Latvijas labākais florbolists – Pēteris Trekše

Latvijas florbola saime jau ierasti neilgi pirms jaunās sezonas sākuma tiekas uz aizvadītās sezonas labāko florbolistu, treneru un tiesnešu apbalvošanas pasākumu.
Šogad “Latvijas Florbola gada balva 2025” risinājās Mārupes kultūras namā.
Svinīgā gaisotnē balvas par aizvadīto Latvijas čempionāta sezonu saņēma visu piecu pieaugušo līgu, visu jauniešu vecuma grupu un veterānu čempionāta rezultatīvākie florbolisti un florbolistes, labākie spēlētāji un spēlētājas, labākie treneri, kā arī labākie tiesneši. Vīriešu un sieviešu Virslīgā nosaukta simboliskā izlase, kā arī čempionāta vērtīgākais spēlētājs un spēlētāja (MVP). Papildus Latvijas čempionāta nominācijām tika pasniegti apbalvojumi “Latvijas labākais florbolists” un “Latvijas labākā florboliste”.
Lai arī no Cēsu galvenās komandas “Lekrings” šoreiz apbalvoto nebija, daži Cēsu florbola skolas audzēkņi pie balvām tika. Vispirms jāmin, ka galvenajā nominācijā – “Latvijas labākais florbolists” – balvu saņēma valsts izlases spēlētājs, cēsnieks Pēteris Trekše, kurš jau vairākas sezonas spēlē ārzemēs, šobrīd Somijas spēcīgākās līgas komandā “Classic”. Pats spēlētājs pēc balvas ierasties nevarēja, jo atradās Somijā, un bija atsūtījis video sveicienu. Balvu saņēma spēlētāja mamma Ieva Trekše.
Latvijas labākā florboliste – Jūlija Rozīte (“FB Riders DBR”, Šveice). Bērnu un jauniešu čempionāta laureātu vidū arī trīs jaunās florbolistes no komandas “CPSS/ Lekrings. Meitenēm U14 grupā balvu ka labākā uzbrucēja saņēma Elizabete Malnača, bet labākā vārtsardze – Elīza Anastasija Pētersone.
Meitenēm U16 grupā divreiz uz skatuves kāpa Olīvija Jarohoviča, saņemot gan balvu kā rezultatīvākā spēlētāja un kā labākā uzbrucēja.
Latvijas Veterānu čempionāta grupā 35+ balvu kā rezultatīvākais spēlētājs saņēma Ēriks Akulovs (“Lekrings Sr.”).
Vīriešu virslīgā rezultatīvākais spēlētājs regulārajā sezonā bija Cēsu sporta skolā florbola gaitas sākušais Kevins Šmits, kurš tagad spēlē “FBK Valmiera”. Virslīgas simboliskā izlasē iekļauts Krišjānis Tiltiņš (“FS Masters/Ulbroka”), kurš arī florbola gaitas sācis Cēsīs.
Balvu kā labākais jaunatnes treneris meitenēm ieguva Rebeka Laure (“CPSS/ Lekrings”).
