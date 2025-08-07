PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 7. augusts
Vārda dienas: Alfrēds, Madars, Fredis
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Latvijas čempionātā vieglatlētikā mūsu atlētiem 11 medaļas

Jānis Gabrāns
05:59
07.08.2025
16
Luize

Čempione. Luīze Geistarde lodes grūšanā izcīnīja savu pirmo čempiones titluu pieaugušo konkurencē. FOTO: Guntis Bērziņš

Latvijas čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem uz starta stājās desmit atlēti, kuri pārstāv Cēsu novadu. Viņu rēķinā 11 dažāda kaluma godalgas, gandrīz visi startējošie vismaz reizi kāpa uz goda pjedestāla.

Kā jau bija gaidāms, ļoti sekmīgi startēja trenera Māra Urtāna audzēkņi, neviens mājās neatbrauca tukšā. Pirmajā sacensību dienā sacentās lodes grūdēji. Sieviešu konkurencē savu pirmo čempiones titulu pieaugušo konkurencē izcīnīja Luīze Geistarde, kurai divus iepriekšējos gadus bija sudraba medaļa. Šoreiz jau no pirmā mēģinājuma viņa izvirzījās vadībā, labākajā piegājienā sasniedzot 13,43m, un šis rezultāts palika nepārspēts. Lai arī tas par 1,2 metriem atpaliek no viņas personīgā rekorda, čempionātā galvenais ir izcīnītā uzvara un tituls.

Vīriešu konkurencē ar jaunu personīgo rekordu uzvarēja Ralfs Eduards Gauja (Cēsu Vieglatlētikas klubs/ SB “Liesma”), labākajā mēģinājumā lodi raidot 17,27m tālu, kas ir šīs sezonas labākais rezultāts Latvijā. Savu iepriekšējo rezultātu viņš uzlaboja par 42 cm. Sudraba medaļu izcīnīja Cēsu Vieglatlētikas klubu pārstāvošais Emīls Dzilna (15,82m).

Otrajā dienā sacensībās diska mešanā mūsējiem atkal medaļas. Vīriešu konkurencē varētu pat teikt, ka viss goda pjedestāls mūsējiem. Ceturto gadu pēc kārtas čempiona titulu izcīnīja kādreizējais Cēsu Sporta skolas (CPSS) un M. Urtāna audzēknis Aleksandrs Volkovs, kurš tagad pārstāv Valmieras Vieglatlētikas klubu. Viņa rezultāts 54,81m.

Pjedestals
Pjedestāls. Diska mešanā vīriešiem trīs labākie: Aleksandrs Volkovs (centrā), Toms Samauskis (no kreisās) un Artūrs Ozols. FOTO: Guntis Bērziņš

Jau rakstījām, ka pieaugušo konkurencē savus spēkus vēlējās izmēģināt Latvijas un Baltijas čempions diska mešanā U18 grupā, kā arī Eiropas jauniešu olimpiskā festivāla čempions Toms Samauskis. Šīs viņam bija pirmās sacensības, metot 2kg disku (U18 grupā diska svars 1,5kg), un šis izaicinājums aizvadīts ļoti atzīstami. Pirmie divi mēģinājumi bija nesekmīgi, bet trešajā disks lidoja 48,98 m tālu, kas šogad ir otrs labākais rezultāts Latvijā. Ceturtajā mēģinājumā Toma rezultāts 45,26m, un arī ar to būtu pieticis sudraba medaļai. Bronzas medaļu izcīnīja cēsnieks Artūrs Ozols (44,23 m).

