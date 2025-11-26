PIESLĒGTIES
Trešdiena, 26. novembris
Vārda dienas: Konrāds, Sebastians
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Jaunpiebalgā ziema jau noskrieta

Jānis Gabrāns
06:38
26.11.2025
26
Raitis 2

Pretī uzvarai. Seriāla “Noskrien ziemu” pirmajā posmā Tautas distancē vairāk nekā 400 dalībieku konkurencē finiša līniju pirmais šķērsoja Raitis Jirgensons (“Cēsu alus”). FOTO: Jānis Zilvers

Tradicionālā ziemas skriešanas seriāla “Noskrien ziemu” 9.sezonas pirmais posms šogad notika Jaunpiebalgā, pulcējot vairāk nekā 750 dalībnieku.

Seriāla pirmais posms Jaunpiebalgā notika, pateicoties sporta kluba “Piebalga” pārstāvim Sandim Grīnbergam, kurš vairākkārt bija aicinājis “Noskrien ziemu” pie sevis. Šoreiz aicinājums tika pieņemts, un, kā pēc sacensībām atzina seriāla rīkotājs Roberts Treijs, tā bija pareiza izvēle, viss bija teicami: gan sacensību centrs, kas atradās Jaunpie­balgas vidusskolas sporta zālē, gan trase, par kuras plānošanu, tīrīšanu un marķēšanu gādāja S. Grīnbergs kopā ar brāli Ati.

Pēc finiša visi dalībnieki atzina, ka trase bijusi lieliska, kāds to pat nodēvēja par visu laiku labāko, kāda seriālā bijusi. Dalībnieki teica, ka sākums licies mierīgs, bez izaicinājumiem, bet pēdējais kilometrs ar līkumiem, kāpumiem sagādājis nepieciešamo emociju devu. Kad apbalvošanā dalībniekiem jautāja, vai viņi vēlreiz gribētu skriet Jaunpiebalgā, atskanēja vienbalsīgs – jā!

Seriāls “Noskrien ziemu” ir labs apliecinājums, ka skriešana arī ziemā ir populāra. Šogad katrā posmā noteikts maksimālais dalībnieku skaits – 750, jo jāņem vērā telpu ietilpība. Jaunpiebalgā pieļaujamais skaits tika sasniegts jau nedēļu pirms sacensībām, daudzi palika aiz svītras. Kā stāsta skrējēji, ja ir vēlme sevi turēt līmenī, ir jāskrien cauru gadu, bet ar treniņiem vien par maz, vajag arī sacensību atmosfēru, un šis seriāls ir lieliska iespēja to izbaudīt ziemas apstākļos.

R. Treijs saka, ka interese par seriālu gadu no gada palielinās, bet, lai saglabātu maksimāli augstu norises līmeni, dalībnieku skaits ir jālimitē. Tieši šis organizatoriskais līmenis ir viens no faktoriem, ko dalībnieki novērtē, un par to tiek domāts nemitīgi. Arī tagad pēc Jaunpie­balgas posma notiek dalībnieku aptauja, lai noskaidrotu, ko vēl nepieciešams uzlabot, domājot par nākamajiem posmiem.

Kā ierasti, dalībniekiem tiek piedāvātas divas distances – tautas un sporta – , un seriālā kuplā skaitā iesaistās arī nūjošanas/ pārgājiena distances dalībnieki. Vislielākais skaits, protams, tautas distancē, vairāk nekā 400 skrējēju.

Sporta distanci visātrāk veica Uldis Upītis (“Suunto Latvia”), izcīnot pārliecinošu uzvaru un tuvāko sekotāju apsteidzot par gandrīz septiņām minūtēm. Otrais finišēja Klāvs Stankevics (“Trailinity”), trešais – Andis Sakne (SK “Saule. Pērkons. Daugava”). Sieviešu konkurencē pirmā mūsu novadniece Sandra Grosberga (“Suunto Latvia”), otrā Ieva Moļņika, trešā Lauma Izāka (“Riga Trail Runners”).

