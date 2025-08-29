PIESLĒGTIES
Piektdiena, 29. augusts
Vārda dienas: Armīns, Vismants, Aiga
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Latvija un Cēsis uz prestižās UTMB kartes

Jānis Gabrāns
05:58
29.08.2025
8
Skrejiens

Izaicinājumam gatavi! Taku skrējiena “Gauja Trail by UTMB” rīkotāji un vēstneši Rimants Liepiņš (no labās), Andris Ronimoiss, Linda Boldāne, Anete Švilpe, Agate Armane un Cēsu novada pašvaldības sporta un veselības veicināšanas pārvaldes vadītājs Viesturs Dumpis ir pārliecināti, ka pasākums iegūs starptautisku vērību, atvedot uz Cēsīm pasaules labākos taku skrējējus. FOTO: Jānis Gabrāns

Nākamā gada Cēsu sporta svētku ietvaros risināsies kāds Latvijas taku skriešanas vēsturē vēl nebijis notikums, 1. un 2.augustā pilsēta kļūs par pasaulē prestižā UTMB seriāla mājvietu.

Te risināsies skrējiens “Gauja Trail by UTMB”, to vakar Kosmosa izziņas centrā sarīkotajā preses konferencē paziņoja Rimants Liepiņš, kas taku skrējēju vidū zināms kā “Stirnu buks” rīkotājs.

Taku skriešanā prestižākais notikums pasaulē, uz kuru kāro tikt vai ikviens skrējējs, ir nevis pasaules čempionāts, bet skrējiens apkārt Monblānam, no kura ir šī abreviatūra UTMB – Ultra-Trail du Mont-Blanc. Lai arī šis skrējiens pirmo reizi notika tikai 2003. gadā, tas kļuvis par pazīstamāko ultramaratonu. Ņemot vērā, ka dalībnieku skaits ierobežots, nokļūt uz starta var divos veidos, vai nu iekļūstot TOP3 kādā no UTMB seriāla sacensībām garajās distancēs, vai cerot uz veiksmi loterijā, kurā tiek noteikti tie, kuri varēs stāties uz starta Šamonī. Bet, lai varētu pieteikties loterijai, jāsavāc noteikts UTMB punktu skaits, startējot seriāla posmos. Pirms dažiem gadiem sākās šī seriālu kustība, kas ļāva skrējējiem vieglāk sasniegt kāroto mērķi. Skrējienā “Apkārt Monblānam” startējuši daudzi Latvijas taku skriešanas entuziasti, arī no Cēsu novada, tai skaitā Mārtiņš Nik­lass, Valters Kaminskis, Aigars Kalējs.

Kā pastāstīja R. Liepiņš, preses konferences laiks nav izvēlēts nejauši, jo šajā nedēļā Francijas pilsētā Šamonī sākas nedēļu ilgi sporta svētki, kuru laikā taku skrējēji veiks dažāda garuma distances, ieskaitot galvenās – 100km, 140km un 170km garumā.

Uz Šamonī dosies arī R. Liepiņš, lai parakstītu līgumu ar UTMB seriālu par sadarbību uz nākamajiem četriem gadiem.

R. Liepiņš informēja, ka sarunas ar UTMB pasaules tūres rīkotājiem sākušās pirms gada, lai pierādītu, ka Latvija spēj augstā līmenī sarīkot šāda līmeņa pasākumu. Te liela loma ir taku skriešanas entuziastam Guntaram Loginam, kurš startējis daudzos UTMB seriāla posmos daudzās valstīs.

“Startējot skrējienos, varēju salīdzināt organizatorisko līmeni,” saka G. Logins, “Redzēju, ka dažos taku skrējienos, kas ir šajā seriālā, līmenis bija zemāks nekā “Stirnu bukā”. Tāpēc ieteicu, ka varam taku skriešanu arī Latvijā pacelt uz augstākas latiņas, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies! Redzam, ka taku skriešanas popularitāte aug, un tiek pat runāts, ka šis varētu kļūt par olimpisko sporta veidu.”

Viņš arī pastāstīja, ka Ziemeļeiropā UTMB seriāla posmu tikpat kā nav, pat tādās valstīs kā Norvēģijā, Polijā, Slovākijā, kur ir kalni, seriāls nav pārstāvēts. Ir tikai viens Zviedrijā, tāpēc “Gauja Trail by UTMB” būs laba iespēja reģiona taku skrējējiem iegūt, ja ne uzreiz vietu skrējienā apkārt Monblānam, tad vismaz vajadzīgos punktus, lai varētu piedalīties izlozē.

Nākamā gada kalendārā būs apmēram 50 seriāla skrējieni, arī “Gauja Trail by UTMB”, tā galvenais centrs būs Cēsīs. R. Liepiņš pastāstīja, ka garākā skrējiena 85km starts tiks dots Siguldā, 45km starts – Līgatne, bet finišs abām distancēm būs Cēsīs. Būs arī divas īsākas distances – 20 km un 10km, kam starts un finišs Cēsīs.