Vineta
Lai lido! Vineta Krūmiņa diska mešanā izcīnīja čempiones titulu, tālākajā mēģinājumā raidot disku 48,09m tālu. FOTO: Guntis Bērziņš

Divas pirmās vietas arī sieviešu konkurencē. Uzvaru izcīnīja mūsu Vineta Krūmiņa ar rezultātu 48,09m, viņai tas ir otrais čempiones tituls, pirmais izcīnīts 2022.gadā. Sudraba medaļa Luīzei Geistardei (39,75m).
Sportistu treneris Māris Urtāns ir gandarīts par audzēkņu sasniegto: “Visi ir medaļās, un tas jau ir vairāk nekā labi! Vienmēr esmu teicis, ka valsts čempionātā svarīgākais ir izcīnītā vieta, jo šīs ir sezonas beigas. Kāds jau ir nedaudz saguris no garās sezonas, bet, kā redzējām, Ralfs pirmo reizi raidīja lodi tālāk par 17 metriem, tātad viss vēl nebija sezonā atstāts. Toms, pirmo reizi startējot pieaugušo konkurencē, uzrādīja ļoti labu rezultātu. Vēl gan daudz jāstrādā, lai 2kg disks klausītu tā, kā sportists vēlas, bet viņš ir uz pareizā ceļa, un vēl jau divi nākamie gadi junioru vecumā būs jāstrādā ar 1,75kg disku,bet treniņos vairāk strādāsim arī ar 2 kg disku.

Var teikt, ka ar šo sezona noslēgusies, un čempionātā visi izpildīja tieši to, ko pirms sacensībām biju ierakstījis. Tagad sportistiem jādod atelpa, kādu brīdi padarbojoties vieglākā režīmā.”

Divas medaļas izcīnīja sporta kluba “Ašais” līderis Roberts Glazers, esot labāko trijniekā gan 800m, gan 1500m distancēs.

Roberts
Distancē. Robertam Glazeram šajā čempionātā sudrabs 800m distancē un bronza 1500m skrējienā.
FOTO: Guntis Bērziņš

Šoreiz skrejceļā bija īsta cīņa, jo dalībnieku sastāvs ļoti spēcīgs. Pirmajā dienā sacensības 1500m skrējienā, kur uz starta kopā ar Robertu arī rīdzinieks Kristers Kudlis un Ņikita Bogdanovs no Daugavpils. Abiem personīgie rekordi labāki nekā Robertam, un tas apliecinājās arī distancē. Viss izšķīrās finiša taisnē, kurā Ņ. Bogdanovs apsteidza K. Kudli, bet tūlīt aiz viņiem finišēja R. Glazers, izcīnot bronzas medaļu.

Otrajā sacensību dienā 800m skrējiens, kur galvenie konkurenti Robertam jau minētais Ņ. Bogdanovs un Kārlis Ancāns no sporta skolas “Arkādija”. Arī šajā konkurencē Robertam trešais labākais personīgais rekords, bet distancē viņš gan apliecināja, ka visu nosaka ne jau tas, bet paveiktais konkrētā skrējienā. Šoreiz R. Glazeram sudraba medaļa, zaudējot tikai Daugavpils skrējējam.

Lai arī tituls izpalika, vasara R. Glazeram bijusi sekmīga, uzstādīti personīgie rekordi abās distancēs, izcīnīts valsts čempiona tituls 1500m distancē U23 grupā, bijuši daudzi veiksmīgi starti.

Medaļas izcīnīja arī abi barjerskrējēji – Elizabete Cīrule un Emīls Sandlers-Bomis. Trenera Riharda Parandjuka audzēkņi apliecināja, ka ir labāko vidū arī pieaugušo konkurencē. U20 grupas čempione E. Cīrule 100m barjerskrējienā izcīnīja bronzas medaļu (14,52 sekundes), bet U20 čempions 400m barjerotajā distancē E. Sandlers -Bomis pieaugušo čempionātā izcīnīja sudraba medaļu.

