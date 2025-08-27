PIESLĒGTIES
Trešdiena, 27. augusts
Vārda dienas: Žanis, Jorens, Alens
Latvijas labākais florbolists – Pēteris Trekše

Jānis Gabrāns
05:56
27.08.2025
5
Trekse

Labākais. Latvijas izlases florbolists, cēsnieks Pēteris Trekše, kurš spēlē Somijas spēcīgākajā līgā, pasākumā “Latvijas Florbola gada balva 2025” atzīts par Latvijas labāko florbolistu. FOTO: floorball.lv

Latvijas florbola saime jau ierasti neilgi pirms jaunās sezonas sākuma tiekas uz aizvadītās sezonas labāko florbolistu, treneru un tiesnešu apbalvošanas pasākumu.

Šogad “Latvijas Florbola gada balva 2025” risinājās Mārupes kultūras namā.

Svinīgā gaisotnē balvas par aizvadīto Latvijas čempionāta sezonu saņēma visu piecu pieaugušo līgu, visu jauniešu vecuma grupu un veterānu čempionāta rezultatīvākie florbolisti un florbolistes, labākie spēlētāji un spēlētājas, labākie treneri, kā arī labākie tiesneši. Vīriešu un sieviešu Virslīgā nosaukta simboliskā izlase, kā arī čempionāta vērtīgākais spēlētājs un spēlētāja (MVP). Papildus Latvijas čempionāta nominācijām tika pasniegti apbalvojumi “Latvijas labākais florbolists” un “Latvijas labākā florboliste”.

Lai arī no Cēsu galvenās komandas “Lekrings” šoreiz apbalvoto nebija, daži Cēsu florbola skolas audzēkņi pie balvām tika. Vispirms jāmin, ka galvenajā nominācijā – “Latvijas labākais florbolists” – balvu saņēma valsts izlases spēlētājs, cēsnieks Pēteris Trekše, kurš jau vairākas sezonas spēlē ārzemēs, šobrīd Somijas spēcīgākās līgas komandā “Classic”. Pats spēlētājs pēc balvas ierasties nevarēja, jo atradās Somijā, un bija atsūtījis video sveicienu. Balvu saņēma spēlētāja mamma Ieva Trekše.

Latvijas labākā florboliste – Jūlija Rozīte (“FB Riders DBR”, Šveice). Bērnu un jauniešu čempionāta laureātu vidū arī trīs jaunās florbolistes no komandas “CPSS/ Lekrings. Meitenēm U14 grupā balvu ka labākā uzbrucēja saņēma Elizabete Malnača, bet labākā vārtsardze – Elīza Anastasija Pētersone.

Meitenēm U16 grupā divreiz uz skatuves kāpa Olīvija Jarohoviča, saņemot gan balvu kā rezultatīvākā spēlētāja un kā labākā uzbrucēja.

Latvijas Veterānu čempionāta grupā 35+ balvu kā rezultatīvākais spēlētājs saņēma Ēriks Akulovs (“Lekrings Sr.”).

Vīriešu virslīgā rezultatīvākais spēlētājs regulārajā sezonā bija Cēsu sporta skolā florbola gaitas sākušais Kevins Šmits, kurš tagad spēlē “FBK Valmiera”. Virslīgas simboliskā izlasē iekļauts Krišjānis Tiltiņš (“FS Masters/Ulbroka”), kurš arī florbola gaitas sācis Cēsīs.

Balvu kā labākais jaunatnes treneris meitenēm ieguva Rebeka Laure (“CPSS/ Lekrings”).

