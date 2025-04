Latvijas kausu sezona sākusies

Sākusies arī aktīvā orientēšanās sezona, kurā pēc valsts čempionāta nākamās nozīmīgākās sacensības ir Latvijas kausa izcīņa.

Tiks aizvadīti 23 posmi, kuros sportisti sacentīsies vidējā un garajā distancē. Vēl kalendārā trīs posmi Sprinta kausā un četri posmi Stafešu kausā.

Kurzemes pavasaris

Sezona startēja aizvadītajā nedēļā Kuldīgas novadā ar divu dienu sacensībām “Kurzemes pavasaris”. Tajās sadalīti ieskaites punkti pirmajos divos Latvijas kausa posmos: pirmajā dienā vidējā distancē, otrajā – garajā distancē. Uz starta izgāja vairāk nekā 800 dalībnieku, tostarp kupls pulks komandas “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristu. Elites klasēs startēja apmēram 60 orientieristi, jo pirmās dienas sacensībām bija pasaules ranga statuss, tajās elites sportisti var krāt pasaules ranga punktus.



Vīriešiem Elites grupā (V21E) labākais no “Meridiāns OK/ CPSS” bija Mārtiņš Sirmais, kuram septītā vieta. Pirmajā dienā viņš uzrādīja piekto laiku, taču 11.rezultāts otrajā dienā neļāva būt labāko sešniekā kopvērtējumā. Ainārs Drozds divu dienu kopvērtējumā ierindojās 10.vietā.



Sievietēm Elites grupā (S21E) neviena no “Meridiāns OK/ CPSS” nestartēja, bet ierindā bija Latvijas vadošā orientiertiste Sandra Grosberga (“Azimuts OK”/ Smiltenes BJSS), kura gan šoreiz palika tūlīt iz goda pjedestāla. Pirmajā dienā viņai piektais laiks, otrajā – trešais, kas kopvērtējumā deva vien ceturto vietu.

Citās grupās “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristiem veicās itin labi, svinētas uzvaras un pat iegūtas divas pirmās vietas. V16 grupā dubultuzvara brāļiem Grau­dumiem: pirmais šoreiz kopvērtējumā Miks, otrais Jēkabs, atpaliekot no brāļa par astoņām sekundēm.



Pirmās divas vietas arī V20 grupā. Abās dienās uzrādot labāko laiku, pārliecinošu uzvaru kopvērtējumā svinēja Edvards Zvirgzdiņš, bet otrajā vietā Rinalds Ruža.



V65 grupā uzvaru svinēja Marts Kūlviks, bet S50 grupā uzvarēja Zanda Abzalone, kura bija ātrākā abās dienās un kopvērtējumā otrās vietas ieguvēju apsteidza par gandrīz sešām minūtēm.



S20 grupā sīva spēkošanās divu dienu garumā par uzvaru kopvērtējumā ritēja starp Rūtu Dāboliņu (“Meridiāns OK”/ CPSS) un Sandu Lapiņu (ZVOC/ VBSS). Pirmajā dienā pārāka bija Rūta, finišējot par 28 sekundēm ātrāk, bet otrajā dienā pirmā Sanda, kuras pārsvars 47 sekundes, un tas izšķīra pirmās vietas likteni. R. Dāboliņai otrā vieta, bet šajā grupā Sabīne Strazdiņa ierindojās 4.vietā.



Vēl “Meridiāns OK”/ CPSS orientieristiem šādas vietas: V12 grupā 4. Eduards Endele, 5. Pauls Salnits; V18 grupā 5. Niklāvs Dravants; V35 grupā 6. Kaspars Radziņš; V60 grupā 3. Igors Bužs, 5. Juris Lūsītis.

S8 grupā 2. vietā Grieta Sedleniece; S10 grupā 3.Emma Endele; S12 grupā 5. Dārta Sedleniece; S14 grupā 6. Madara Grauduma, kurai neveiksmīga bija otrā diena (tikai 12. rezultāts). S18 grupā 5. Lauma Jānelsiņa; S21B grupā 5. Maija Medne; S40 grupā 5. Signe Jānelsiņa.



Vēl var minēt, ka V14 grupā trešajā vietā līgatnietis Ernests Hercenbergs, kurš pārstāv klubu “Siguldas takas”. Pirmajā dienā Ernests uzrādīja labāko laiku, taču otrajā tik labi vairs nesanāca – piektā vieta un kopvērtējumā bronza.

Kurzemes sprints

Pirmās dienas izskaņā Kuldīgas ielās un ieliņās risinājās arī Sprinta kausa pirmais posms “Kurzemes sprints”. Izaici­nājumu izmantoja daudzi orientieristi, kuri dienas pirmajā pusē startēja vidējā distancē.

Arī sprintā “Meridiāns OK/ CPSS” orientieriem izdevās tikt pie dažāda kaluma godalgām. Sievietēm Elites S21E grupā 3.vietā Rūta Dāboliņa. V35 grupā uzvarēja Ivars Celiņš, bet 5. Kaspars Radziņš. S12 grupā uzvarēja Madara Grauduma, bet V65 grupā pirmajā vietā Marts Kūlviks. V16 grupā otrajā vietā Lars Anders Luiks, 3. Miks Graudums, 5. Jēkabs Graudums. V12 grupā 3. Pauls Salnits, 6. Reinis Palsis. S18 grupā 5. Lauma Jānelsiņa, bet V45 grupā 5. Sulevs Luiks.