Vienīgā, kas nekāpa uz goda pjedestāla, bija Dārta Cipule (SK “Ašais”/ CPSS), kura startēja 100m sprintā. Lai sasniegtu godalgotu vietu, bija jāskrien ātrāk par personīgo rekordu, kas ir 12,99 sekundes. Šoreiz ar rezultātu 13,28 sekundes Dārtai 12.vieta 25 dalībnieču konkurencē. Bet, kā norāda treneris Austris Āboliņš, sportiste aizvadījusi labu stadionu sezonu, šajā vasarā uzstādot jaunu personīgo un jaunu kuba rekordu šajā distancē.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Medaļu birums savā distancē

06:17
04.08.2025
80

Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas biatlona kompleksā aizvadīts Latvijas čempionāta vasaras biatlonā 1.posms. Sieviešu konkurencē startēja visas Latvijas izlases biatlonistes, kas bieži negadās, un tā bija iespēja gan pašām salīdzināt spēkus, gan līdzjutējiem redzēt viņu sniegumu. Kā zināms, nākamā sezona ir olimpiskā sezona, tāpēc gatavošanās šovasar īpaši svarīga, un, kā zināms, treniņiem pa vidu vajag arī […]

Alzina Laura1

Toms Samauskis izceļ pasaules zeltu

06:40
30.07.2025
70
2

Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē noslēdzies XVIII Eiropas Jaunatnes olimpiskais festivāls (EJOF), kurā Latvijas izlasei vienīgo zelta medaļu diska mešanā ar jaunu personīgo rekordu izcīnīja Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēknis Toms Samauskis (treneris Māris Urtāns). Diska mešanā uz starta stājās 17 jaunie vieglatlēti, viņu vidū arī Latvijas un Baltijas čempions U18 grupā T. Samauskis. Treneris pastāstīja, ka […]

Toms Samauskis

Novada čempionāts disku golfā

06:38
28.07.2025
61

Priekuļu disku golfa laukumā aizvadīts “CDzP” Cēsu novada čempionāta 2. posms. Sacensības rīko Ingemārs un Reinis Stalšāni, kuri rūpējas arī par Priekuļu disku golfa laukuma uzturēšanu un paši ir aktīvi dalībnieki dažāda līmeņa sacensībās. Priekuļu laukums iecienīts Samērā īsā laikā tika aizpildītas visas 90 dalībnieku vietas novada čempionātam, dažam pat nācās palikt aiz strīpas. Ingemārs […]

Disku Golfs 1

Blūms nosargā titulus

06:17
26.07.2025
48

Gulbenes novada Lizuma pagasta Augsto kalnu trasē divu dienu garumā risinājās Latvijas čempionāts kalnu riteņbraukšanā XCC un XCO krosā. Šī ir viena no Baltijas valstu labākajām kalnu riteņbraukšanas trasēm, kas bagāta lēcieniem, trepēm un citiem elementiem. Apļa garums sasniedz 4 kilometrus. Sekojot Pasaules kausu praksei, jau pērn arī Latvijā čempionāta programmā tika iekļauta saīsinātā distance […]

Xco Velokross

Čempioni rollerslēpošanas supersprintā noskaidroti

16:16
25.07.2025
68

Madonā aizvadītās nedēļas nogalē valdīja īsti rollerslēpošanas svētki, jo Smeceres sila sporta bāzē un pilsētas ielās notika Pasaules kausa posms, pasaules junioru čempionāts, kā arī Latvijas čempionāta trešais posms. Valsts čempionātā medaļas tika dalītas īsajā 200 m sprintā brīvajā stilā pret kalnu Raiņa ielā. Par godalgām cīnījās arī daudzi Cēsu pilsētas Sporta skolas (C PSS) […]

Rollersleposana1

No pasaules čempionāta ar zeltu un pozitīvām emocijām

06:20
21.07.2025
280

Šveices pilsētās Lugāno, Lukarno un Belinzonā aizvadīts starptautiskās maksibasketbola federācijas FIMBA 17. pasaules čempionāts. Kā tiek ziņots, šis turnīrs bijis lielākais FIMBA vēsturē, tajā piedalījās 395 komandas no 40 valstīm, un čempionāta ietvaros 24 sporta zālēs izspēlētas aptuveni 1000 spēles. Latviju pārstāvēja piecas komandas, trīs no tām atgriezās ar medaļām. Viena zelta godalga atceļoja arī […]

Baroneses 25

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

20:43
06.08.2025
19
Anna Kola
Anna Kola

Mammas loma. Kur paliek atpūta?