“FONO” nodrošina otro uzrakstu uz kausa

06:29
25.08.2025
45
2

Noslēgusies Cēsu novada ceļojošā kausa izcīņa pludmales volejbolā. Tradīcija, kas sākusies 2015.gadā, kā Amatas novada kausa izcīņa, pārdzīvojusi administratīvi teritoriālo reformu un tupinājusies. Šogad bija vēl kādas pārmaiņas, proti, visi pieci posmi notika vienā apdzīvotā vietā, Priekuļos, Sporta birzītē, jo iepriekš spēles bija vairākās lokācijās – Līvos, Ģikšos, Nītaurē. Runājot par vietas izvēli, viens no […]

Volejs

“Vaivīte” beidzot tiek pie titula

06:25
24.08.2025
74

Savā 20. pastāvēšanas gadā futbola klubs “Vaivīte” izcīnīja pirmo čempionu titulu Cēsu atklātajā futbola čempionātā 7:7. Prieks vēl īpašāks, jo tas notika čempionāta desmitajā sezonā. Komanda piedalījusies gandrīz visos čempionātos, bijusi god­algotajās vietās, pērn palika otrajā vietā, nu beidzot bija viņu sezona, kurā bija tikai uzvaras, nevienu spēli nezaudējot. Čempionātā piedalījās piecas komandas, kas nav […]

Vaivite

Rollerslēpotāju cīņa par ranga punktiem turpinās

05:21
20.08.2025
48

FIS Latvijas čempionāta rollerslēpošanā ceturtais posms slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” pulcēja gandrīz divarpus simtus sportistu. Sacensības notika nedēļas nogalē, pirmajā dienā sportisti sacentās īsajā distancē klasiskajā stilā, otrajā – vidējā distancē brīvajā stilā. Latvijas čempionātā ikviena distance ir cīņa ne tikai par individuālajām godalgām, bet arī par ranga punktiem vasaras sezonas kopvērtējumā, tostarp, arī […]

Rollerslepotajas

Eiropas medaļas dambretē arī cēsniecēm

05:42
15.08.2025
225
1

Itālijā aizvadīts Eiropas čempionāts jauniešiem 100 lauciņu dambretē, kur dambretisti sacentās klasikā, rapidā un ātr­spēlē. Ar plašu komandu turp devās arī Latvijas izlase, parādot ļoti atzīstamu sniegumu, kopumā izcīnot 35 medaļas no 72 iespējamām un pārliecinoši ieņemot pirmo vietu valstu komandu konkurencē visās trijās disciplīnās. Panākumu kaldināšanā piedalījās arī “DAB Cēsis” dambretistes Marlēna un Luīze […]

Dambretistes

Cēsnieki Pasaules spēlēs

05:40
14.08.2025
56

Ķīnā turpinās Pasaules spēles, vērienīgākais un nozīmīgākais sporta forums pasaulē no olimpiskajiem sporta veidiem. Šogad izvēlēti 34 sporta veidi un 60 disciplīnas. Pasaules spēles notiek ik četrus gadus, tās rīko nākamajā gadā pēc Vasaras olimpiskajām spēlēm. Šogad Pasaules spēlēs piedalās vairāk nekā 4500 sportistu no 118 valstīm, tostarp 45 sportisti sešos sporta veidos no Latvijas. […]

Grosberga

“Siltumtehnikas” tūre badmintonā”

06:12
11.08.2025
46
1

Cēsu novada un sporta kluba “Saulrīti” 7. posma badmintona meistarsacīkstes sākās ar ovācijām. Kluba balvas pasniedza aizvadīto sešu kārtu uzvarētājiem. Dāmu grupā tās saņēma – Anita Aļļēna, Renāte Petzāle (abas Cēsis), Linda Romanovska (Valmiera), bet kungu grupā – Armands Šteins (Rīga), Ivars Petrovskis (Sigulda) un Ivo Keišs (Cēsis). Arī kluba aktīvists Atis Treimanis tika pie […]

Bnadmintons

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viņa "uztaisīja" manu dienu

18:10
24.08.2025
28
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamests bērns ir mācība mums visiem

18:10
23.08.2025
89
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Satraucošs brauciens

13:56
20.08.2025
45
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neļaut savējiem palikt neziņā

16:47
18.08.2025
32
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

16:47
16.08.2025
50
1

Tautas balss

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
23
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
18
2
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
22
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Lai neapšļakstītu gājējus

13:57
20.08.2025
29
Lasītājs raksta:

“Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
38
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

