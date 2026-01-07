"Ķer un servē bumbu" – sporta veids ikvienam

Pašā gada nogalē Cēsu sporta kompleksā ieradās 24 sieviešu komandas, lai startētu pirmajā ķer un servē bumbu turnīrā Cēsīs.
Mūsu novadā šis ir jauns komandu sporta veids, ko iedzīvinājuši sporta kluba “IVI” aktīvisti, jo komandas, laukuma lieluma, tīkla augstuma un noteikumu ziņā spēle ir līdzīga volejbolam.
Jau dažus mēnešus sievietes uz nodarbībām šajā sporta veidā, kas zināms arī ar nosaukumu – mamanets -, klubs “IVI” aicina Stalbes sporta zālē. Spēles mērķauditorija ir sievietes vecumā 30+ un jebkura vecuma mammas. Tagad nosaukums tiek mainīts uz starptautiski atpazīstamo – ķer un servē bumbu (catch’n serve ball) – un šis ir ļoti pieejams komandu sporta veids, kurā spēlētāji ķer un met bumbu pāri tīklam pretiniekiem. Kā uzsver spēlētāji un treneri, sporta veids ir saudzīgāks nekā volejbols. Tā vienkāršība ļauj to viegli iemācīties jebkurā vecumā, pat bez iepriekšējas sporta pieredzes, tajā pašā laikā spēlei ir liels potenciāls, lai piedāvātu iespēju sacensties augstā līmenī.
Latvijā jau notiek regulāri turnīri, arī valsts čempionāts, un pērn arī cēsnieki nāca ar piedāvājumu sarīkot Vecgada turnīru, interese bija ļoti liela. Kā teica kluba pārstāvis Igors Pupurs, turnīram varēja uzņemt tikai 24 komandas, bet pieteikumu bija daudz vairāk un vairākām komandām nācās atteikt. Ieradās komandas no Bauskas, Viļķenes, Rūjienas, Rīgas, Valmieras, Smiltenes, Alūksnes, Aizkraukles un citām vietām, arī divas komandas, kas trenējas Stalbē. Kā atzina treneris Ingemārs Ivanovs, šoreiz abām komandām tā galvenokārt bija pieredzes gūšana, jo dalība kādā turnīrā notika pirmo reizi.
Kā pārliecinājās “Druva”, sporta kompleksā valdīja īsta svētku atmosfēra, daudzu komandu spēlētājas bija padomājušas par īpašu noformējumu, jo līdztekus sportiskajam azartam te valdīja arī šī notikuma baudīšana.
Mamanet jeb ķer un servē bumbu spēles pirmsākumi Latvijā meklējami 2016. gadā, kad Latvijas Tautas sporta asociācija ieinteresējās par jauno fizisko aktivitāti māmiņām un sievietēm 30+. Nākamajā gadā Latvijā Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēļu ietvaros notika pirmais Pasaules Mamanet čempionāts, kurā piedalījās 34 komandas no vairākām valstīm, arī Latvijas. 2023. gadā tika dibināta Starptautiskā ķer un servē bumbu sporta federācija ar mērķi sniegt iespēju plašākai mērķa grupai. Ja iepriekš mērķauditorija bija jebkura vecuma mammas un sievietes vecumā 30+, tagad iespēja to spēlēt ir arī vīriešiem, bērniem.
Šobrīd Latvijā ir 667 licencētas spēlētājas, Latvijas čempionātā 2025. gadā piedalījās 48 komandas.
Vidzemē sporta veidu aizsāka Naukšēnos 2017. gadā, kad to vēlējās pamēģināt vietējās dāmas. Naukšēnu komandas treneris un šī sporta veida entuziasts Gundars Putniņš stāsta, ka pirmajā treniņā atnākušas sešas aktīvistes, bet pēc īsa laika jau bijušas divas komandas: “Pāris gadus Naukšēnos spēlējām tikai paši, jo nekur citur komandu īsti nebija, turnīri nenotika. Tad pamazām komandas veidojās arī citur, sākām braukt uz turnīriem, un tagad tas strauji iet plašumā. Šis Cēsu turnīrs ir ideālā laikā, kad Ziemassvētki ir aizvadīti, bet gadu mija vēl priekšā, un šajā brīdī ir labi izkustēties. Svarīgs arī šis karnevāla piesitiens, kas norāda, ka te varbūt rezultāts nav tik svarīgs kā valsts čempionātā, kas noslēdzās novembrī.”
Viņš uzsver, ka šādos turnīros svarīga arī socializēšanās, iepazīšanās, tāpēc Naukšēnos notiek turnīri, kuros komandas veido uz vietas: “Atbrauc spēlētājas no malu malām, un komandas tiek salozētas. Redzam, ka tas palīdz spēlētājām labāk sadraudzēties, rodas komūna. Tas lieti noder tām, kam mazāka pieredze.”
Patlaban sporta veids ir Latvijas Tautas sporta asociācijas pārziņā, Latvijā jau ir vismaz 70 komandas, saka ģenerālsekretāre Gaļina Gorbatenkova: “Pagaidām tās ir tikai sieviešu komandas, bet gribam attīstīt sporta veidu arī jauniešu, vīriešu vidū. Tā ir ļoti dinamiska spēle, kurā nevajag iemaņas, var vienkārši spēlēt. Esam runājuši ar Skolu sporta asociāciju, ka šo sporta veidu varētu ieviest arī mācību iestādēs, jo, kā jau minēts, ar to var nodarboties ikviens, un varbūt jauniešiem nebūs vēlme domāt, kā izvairīties no sporta stundām. Varbūt tas var palīdzēt iemīlēt sportiskās aktivitātes.”
Patiesībā jau tas nav nekāds jaunizdomājums, un vecāka gada gājuma cilvēki, iespējams, atcerēsies skolas laikā spēlēto pionierbolu, pēc būtības tas ir tas pats, tikai ar vēl detalizētāk izstrādātiem noteikumiem. Sporta veids atdzimšanu piedzīvoja Izraēlā, kur no bijušajām padomju republikām aizceļojušās sievietes pionierbolu pielāgoja volejbola noteikumiem un tapa mamanets.
Latvijā komandu skaits arvien palielinās, notiek turnīri, arī ārvalstīs, uz kuriem brauc arī Latvijas komandas. Mūsu valsts turnīru kalendārā savu vietu ir ieņēmis Cēsu Vecgada turnīrs, kas, jādomā, būs arī 2026. gada izskaņā.
Bet, atskatoties uz pirmo turnīru, jāmin, ka par absolūtajām uzvarētājām kļuva komanda “Rūjiena”, otrajā vietā “Valmierīgi” (Valmiera), trešajā “Balvu Vilcenes”.
2.grupā trīs labākās: “Bauskas Lauvenes”, “Naukšēni 2”, “Pērles” (Jēkabpils novads).