13:05
03.08.2025
37
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Kalendārs ar dienām bagāts

13:04
02.08.2025
28
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Īsāks alkohola tirdzniecības laiks. Vai tas uzlabos situāciju?

17:23
31.07.2025
51
1
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Brīdinājumu vētrā

17:24
30.07.2025
36

Tautas balss

Atkal par stāvlaukumiem

20:44
06.08.2025
22
Lasītāja R. raksta:

“Uz Cēsīm aicinām viesus, gaidām gan koncertu klausītājus, gan atpūtniekus. Taču nepadomājam, ka viņiem jānodrošina ērta vieta, kur atstāt auto un tā, lai vietu pietiek ar pašu cilvēkiem. Vai tad, kad lielāki koncerti, nevajadzētu stāvvietas atļaut arī ielās, kurās ikdienā auto novietot nedrīkst,” rosināja lasītāja R.

Svētki pilsētai vai pilsētniekiem

17:26
29.07.2025
55
Lasītāja M. raksta:

“Neiziet no prāta Cēsu pilsētas svētki. Bija daudz pasākumu, krāšņu koncertu, apmeklētāju pūļi. Bet vai tie bija svētki cēsniekiem? Kas bija tieši tas, kas domāts pilsētas iedzīvotājiem? Protams, svētki var būt kā atbalsts uzņēmējiem, lai atvestu uz Cēsīm un apkārtni cilvēkus, kas maksā par naktsmītnēm, ēdināšanu, citiem pakalpojumiem, svētki ir arī kā mārketinga pasākums pilsētai, […]

Visticamāk, viltus aptauja

16:23
25.07.2025
44
Cēsniece raksta:

“Gribu brīdināt vienaudžus, seniorus, ka jābūt piesardzīgiem, ja kāds zvana un uzdodas par sociālo aptauju veicējiem. Tas notika šonedēļ. Zvanīja telefons, vīrs atbildēja, saruna ievilkās, es nepievērsu uzmanību, domāju, zvana bērni. Bet pēc laiciņa vīrs aicināja mani, sakot, ka es varēšu labāk atbildēt. Zvanītāja, sieviete, lauzītā latviešu valodā teica, ka esot antropoloģe no sociāla centra. […]

Mūžizglītība svarīga

16:23
25.07.2025
30
Cēsniece Iveta raksta:

“Mans šīsvasaras pārsteigums Cēsīs – vides izglītības konceptvieta ”Šūna”. Tik daudz interesantu, gudru un izglītojošu sarunu! Arī praktisku nodarbību! Kad vien mani, kas ieinteresēja, gāju uz konceptvietu Rožu laukumā. Cēsīs tādas vietas vienmēr ir pietrūcis un pietrūks turpmāk. Vietas, kur var uzklausīt zinošus speciālistus, uzdot jautājumus, izteikt viedokli, arī satikt tos, kuriem svarīgas tās pašas […]

Izskalotās bedres aizlāpa operatīvi

05:52
23.07.2025
25
Raunas iedzīvotāja raksta:

“Paldies ceļiniekiem, kas pagājušās nedēļas sākumā ātri un kārtīgi salaboja ceļa Rauna-Cimzas- Mārsnēni izskalojumus. Iepriekšējās dienās stipri lija, piektdien, 11.jūlijā, bija tādi izskalojumi, ka gandrīz bija bīstami braukt. Un jau tajā pašā dienā pie lielākajām bedrēm tika izliktas brīdinājuma zīmes, pirmdien, 12.jūlijā, ceļu labotāji bija klāt un sāka darbu, otrdien ceļš jau bija kārtībā. Nezinu […]

Sludinājumi

Citi

22:08
17.07.2025
20

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, busa pakalpojumi utt. 24826054

Pārdod

21:32
09.07.2025
26

Pārdod lauku īpašumu Smiltenes novadā. Sīkāka informācija pa tālruni 28695349