Sestdiena, 16. maijs
Vārda dienas: Edvīns, Edijs
Latvijas U19 florbolistes astotās pasaulē

Jānis Gabrāns
08:13, 16. Mai, 2026

Mūsējās izlasē. Latvijas U19 florbola izlasē spēlēja un sevi labi apliecināja četras Cēsu florbolistes: Adrija Krieviņa (no kreisās), Dārta Malkava, Olīvija Jarohoviča un Evelīna Barka. FOTO: no albuma

Pasaules junioru U19 florbola čempionātā, kas pirmo reizi norisinās Itālijā, Latvijas izlase finišēja astotajā vietā. Izlases sastāvā bija četras komandas “Lekrings” spēlētājas, Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēknes: Evelīna Barka, Dārta Malkava, Olīvija Jarohoviča un Adrija Krieviņa. Spēlētājas apliecināja, ka ir ne tikai labākās Cēsu komandā, bet arī izlases rindās.

Apakšgrupu turnīru latvietes aizvadīja nosacīti vājākajā D grupā, kur trijās spēlēs svinēja pārliecinošu uzvaru. Vispirms ar 17:3 pārspēta Austrālijas izlase. O. Jarohoviča guva četrus vārtus, izdarīja divas rezultatīvas piespēles, D. Malkavas kontā divi vārti un piespēle, E. Barka atzīmējās ar vienu vārtu guvumu. Otrajā spēlē ar 11:1 sagrauta Singapūras izlase un ar rezultativitātes punktiem atzīmējās visas Cēsu florbolistes. O. Jarohoviča guva divus vārtus, pa reizei precīzas bija D. Malkava un A. Krieviņa, bet E. Barkai viena rezultatīva piespēle.

Trešajā apakšgrupas spēlē Latvija ar 9:0 pārspēja Ungārijas izlasi. O. Jarohoviča guva trīs vārtus, D. Malkavai vārti un piespēle, E. Barkai – divas rezultatīvas piespēles.

Savā apakšgrupā izlasei 1. vieta, un nākamā spēle pret spēcīgākās A grupas ceturtās vietas ieguvējām Polijas juniorēm. Arī te latvietes bija pārākas ar 8:3. O. Jarohoviča guva vārtus un izdarīja divas rezultatīvas piespēles, viņa arī tika atzīta par labāko Latvijas izlasē. D. Mal­kavai viens vārtu guvums.

Čempionāta noslēdzošā spēle par 7. vietu pret Dānijas izlasi. Te gan latvietēm bezierunu zaudējums 0:7, kas nozīmēja, ka čempionātu izlase noslēdza 8. vietā. Iepriekšējā pasaules čempionātā latvietes ierindojās 9. vietā.

Latvijas izlasē rezultatīvākā spēlētāja bija O. Jarohoviča, kura piecās spēlēs guva 10 vārtus un izdarīja četras rezultatīvas piespēles.

