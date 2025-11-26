Jaunpiebalgā ziema jau noskrieta

Tradicionālā ziemas skriešanas seriāla “Noskrien ziemu” 9.sezonas pirmais posms šogad notika Jaunpiebalgā, pulcējot vairāk nekā 750 dalībnieku.
Seriāla pirmais posms Jaunpiebalgā notika, pateicoties sporta kluba “Piebalga” pārstāvim Sandim Grīnbergam, kurš vairākkārt bija aicinājis “Noskrien ziemu” pie sevis. Šoreiz aicinājums tika pieņemts, un, kā pēc sacensībām atzina seriāla rīkotājs Roberts Treijs, tā bija pareiza izvēle, viss bija teicami: gan sacensību centrs, kas atradās Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zālē, gan trase, par kuras plānošanu, tīrīšanu un marķēšanu gādāja S. Grīnbergs kopā ar brāli Ati.
Pēc finiša visi dalībnieki atzina, ka trase bijusi lieliska, kāds to pat nodēvēja par visu laiku labāko, kāda seriālā bijusi. Dalībnieki teica, ka sākums licies mierīgs, bez izaicinājumiem, bet pēdējais kilometrs ar līkumiem, kāpumiem sagādājis nepieciešamo emociju devu. Kad apbalvošanā dalībniekiem jautāja, vai viņi vēlreiz gribētu skriet Jaunpiebalgā, atskanēja vienbalsīgs – jā!
Seriāls “Noskrien ziemu” ir labs apliecinājums, ka skriešana arī ziemā ir populāra. Šogad katrā posmā noteikts maksimālais dalībnieku skaits – 750, jo jāņem vērā telpu ietilpība. Jaunpiebalgā pieļaujamais skaits tika sasniegts jau nedēļu pirms sacensībām, daudzi palika aiz svītras. Kā stāsta skrējēji, ja ir vēlme sevi turēt līmenī, ir jāskrien cauru gadu, bet ar treniņiem vien par maz, vajag arī sacensību atmosfēru, un šis seriāls ir lieliska iespēja to izbaudīt ziemas apstākļos.
R. Treijs saka, ka interese par seriālu gadu no gada palielinās, bet, lai saglabātu maksimāli augstu norises līmeni, dalībnieku skaits ir jālimitē. Tieši šis organizatoriskais līmenis ir viens no faktoriem, ko dalībnieki novērtē, un par to tiek domāts nemitīgi. Arī tagad pēc Jaunpiebalgas posma notiek dalībnieku aptauja, lai noskaidrotu, ko vēl nepieciešams uzlabot, domājot par nākamajiem posmiem.
Kā ierasti, dalībniekiem tiek piedāvātas divas distances – tautas un sporta – , un seriālā kuplā skaitā iesaistās arī nūjošanas/ pārgājiena distances dalībnieki. Vislielākais skaits, protams, tautas distancē, vairāk nekā 400 skrējēju.
Sporta distanci visātrāk veica Uldis Upītis (“Suunto Latvia”), izcīnot pārliecinošu uzvaru un tuvāko sekotāju apsteidzot par gandrīz septiņām minūtēm. Otrais finišēja Klāvs Stankevics (“Trailinity”), trešais – Andis Sakne (SK “Saule. Pērkons. Daugava”). Sieviešu konkurencē pirmā mūsu novadniece Sandra Grosberga (“Suunto Latvia”), otrā Ieva Moļņika, trešā Lauma Izāka (“Riga Trail Runners”).
S50 grupā 5. vietā Žanna Vanaga (“Noskrien Cēsis”); V40 grupā 5. vietā Atis Treimanis (“Noskrien Cēsis”).
Tautas distancē cīņa par uzvaru bija līdz pēdējiem metriem. Finiša līniju pirmais šķērsoja Raitis Jirgensons (“Cēsu alus”), tikai sešas sekundes aiz viņa Valdis Aņikejevs, trešais – Roberts Slotiņš, bijušais Cēsu Sporta skolas audzēknis. Dāmu konkurencē trīs ātrākās: Eva Žilde – Rudzīte (“Skrien Jēkabpils!”), Līga Velvere – Krūmiņa (“Suunto Latvija”), Sabīne Bērziņa (“Riga Trail Runners”).
Grupā V juniori 4. vietā Gustavs Krieviņš (“Vaivīte”), bet 5. Rojs Skrastiņš (“Noskrien Cēsis”); V59 grupā 2. Viesturs Prūsis (“Noskrien Cēsis”), 3. Arnis Šūlmeisters (“TRX Cēsis); S60 grupā otrajā vietā Ilze Zariņa (Jaunpiebalga).
Nākamais seriāla posms 14. decembrī Jaunolainē.
Savulaik “Noskrien ziemu” tika iedibināts Cēsu pusē, Priekuļu šaušanas un biatlona trasē, kur pirmajā sezonā notika visi trīs posmi. Taču rīkotāji drīz vien saprata, ka nevar ziemas laikā no skrējējiem un apkalpojošā personāla prasīt, lai viņi visu laiku uzturas ārā, un tagad sacensību centrs vienmēr ir telpās – skolās, sporta kompleksos. Tagad ik ziemu notiek pieci posmi un allaž ir vietas, kur seriāls iegriežas pirmo reizi.
