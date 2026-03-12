PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 12. marts
Vārda dienas: Aija, Aiva, Aivis
Latvijas juniori pārsteidz biatlona pasauli

Jānis Gabrāns
07:31, 12. Mar, 2026

Labākā! Pēc veiksmīgā pasaules čempionāta Estere Volfa saņēma arī divus kristāla globusus, vienu par uzvaru sezonas kopvērtējumā, otru kā labākā šajā sezonā distancē ar kopējo startu. FOTO: Māris Vancevičs

Ar nebijušiem, necerētiem Latvijas jauno biatlonistu panākumiem noslēdzies pasaules čempionāts jauniešiem un junioriem, kurā mūsējie atkal un atkal pārrakstīja šī sporta veida vēsturi.

Tik jaudīgi un pārliecinoši Latvijas biatlona jaunā maiņa sevi nekad iepriekš nebija apliecinājusi. Latvijas biatlonisti šajā čempionātā kopumā izcīnīja septiņas medaļas: trīs – zelta, trīs – sudraba un vienu – bronzas, medaļu vērtējumā ieņemot 1. vietu! Un te liels nopelns arī Cēsu novada juniorēm Esterei Volfai un Elzai Bleidelei.

Jau rakstījām par mūsējo panākumiem jauktajā stafetē, kur Latvijai zeltu junioru konkurencē palīdzēja izcīnīt arī abas mūsējās. Sprintā Esterei vēl viena zelta godalga, bet mūsu novada biatlonistes priecīgus brīžus sagādāja arī distancē ar kopējo startu, izcīnot otro un trešo vietu. Tā bija noslēdzošā individuālā distance.

Pirmajā šautuvē Elza bija nekļūdīga, distancē dodoties otrajā vietā, 1,3 sekundes aiz līderes. Esterei viens soda aplis, viņai 16. vieta, atpaliekot 31 sekundi aiz līderes. Otrajā šautuvē Esterei divi soda apļi, Elzai trīs, un distancē viņas devās attiecīgi 16. un 20. vietā, līderei zaudējot vairāk nekā minūti. Trešajā šau­tuvē E. Volfa bija nekļūdīga, pakāpjoties uz 3. vietu, 30 sekundes aiz līderes, bet E. Bleidelei vēl viens soda aplis un 15. vieta, no līderes atpaliekot minūti un 11 sekundes.

Pēdējā šautuvē Estere kļūdījās vienu reizi, pēdējā aplī dodoties otrajā vietā, 22 sekunžu attālumā no līderes un arī no trešās vietas, un tā arī finišēja, izcīnot sudraba medaļu. Elza šāva nekļūdīgi, viņai piektā vieta pirms pēdējā nogriežņa. Pēdējā aplī viņa demonstrēja visātrāko slēpojumu, līdz finišam apsteidzot Vācijas un Norvēģijas biatlonistes un izcīnot bronzas godalgu. Pirmo reizi vēsturē uz pasaules čempionāta goda pjedestāla divas latvietes!

Jauniešiem šajā disciplīnā startēja CPSS audzēknis Rūdolfs Raudziņš, izcīnot 24. vietu (0+2+3+1).
Noslēdzošā disciplīna stafete, kur juniores nestartēja, toties Cēsu pilsētas Sporta skola bija pārstāvēt jauniešu stafetēs. Latvijas izlase, kuras sastāvā R. Raudziņš, finišēja 17. vietā 25 komandu konkurencē. Mūsē­jiem pieci soda apļi un 14 rezerves patronas, R. Raudziņš guļus šaušanā izmantoja vienu rezerves patronu, stāvus – trīs, tomēr visus mērķus sašaut neizdevās, un viņam viens soda aplis.

Jaunietēm sastāvā Laura Alziņa, komandai 15. vieta 20 komandu konkurencē ar četriem soda apļiem un 10 rezerves pat­ronām. Laura ar savu etapu tika galā veiksmīgi, šaujot guļus izmantoja divas rezerves patronas, stāvus šāva nekļūdīgi.

Noteikti jāmin arī tas, ka Estere Volfa pārliecinoši kļuva par kopvērtējuma uzvarētāju junioru kausa izcīņā, saņemot kristāla globusu. Otrās vietas ieguvēja apsteigta par 114 punktiem. Atgādināsim, ka Pas­aules kausā junioriem Ma­donā viņai sprinta distancēs zelts un sudrabs un uzvara distancē ar kopējo startu. Eiropas junioru čempionātā viņai bronza sprintā un uzvara distancē ar kopējo startu, tāpēc viņai arī mazais kristāla globuss par uzvaru sezonas ieskaitē distancē ar kopējo startu. Sprintā viņai 2. vieta, vien sešus punktus atpaliekot no uzvarētājas, bet individuālajā distancē 7. vieta.

Elzai Bleidelei sezonas kopvērtējumā distancē ar kopējo startu – piektā, individuālajā distancē – devītā, sprintā – 23.vieta.

Tagad uz īsu brīdi abas atgriezušās dzimtenē, bet jau šīs nedēļas nogalē sezona turpinās ar Pasaules kausa priekšpēdējo posmu tepat kaimiņos, Igaunijā. Ir skaidrs, ka tur būs daudz Latvijas, tostarp Cēsu novada, līdzjutēju, kas mūsu biatlonistēm sagādās papildu atbalstu.

Medaļnieces. Pasaules junioru čempionātā distancē ar kopējo startu pirmo reizi uz goda pjedestāla divas latvietes, abas mūsu novadnieces, Estere Volfa (no kreisās) izcīnīja sudrabu, bet Elza Bleidele – bronzu!
FOTO: Māris Vancevičs