UTMB seriālā svarīgi arī augstuma metri distancē, un rīkotāji norāda, ka garākajā distancē tie būs 2100m, bet 45km distancē – 1400m.

“Tas ir zināms izaicinājums,” saka G. Logins. “Ja Alpos jau viens kāpums ir kilometra augstumā, mums šis kilometrs jāvāc daudzos uzkalnos, pauguros, bet Gaujas nacionālais parks ir pateicīgs augstuma metru savākšanā.”

Preses konferencē klāt bija arī Latvijas labākie taku skrējēji, kuri kāpuši uz goda pjedestāla UTMB seriāla skrējienos, startējuši arī skrējienā “Apkārt Monblānam”. Agate Armane, Anete Švilpe, Linda Boldāne un Andris Ronimoiss dalījās savās pārdomās par šo ideju. Var atgādināt, ka A. Ronimoiss savā ziņā ir mūsējais, jo ilgus gadus dzīvojis Cēsīs. Visi atzina, ka šī ir lieliska ideja, tāpēc ir gatavi būt par skrējiena vēstnešiem.
“Šis ir fantastisks panākums – uzlikt Latviju uz UTMB kartes,” teica L. Boldāne.

A. Ronimoiss, kurš šonedēļ startēs skrējienā apkārt Monblānam, raksturojot gaidāmo Gaujas skrējienu, atzina, ka tā unikālais piedāvājums ir lielais mikss starp skriešanu pa līdzenumu un stāviem kāpumiem: “Tas būs izaicinājums tiem, kuri pieraduši pie kalniem, kur ir garie kāpumi un noskrējieni, te būs jāprot pārslēgties, un tas varbūt būs pluss mūsu taku skrējējiem, kuri pie šāda reljefa pieraduši”

Rīkotāji lēš, ka kopumā skrējiens varētu piesaistīt 4-5 tūkstošus dalībnieku, no kuriem 1200 – 1500 varētu būt no ārvalstīm, kuri startēs garajās distancēs. R. Liepiņš norāda, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem būs naktsmītņu nodrošināšana: “Jāsaprot, ka tie, kuri startē garajās distancēs, brauc uz vairākām dienām, parasti kopā ar ģimeni, atbalsta komandu, kas palīdz distancē. Saprotam, ka Cēsīs un novadā visiem vietas nebūs, nāksies apmesties Siguldā, Valmierā, pat Rīgā.”

Uz “Druvas” jautājumu, vai iecere rīkot UTMB līmeņa skrējienu ir nākamais pakāpiens uz augšu, saka: “Protams, jo izaugsme ir vajadzīga. Mērķis ir vajadzīgs ne tikai skrējējiem, bet arī organizatoriem, jo ieslīgt rutīnā ir viegli. “Stirnu bukam” ir sena vēsture, rit 12.sezona, tāpēc ir laiks izmēģināt spēkus nākamajā līmenī. Ceru, ka esam tam gatavi, tas ir izaicinājums, bet, ja nav izaicinājumu, ja pašam nedeg acis, tad izaugsme nenotiek. Gads ir pietiekami ilgs laiks, lai visu sarīkotu iespējami augstākā līmenī! Šajos gados uzkrātā pieredze ir labs pamats, lai tā notiktu, un te iegūtais nākotnē ļaus celt arī “Strinu buka” kvalitāti!”
Reģistrācija skrējienam “Gauja Trail by UTMB” tiks atvērta 9.septembrī, un, kā norādīja G. Logins, parasti jau dažu mēnešu laikā visas vietas ir aizpildītas.

Preses konferencē piedalījās arī Cēsu novada pašvaldības sporta un veselības veicināšanas pārvaldes vadītājs Viesturs Dumpis, kurš atzina, ja šogad Cēsis sevi pasludināja par Latvijas kultūras galvaspilsētu, nākamgad augustā šī varētu kļūt par sporta galvaspilsētu, un to ievadīs tieši šis prestižais skrējiens: “Ceru uz veiksmīgu sadarbību turpmākajos gados, jo šāds pasākums ne tikai prasa resursus no pašvaldības, kas ne vienmēr ir naudā, bet dažādu pakalpojumu atbalstā, taču tas dod arī lielu ekonomisko piene­sumu.”