Sandra 2
Ātrākā. Seriāla “Noskrien ziemu” pirmajā posmā Sporta distancē sieviešu konkurencē uzvaru svinēja mūsu novadniece Sandra Grosberga (“Suunto Latvia”).
FOTO: Jānis Zilvers

S50 grupā 5. vietā Žanna Vanaga (“Noskrien Cēsis”); V40 grupā 5. vietā Atis Treimanis (“Noskrien Cēsis”).
Tautas distancē cīņa par uzvaru bija līdz pēdējiem metriem. Finiša līniju pirmais šķērsoja Raitis Jirgensons (“Cēsu alus”), tikai sešas sekundes aiz viņa Valdis Aņikejevs, trešais – Roberts Slotiņš, bijušais Cēsu Sporta skolas audzēknis. Dāmu konkurencē trīs ātrākās: Eva Žilde – Rudzīte (“Skrien Jēkabpils!”), Līga Velvere – Krūmiņa (“Suunto Latvija”), Sabīne Bērziņa (“Riga Trail Runners”).

Grupā V juniori 4. vietā Gustavs Krieviņš (“Vaivīte”), bet 5. Rojs Skrastiņš (“Noskrien Cēsis”); V59 grupā 2. Viesturs Prūsis (“Noskrien Cēsis”), 3. Arnis Šūlmeisters (“TRX Cēsis); S60 grupā otrajā vietā Ilze Zariņa (Jaunpiebalga).

Nākamais seriāla posms 14. decembrī Jaunolainē.

Savulaik “Noskrien ziemu” tika iedibināts Cēsu pusē, Priekuļu šaušanas un biatlona trasē, kur pirmajā sezonā notika visi trīs posmi. Taču rīkotāji drīz vien saprata, ka nevar ziemas laikā no skrējējiem un apkalpojošā personāla prasīt, lai viņi visu laiku uzturas ārā, un tagad sacensību centrs vienmēr ir telpās – skolās, sporta kompleksos. Tagad ik ziemu notiek pieci posmi un allaž ir vietas, kur seriāls iegriežas pirmo reizi.

    Komentāri

    Atbildēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

    Saistītie raksti

    “Apkārt Rozulai” noskriets

    06:41
    22.11.2025
    99

    Patriotisma mēnesī valsts svētku noskaņās notiek dažādi sportiski pasākumi. Daudzviet 18.novembrī tiek izskrietas distances, kas nospraustas Latvijas kontūras veidā, tāda bija arī Cēsīs, bet 11.novembrī skrējiens notika Rozulā. Jau vairāk nekā 25 gadus Lāčplēša dienā pie Rozulas skolas notiek tradicionālais skrējiens “Apkārt Rozulai”. Šogad tas pulcēja vairāk nekā simts dažāda vecuma skrējēju gan no Cēsu […]

    Skrejejas

    Uzvaras un zaudējumi basketbola laukumos

    09:35
    17.11.2025
    77

    Pilnā sparā rit basketbola sezona. Cēsu novads pārstāvēts daudzos turnīros un līgās. Vērts ieskatīties, kā mūsu basketbolistiem veicas. Šobrīd gan nākas runāt par zaudējumiem, bet, kā zināms, katrs zaudējums tomēr ir ceļš pretī uzvarām. Latvijas čempionāts Sieviešu komanda “Cēsis/ Cēsu PSS” arī šogad spēlē čempionāta 2.divīzijā. Cēsnieces aizvadītajās četrās spēlēs guvušas vienu uzvaru. Pēdējā spēlē […]

    Basketbols1

    Džeinas Eglītes atvadu spēle

    06:03
    12.11.2025
    263
    1

    Līdz ar pēdējo Latvijas futbola čempionāta spēli aizvadītajā svētdienā sieviešu līgā starp komandām “Riga FC Women” un “RFS Women” ardievas šai līgai un arī komandai “Riga FC Women” teikusi cēsniece Džeina Eglīte. Pēdējā spēlē viņa laukumā devās pamatsastāvā, 53.minūtē tika nomainīta, un šis bija īpašs brīdis. Abu komandu spēlētājas izveidoja simboliskus goda vārtus, pavadot Džeinu […]

