, Jēkabs Berkolts.
Otrā spēle pret spēcīgākās līgas komandu “LASB”, kur piedzīvots zaudējums 0:4.
Aizvadītajā sestdienā Cēsu sporta kompleksā valdīja florbols: vispirms notika 3×3 turnīrs, tad divas pārbaudes spēles pret “FS Masters/ Ulbroka”, kas ir virslīgas esošie čempioni. Savus spēkus pārbaudīja gan 1.līgas komandas, gan virslīgas komandas. Zaudējumus piedzīvoja gan “Lekrings/ CPSS” 5:9, gan virslīgas komanda “Lekrings”, līdzvērtīgā spēlē zaudējot 4:6.
Pēc spēles “Druva” jautāja galvenajam trenerim I. Laiviņam par komandu izvēli pārbaudes spēlēm. Treneris saka, ka bijis svarīgi, lai būtu spēcīgāks pretinieks, jo tas vislabāk ļauj redzēt komandas varējumu: “Somijas brauciens bija vērtīgs. Jā, rezultāti varbūt nebija tie patīkamākie, bet spēlēs iezīmējās pozitīvas tendences, tāpēc abas pārbaudes spēles Somijā vērtēju ar lielu plus zīmi. Spēle pret “Loviisan” bija pirmā pēc vasaras, nebija vienkārši noķert spēles ritmu. Vairākus vārtus zaudējām pēc pašu kļūdām, nopelnījām arī pārāk daudz noraidījumu, kas neļāva rezultātu padarīt līdzīgāku.
Otrajā spēlē pret “LASB” jau izskatījāmies daudz labāk, spēlējām labu florbolu, sagādājām daudz problēmu pretiniekiem. Vārtu gūšanas momentu skaits bija līdzīgs, tikai mums neizdevās savus realizēt, laikam pievīla meistarība, bet tas arī parādīja, pie kā vēl jāpiestrādā.”
Vērtējot spēli pret “FS Masters/ Ulbroka”, treneris neslēpj, ka daudz no tā labā, kas bija spēlēs Somijā, savā laukumā pazuda: “Atzīšos, pat īsti nesapratu kāpēc. Sākām pārāk emocionāli, pārāk daudz runājām ar pretiniekiem. Rezultātā pazuda komandas spēle, bet trešajā periodā ritms parādījās labāks, laukumā atkal bija tā spēle, pie kā esam strādājuši treniņos.”
Sagatavošanas posms bijis spraigs, sācies jau maijā, kopā trenējušies virslīgas un 1.līgas komandu spēlētāji. Pagaidām virslīgā pieteikts 21 spēlētājs, bet treneris norāda, ka plānots pieteikt vēl divus: “Ja būs 23 spēlētāji, tas radīs pietiekamu konkurenci par vietu sastāvā. Uz spēli var aizbraukt 18 spēlētāji, tātad pieciem būs jāpaliek rezervē vai jādodas spēlēt pie pirmās līgas. Ceru, ka tas uzlabos treniņu kvalitāti.”
Runājot par sastāvu, komandai šajā sezonā pievienojušies trīs spēlētāji no citiem klubiem. Ričards Dēvids, kurš florbola gaitas sāka Liepājā, pēdējos gados spēlēja 1.līgas komandā “FBK Baloži”, Regnārs Kovaļovs no “FBK Masters/ Ulbroka”, kā arī Jorens Malkavs, kurš dažus gadus spēlēja Somijas līgās, arī spēcīgākajā.
Treneris norāda, ka Jorena atgriešanās komandai noteikti būs ieguvums: “Viņš būs kārtējais spēlētājs ar ārzemju pieredzi, tas tikai audzē konkurenci, bet konkurence visus dzen uz priekšu!”
Sastāvā ir daži zaudējumi, komandu pametuši četri jaunie spēlētāji, kuri pēc sporta skolas beigšanas nolēma neturpināt florbola karjeru.
“Man arī tas bija pārsteigums, ka šādā vecumā puiši pameta florbolu,” saka I. Laiviņš. “Protams, tā ir katra paša izvēle, bet man liekas, kamēr ir iespēja un meistarība, ir jāturpina. Pasēdēt mājās paspēs vienmēr, bet piespiest nevienu nevar. Komandā ir tie, kuri grib spēlēt.”
Jautāts, kas vēl jāizdara līdz sezonas sākumam, treneris saka: “Jānoslīpē līdz galam nianses, pie kā jau strādājam, tostarp spēle ar bumbu, jo spēlē pret Ulbrokas komandu atklājās, ka šīs iemaņas kaut kur pazudušas. Treniņos vēl neesam daudz runājuši par aizsardzību, pēdējā spēlē tā bija zem katras kritikas, iekritām elementārās situācijās, tā arī zaudējām dažus vārtus. Bet to sakārtot nav sarežģīti, līdz sezonas sākumam to izdarīsim.
Jā, visas trīs pārbaudes spēles zaudējām, bet ar spēlētāju spēles izpratni un sadarbību laukumā esmu apmierināts. Šī bija ļoti noderīga pieredze, lai pilnvērtīgi sagatavotos jaunajai sezonai!”