    Komentāri

    Atbildēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

    Saistītie raksti

    Latvijas labākais florbolists – Pēteris Trekše

    05:56
    27.08.2025
    52

    Latvijas florbola saime jau ierasti neilgi pirms jaunās sezonas sākuma tiekas uz aizvadītās sezonas labāko florbolistu, treneru un tiesnešu apbalvošanas pasākumu. Šogad “Latvijas Florbola gada balva 2025” risinājās Mārupes kultūras namā. Svinīgā gaisotnē balvas par aizvadīto Latvijas čempionāta sezonu saņēma visu piecu pieaugušo līgu, visu jauniešu vecuma grupu un veterānu čempionāta rezultatīvākie florbolisti un florbolistes, […]

    Trekse

    “FONO” nodrošina otro uzrakstu uz kausa

    06:29
    25.08.2025
    50
    2

    Noslēgusies Cēsu novada ceļojošā kausa izcīņa pludmales volejbolā. Tradīcija, kas sākusies 2015.gadā, kā Amatas novada kausa izcīņa, pārdzīvojusi administratīvi teritoriālo reformu un tupinājusies. Šogad bija vēl kādas pārmaiņas, proti, visi pieci posmi notika vienā apdzīvotā vietā, Priekuļos, Sporta birzītē, jo iepriekš spēles bija vairākās lokācijās – Līvos, Ģikšos, Nītaurē. Runājot par vietas izvēli, viens no […]

    Volejs

    “Vaivīte” beidzot tiek pie titula

    06:25
    24.08.2025
    80

    Savā 20. pastāvēšanas gadā futbola klubs “Vaivīte” izcīnīja pirmo čempionu titulu Cēsu atklātajā futbola čempionātā 7:7. Prieks vēl īpašāks, jo tas notika čempionāta desmitajā sezonā. Komanda piedalījusies gandrīz visos čempionātos, bijusi god­algotajās vietās, pērn palika otrajā vietā, nu beidzot bija viņu sezona, kurā bija tikai uzvaras, nevienu spēli nezaudējot. Čempionātā piedalījās piecas komandas, kas nav […]

    Vaivite

    Rollerslēpotāju cīņa par ranga punktiem turpinās

    05:21
    20.08.2025
    50

    FIS Latvijas čempionāta rollerslēpošanā ceturtais posms slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” pulcēja gandrīz divarpus simtus sportistu. Sacensības notika nedēļas nogalē, pirmajā dienā sportisti sacentās īsajā distancē klasiskajā stilā, otrajā – vidējā distancē brīvajā stilā. Latvijas čempionātā ikviena distance ir cīņa ne tikai par individuālajām godalgām, bet arī par ranga punktiem vasaras sezonas kopvērtējumā, tostarp, arī […]

    Rollerslepotajas

    Eiropas medaļas dambretē arī cēsniecēm

    05:42
    15.08.2025
    227
    1

    Itālijā aizvadīts Eiropas čempionāts jauniešiem 100 lauciņu dambretē, kur dambretisti sacentās klasikā, rapidā un ātr­spēlē. Ar plašu komandu turp devās arī Latvijas izlase, parādot ļoti atzīstamu sniegumu, kopumā izcīnot 35 medaļas no 72 iespējamām un pārliecinoši ieņemot pirmo vietu valstu komandu konkurencē visās trijās disciplīnās. Panākumu kaldināšanā piedalījās arī “DAB Cēsis” dambretistes Marlēna un Luīze […]

    Dambretistes

    Cēsnieki Pasaules spēlēs

    05:40
    14.08.2025
    58

    Ķīnā turpinās Pasaules spēles, vērienīgākais un nozīmīgākais sporta forums pasaulē no olimpiskajiem sporta veidiem. Šogad izvēlēti 34 sporta veidi un 60 disciplīnas. Pasaules spēles notiek ik četrus gadus, tās rīko nākamajā gadā pēc Vasaras olimpiskajām spēlēm. Šogad Pasaules spēlēs piedalās vairāk nekā 4500 sportistu no 118 valstīm, tostarp 45 sportisti sešos sporta veidos no Latvijas. […]

    Grosberga

    Domas un viedokļi

    Anna Kola
    Anna Kola

    Un atkal jau klāt septembris…

    14:35
    28.08.2025
    15
    1
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Viņa "uztaisīja" manu dienu

    18:10
    24.08.2025
    43
    1
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Pamests bērns ir mācība mums visiem

    18:10
    23.08.2025
    92
    Madara Sidorčenko
    Madara Sidorčenko

    Satraucošs brauciens

    13:56
    20.08.2025
    48
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Neļaut savējiem palikt neziņā

    16:47
    18.08.2025
    33
    1

    Tautas balss

    Kapsēta vienmēr sakopta

    18:13
    23.08.2025
    23
    Dace raksta:

    “Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

    Vai cēsnieki aizmirsti

    18:12
    23.08.2025
    20
    2
    Anda raksta:

    “Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

    Bizness, kas priecē citus

    13:57
    21.08.2025
    22
    Alma raksta:

    “Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

    Lai neapšļakstītu gājējus

    13:57
    20.08.2025
    29
    Lasītājs raksta:

    “Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

    Vai jaunais asfalts bīstams

    16:49
    17.08.2025
    38
    1
    Autovadītājs raksta:

    “Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

    Sludinājumi

    Citi

    22:06
    23.08.2025
    10

    Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

    Pārdod

    15:40
    17.08.2025
    14

    Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

    Citi

    22:30
    11.08.2025
    24

    Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998