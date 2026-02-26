Kopējais finišs skaistām atmiņām

Milānas – Kortīnas olimpiskās spēles jau ir vēsture, un katrs sportists no tām paņems savas atmiņas, atziņas, pieredzi.
Arī mūsu novada sportisti no olimpiskajām spēlēm atgriezīsies ar dažādām atmiņām. Diemžēl bobsleja stūmējam Edgaram Unguram olimpiskā debija īsti nenotika, jo, kā zināms, viens no pilotiem Renārs Grantiņš pirmajā treniņā olimpiskajā trasē piedzīvoja smagu kritienu un no spēlēm bija spiests izstāties. Līdz ar to Latvija palika ar vienu ekipāžu, kas nozīmēja, ka trīs Grantiņa ekipāžas stūmēji, tostarp E. Ungurs, palika tikai atbalstītājos.
Arī biatloniste Annija Sabule uz Milānas – Kortīnas spēlēm devās ar nedaudz augstākām cerībām. Viņa atzina, ka gribētu iebraukt top 60, varbūt pat top 40, kas būtu maksimums, piebilstot, ja distancē izlikšot sevi pilnībā, būšot priecīga par jebkuru vietu, jo tas nozīmēs, ka tā ir viņas tieši tās dienas labākā vieta.
Individuālajā distancē Annijai 64. vieta, sprintā – 71.
Maksimālo iespējamo startu skaitu izbaudīja Estere Volfa un Baiba Bendika, sacensību programmu noslēdzot ar dalību distancē ar kopējo startu. Kā rakstījām, šī bija pirmā reize, kad šajā distancē startē divas Latvijas biatlonistes. B. Bendikai neveiksmīga bija pirmā šautuve, kurā nopelnīti trīs soda apļi, otrajā un trešajā– vēl pa vienam, un tikai pēdējā šautuve aizvadīta perfekti. E. Volfa divas pirmās šautuves veica nekļūdīgi, bet katrā no stāvus šaušanām nopelnīja divus soda apļus un no ceturtās šautuves izbrauca trīs sekundes aiz B. Bendikas. Taču līdz finiša taisnei abas jau bija kopā. Kā LSM žurnālistiem stāstīja Estere: “Es noķēru Baibu jau augšā kalnā, kur sapratu, ka man slēpes slīd ātrāk, taču jutos par to slikti un negribēju vienkārši aizslīdēt viņai garām. Sarunājām pēdējo finiša taisni veikt reizē. Tās būs skaistas atmiņas, kas paliks uz ilgiem laikiem.”
Finiša spurtā par 0,3 sekundēm ātrākā izrādījās B. Bendika, kurai 22. vieta, bet E. Volfai – 23.
Pēc finiša B. Bendika atzina, ka masu starts biatlonā vienmēr ir svētki neatkarīgi no tajā ieņemtās pozīcijas, jo dalība tajā nozīmē piederību elitei. Viņa arī uzslavēja slēpju gatavotājus, kuri paveikuši lielisku darbu visu olimpisko spēļu laikā, lai latvietēm būtu raits solis trasē. Te var atgādināt, ka servisa komandā ir arī mūsu novadnieks, bijušais olimpietis Edgars Piksons.
Biatlona līdzjutējiem Baiba īpaši paliks atmiņā arī ar to, ka sieviešu stafetē otrajā posmā izvirzījās pirmajā vietā, un, lai arī finišā Latvijai 17. vieta, šis mirklis būs vēl viena pozitīva atmiņu dzirksts.
Individuālajā distancē viņai 22. vieta, sprintā – 15., iedzīšanā – 42.
Taču vispatīkamāk pārsteidza 20 gadus jaunā Estere Volfa, kura individuālajā distancē ierindojās 26. vietā, sprintā – 16., bet iedzīšanā finišēja augstajā 11. vietā, kas ir otrs labākais rezultāts Latvijas sieviešu biatlonā olimpiskajās spēlēs. Vēl jauktajā stafetē kopā ar B. Bendiku, Renāru Birkentālu un Andreju Rastorgujevu izcīnīta 12. vieta.
Tagad E. Volfa dodas uz Vāciju, kur nedēļas nogalē sāksies pasaules čempionāts junioriem, un olimpiskajās spēlēs gūtā pieredze tur lieti noderēs.
Tikmēr pārējiem biatlonistiem jau nākamajā nedēļā atsāksies Pasaules kausa izcīņas sezona.
Un vēl kāds interesants fakts. Ja pirms kāda laika B. Bendika bija izteikusies, ka pēc 2027. gada pasaules čempionāta, kas notiks Otepē, gatavojas noslēgt biatlonistes karjeru, tagad viņa vairs tik kategoriska nebija un pat izteica varbūtību startēt arī nākamajās olimpiskajās spēlēs.
“Kā redzat, ātruma man netrūkst. Negribu neko solīt, bet spēks man vēl ir, un kaut ko vēl gribas izdarīt biatlonā,” viņa atzina intervijā pēc finiša masu startā.