    Dzeina Un Kausi

    “FK Pārgauja” pirmo apli noslēdz bez zaudējumiem

    08:57
    11.11.2025
    185

    Ar perfektu bilanci – septiņas uzvaras septiņās spēlēs – pirmā apļa turnīru Latvijas florbola čempionāta 2.līgas Austrumu grupā noslēgusi komanda “FK Pārgauja”. Kā jau rakstīts, pēc vairāku gadu pārtraukuma komanda ar nosaukumu “Pārgauja” atgriezās florbola apritē. Sevi jāpierāda, sākot spēlēt 2.līgā, bet viņi sev izvirzījuši nopietnu mērķi – jau pirmajā sezonā censties tikt uz augšu. […]

    Pargauja

    Gandrīz 250 kilometri diennaktī… skrienot

    06:33
    08.11.2025
    122

    Oktobra vidū Francijas pilsētā Albi notika pasaules čempionāts 24 stundu skrējienā. Uz starta stājās vairāk nekā 400 dalībnieku, kuru vidū arī 14 ultragaro distanču skrējēji no Latvijas. Latvijas izlasē sevi labi parādīja cēsnieks Rihards Āboliņš, kurš noteiktajā laikā pieveica 248, 215kilometrus. Latvijas izlases sastāvā šis bija otrs labākais rezultāts, kopējā ieskaitē Rihardam 30.vieta, bet V40 […]

    Rihards1

    Ar pasaules čempionāta medaļām

    06:35
    07.11.2025
    84

    No pasaules čempionāta 100 lauciņu dambretē jauniešiem, kas norisinājās Turcijā, ar medaļām atgriezušās Cēsu jaunās dambretistes māsas Luīze un Marlēna Gudēvicas-Liepiņas. Pasaules jauniešu čempionāts 100 lauciņu dambretē desmit dažādās vecuma grupās meitenēm un zēniem risinājās no 24.oktobra līdz 1.novembrim, izspēlēti trīs turnīri: klasiskajā dambretē, rapidā jeb ātrajā dambretē un ātrspēlē. Latvijas izlase uz Turciju devās […]

    Marlena1

    Domas un viedokļi

    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

    10:22
    26.11.2025
    5
    1
    3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
    Līga Salnite

    Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

    08:23
    23.11.2025
    27
    Sandra Deruma
    Sandra Deruma

    Daba pārsteidz

    08:27
    22.11.2025
    23
    Sarmite Feldmane 150x150
    Sarmīte Feldmane

    Ko īsti pārstāv iedzīvotāju padomes

    08:21
    22.11.2025
    27
    1
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

    09:17
    18.11.2025
    43

    Tautas balss

    Ielas daļa joprojām tumsā

    08:29
    24.11.2025
    26
    1
    Iedzīvotāja raksta:

    “Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

    Ja nav savas automašīnas

    08:29
    24.11.2025
    20
    Līgatnes iedzīvotāja raksta:

    “Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

    Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

    08:27
    23.11.2025
    24
    Literatūras cienītāja raksta:

    “Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

    Atbildība arī gājējam

    08:26
    22.11.2025
    21
    Cēsniece V. raksta:

    “Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

    Jāatrod prieks, kas vieno

    08:26
    21.11.2025
    25
    1
    Lasītāja O. raksta:

    “Tomēr žēl, ka valsts svētkos nav salūta. Saprotu, ka jāsaudzē daba, dzīvnieki, tāpat jādomā, kā jūtas ukraiņi, kas Latvijā patvērušies no kara, tomēr vakara salūts Rīgā, Daugavas krastmalā, bija notikums, kas pulcēja cilvēkus no dažādām Latvijas vietām. Vai izdosies izveidot jaunu tradīciju, lai iedzīvotāji sabrauktu kopā, lai tūkstoši vienotos kopīgos svētkos? Par to vajadzētu padomāt […]

    Sludinājumi

    Citi

    11:54
    12.11.2025
    16

    Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

    Citi

    20:43
    04.11.2025
    19

    Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054