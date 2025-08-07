Latvijas čempionātā vieglatlētikā mūsu atlētiem 11 medaļas

Latvijas čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem uz starta stājās desmit atlēti, kuri pārstāv Cēsu novadu. Viņu rēķinā 11 dažāda kaluma godalgas, gandrīz visi startējošie vismaz reizi kāpa uz goda pjedestāla.
Kā jau bija gaidāms, ļoti sekmīgi startēja trenera Māra Urtāna audzēkņi, neviens mājās neatbrauca tukšā. Pirmajā sacensību dienā sacentās lodes grūdēji. Sieviešu konkurencē savu pirmo čempiones titulu pieaugušo konkurencē izcīnīja Luīze Geistarde, kurai divus iepriekšējos gadus bija sudraba medaļa. Šoreiz jau no pirmā mēģinājuma viņa izvirzījās vadībā, labākajā piegājienā sasniedzot 13,43m, un šis rezultāts palika nepārspēts. Lai arī tas par 1,2 metriem atpaliek no viņas personīgā rekorda, čempionātā galvenais ir izcīnītā uzvara un tituls.
Vīriešu konkurencē ar jaunu personīgo rekordu uzvarēja Ralfs Eduards Gauja (Cēsu Vieglatlētikas klubs/ SB “Liesma”), labākajā mēģinājumā lodi raidot 17,27m tālu, kas ir šīs sezonas labākais rezultāts Latvijā. Savu iepriekšējo rezultātu viņš uzlaboja par 42 cm. Sudraba medaļu izcīnīja Cēsu Vieglatlētikas klubu pārstāvošais Emīls Dzilna (15,82m).
Otrajā dienā sacensībās diska mešanā mūsējiem atkal medaļas. Vīriešu konkurencē varētu pat teikt, ka viss goda pjedestāls mūsējiem. Ceturto gadu pēc kārtas čempiona titulu izcīnīja kādreizējais Cēsu Sporta skolas (CPSS) un M. Urtāna audzēknis Aleksandrs Volkovs, kurš tagad pārstāv Valmieras Vieglatlētikas klubu. Viņa rezultāts 54,81m.
Jau rakstījām, ka pieaugušo konkurencē savus spēkus vēlējās izmēģināt Latvijas un Baltijas čempions diska mešanā U18 grupā, kā arī Eiropas jauniešu olimpiskā festivāla čempions Toms Samauskis. Šīs viņam bija pirmās sacensības, metot 2kg disku (U18 grupā diska svars 1,5kg), un šis izaicinājums aizvadīts ļoti atzīstami. Pirmie divi mēģinājumi bija nesekmīgi, bet trešajā disks lidoja 48,98 m tālu, kas šogad ir otrs labākais rezultāts Latvijā. Ceturtajā mēģinājumā Toma rezultāts 45,26m, un arī ar to būtu pieticis sudraba medaļai. Bronzas medaļu izcīnīja cēsnieks Artūrs Ozols (44,23 m).
Divas pirmās vietas arī sieviešu konkurencē. Uzvaru izcīnīja mūsu Vineta Krūmiņa ar rezultātu 48,09m, viņai tas ir otrais čempiones tituls, pirmais izcīnīts 2022.gadā. Sudraba medaļa Luīzei Geistardei (39,75m).
Sportistu treneris Māris Urtāns ir gandarīts par audzēkņu sasniegto: “Visi ir medaļās, un tas jau ir vairāk nekā labi! Vienmēr esmu teicis, ka valsts čempionātā svarīgākais ir izcīnītā vieta, jo šīs ir sezonas beigas. Kāds jau ir nedaudz saguris no garās sezonas, bet, kā redzējām, Ralfs pirmo reizi raidīja lodi tālāk par 17 metriem, tātad viss vēl nebija sezonā atstāts. Toms, pirmo reizi startējot pieaugušo konkurencē, uzrādīja ļoti labu rezultātu. Vēl gan daudz jāstrādā, lai 2kg disks klausītu tā, kā sportists vēlas, bet viņš ir uz pareizā ceļa, un vēl jau divi nākamie gadi junioru vecumā būs jāstrādā ar 1,75kg disku,bet treniņos vairāk strādāsim arī ar 2 kg disku.
Var teikt, ka ar šo sezona noslēgusies, un čempionātā visi izpildīja tieši to, ko pirms sacensībām biju ierakstījis. Tagad sportistiem jādod atelpa, kādu brīdi padarbojoties vieglākā režīmā.”
Divas medaļas izcīnīja sporta kluba “Ašais” līderis Roberts Glazers, esot labāko trijniekā gan 800m, gan 1500m distancēs.
Šoreiz skrejceļā bija īsta cīņa, jo dalībnieku sastāvs ļoti spēcīgs. Pirmajā dienā sacensības 1500m skrējienā, kur uz starta kopā ar Robertu arī rīdzinieks Kristers Kudlis un Ņikita Bogdanovs no Daugavpils. Abiem personīgie rekordi labāki nekā Robertam, un tas apliecinājās arī distancē. Viss izšķīrās finiša taisnē, kurā Ņ. Bogdanovs apsteidza K. Kudli, bet tūlīt aiz viņiem finišēja R. Glazers, izcīnot bronzas medaļu.
Otrajā sacensību dienā 800m skrējiens, kur galvenie konkurenti Robertam jau minētais Ņ. Bogdanovs un Kārlis Ancāns no sporta skolas “Arkādija”. Arī šajā konkurencē Robertam trešais labākais personīgais rekords, bet distancē viņš gan apliecināja, ka visu nosaka ne jau tas, bet paveiktais konkrētā skrējienā. Šoreiz R. Glazeram sudraba medaļa, zaudējot tikai Daugavpils skrējējam.
Lai arī tituls izpalika, vasara R. Glazeram bijusi sekmīga, uzstādīti personīgie rekordi abās distancēs, izcīnīts valsts čempiona tituls 1500m distancē U23 grupā, bijuši daudzi veiksmīgi starti.
Medaļas izcīnīja arī abi barjerskrējēji – Elizabete Cīrule un Emīls Sandlers-Bomis. Trenera Riharda Parandjuka audzēkņi apliecināja, ka ir labāko vidū arī pieaugušo konkurencē. U20 grupas čempione E. Cīrule 100m barjerskrējienā izcīnīja bronzas medaļu (14,52 sekundes), bet U20 čempions 400m barjerotajā distancē E. Sandlers -Bomis pieaugušo čempionātā izcīnīja sudraba medaļu.
Vienīgā, kas nekāpa uz goda pjedestāla, bija Dārta Cipule (SK “Ašais”/ CPSS), kura startēja 100m sprintā. Lai sasniegtu godalgotu vietu, bija jāskrien ātrāk par personīgo rekordu, kas ir 12,99 sekundes. Šoreiz ar rezultātu 13,28 sekundes Dārtai 12.vieta 25 dalībnieču konkurencē. Bet, kā norāda treneris Austris Āboliņš, sportiste aizvadījusi labu stadionu sezonu, šajā vasarā uzstādot jaunu personīgo un jaunu kuba rekordu šajā distancē.
