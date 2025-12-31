Jauni ieraksti novada sporta vēsturē

Jau ierasti gada izskaņā “Druva” atskatās uz to, kādas bijušas aizejošās 365 dienas novada sporta dzīvē, ar ko mūsu sportisti atstājuši ierakstus Latvijas un novada sporta vēsturē, savā karjerā. Un šādi notikumi ir bijuši!
Gada rekords
Vieglatlētikas sacensībās lodes grūšanas un diska mešanas sektoros šogad turpināja priecēt trenera Māra Urtāna audzēkņi, šoreiz īpaši gribas uzteikt Toma Samauska veikumu, kurš trīs reizes laboja Latvijas rekordu diska mešanā U18 grupā jauniešiem. Notikums sevišķi nozīmīgs ar to, ka šis rekords – 59,96 m – nebija labots 40 gadus, tālajā 1985. gadā to uzstādīja Andris Smočs.
Jāatzīmē arī tas, ka pirmo rekorda labojumu T. Samauskis iespēja sacensībās Murjāņu stadionā, kur savulaik uzstādīts arī A. Smoča rekords. Toms spēja to labot par trim centimetriem – 59,99 m, bet jau pēc dažām dienām sacensībās Ogrē viņa mestais disks piezemējās pie atzīmes 60,25 m. Jau tad tika norādīts, ka Tomam pa spēkam vēl tālāki metieni, un viņš to nodemonstrēja vasaras nozīmīgākajās sacensībās – XVIII Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā, kas notika Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē.
Spēcīgajā konkurencē pēdējā mēģinājumā viņa raidītais disks piezemējās pie atzīmes 62,52 m, un neviens no sāncenšiem Tomu apsteigt nespēja. Otrās vietas ieguvējs apsteigts par 66 cm. Jāatzīmē, ka šī bija vienīgā zelta godalga Latvijas izlasei šajā festivālā.
Tagad var likt likmes, cik ilgi noturēsies T. Samauska uzstādītais rekords.
Gada tituls
Netrūkst Cēsu novada sportistu, kuri aizejošajā gadā tikuši pie visaugstākajiem tituliem, bet īpaši tomēr izceļas futbolistes Džeinas Eglītes sasniegtais.
Džeina ir pirmā cēsniece, kura kļuvusi par divkārtējo čempioni Latvijas sieviešu futbola līgā, startējot “Rīga FC Woman” sastāvā. Šajā sezonā komanda nezaudēja nevienā spēlē. Taču šis ir tikai viens no četriem tituliem, ko šogad izcīnīja Džeinas pārstāvētā komanda. Šogad tika paņemts maksimums, izcīnīts arī Latvijas Kauss, Latvijas Superkauss un Baltijas Kauss.
Šis ir jauns ieraksts Cēsu futbola vēsturē, neviena cēsniece futbolā līdz šim nav tikusi pie tādām trofejām.
Kā teica pati futboliste: “Emocionāli tik piepildīta sezona nav viegla, bet, stāvot ar čempionu kausu rokās, saprotu, ka katrs mirklis bijis tā vērts. Daudz jācīnās ar savām emocijām, jo malā tiek palikta ģimene, un patiesībā ir tā, ka ģimene ir kopā ar mani, nevis es ar ģimeni, bet bez viņu atbalsta es nebūtu, kur esmu!”
Vēl šajā nominācijā jāmin bijušā Cēsu Sporta skolas audzēkņa Iļjas Kuruca izcīnītais ULEB Eirolīgas jaunatnes čempiona tituls, ko basketbolists izcīnīja komandas “Žalgiris” (Kauņa) sastāvā.
Finālturnīra četrās spēlēs I. Kurucs laukumā vidēji spēlēja 21,41 minūti, gūstot 33 punktus. Vislabāko sniegumu viņš demonstrēja tieši finālā, kur spēlēja 31 minūti, gūstot 15 punktus un izcīnot deviņas bumbas zem groza.
Jāatzīmē, ka Iļja nav pirmais cēsnieks, kurš var lepoties ar šo titulu, 2016. gadā to izcīnīja viņa vecākais brālis Rodions, spēlējot “Barcelona” sastāvā.
Saka, ka trīs lietas labas lietas, tad nu vēl šajā nominācijā var minēt notikumu, kas notika pašā 2025. gada sākumā. Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā “Latvijas Riteņbraukšanas gada balva” otro gadu pēc kārtas titulu “Gada labākā riteņbraucēja” saņēma BMX braucēja no Jaunpiebalgas Veronika Monika Stūriška. Tituls sportistei par veikumu 2024. gadā, kad viņa kļuva par Pasaules un Eiropas čempioni U23 grupā, bet Pasaules kausa ieskaitē bija trešā.
Šis gads sportistei neizdevās tik labs, kā droši vien cerēts. Eiropas čempiones titulu U23 grupā izdevās izstāvēt, bet pasaules čempionātā veiksme nebija Veronikas pusē – tikai 14. vieta. Pasaules kausa sezona viņai šogad noslēdzās ar kritienu finālā, un kopvērtējumā 10. vieta.
Gada ziņa
Šogad tika paziņots, ka nākamajā gadā,1. un 2. augustā, Cēsis kļūs par pasaulē prestižā UTMB seriāla mājvietu, te pilsētas sporta svētku ietvaros risināsies skrējiens “Gauja Trail by UTMB”. Latvijas taku skriešanas vēsturē tas būs vēl nebijis notikums.
Taku skriešanā prestižākais notikums pasaulē, uz kuru kāro tikt vai ikviens taku skrējējs, ir nevis pasaules čempionāts, bet skrējiens apkārt Monblānam, no kura ir šī abreviatūra UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc). Dalībnieku skaits tajā ierobežots, nokļūt uz starta var divos veidos: vai nu iekļūstot TOP3 kādā no UTMB seriāla sacensībām garajās distancē, vai cerot uz veiksmi loterijā, bet, lai pieteiktos loterijai, jāsavāc noteikts UTMB punktu skaits, startējot seriāla posmos.
Nākamā gada kalendārā būs apmēram 50 seriāla skrējieni, arī “Gauja Trail by UTMB”, tā galvenais centrs būs Cēsīs. Garākā skrējiena (85 km) starts tiks dots Siguldā, 45 km starts Līgatne, bet finišs abām distancēm būs Cēsīs. Būs arī divas īsākas distances – 20 km un 10 km – , kam starts un finišs Cēsīs.
Gada debija
Cēsu Sporta skolā izauguši daudzi biatlonisti, kuri Latvijas izlases sastāvā startējuši visaugstākā līmeņa sacensībās. Ja vīriešu konkurencē šobrīd jāgaida uz kādu jauno talantu, sieviešu konkurencē ir četras biatlonistes no mūsu puses. Šajā gadā Baibai Bendikai un Annijai Sabulei pieaugušo izlasē pievienojās jaunās, talantīgās Estere Volfa un Elza Bleidele. Abas debitēja pasaules čempionātā un Pasaules kausā un jaunajā sezonā ir spējušas izcīnīt vietu izlases pamatsastāvā pirmajiem trim Pasaules kausa posmiem, šajā konkurencē pārspējot alūksnietes māsas Buliņas un A. Sabuli. Pirmajos posmos abām ne tikai jāapliecina sava esamība pasaules biatlona elitē, bet arī jācenšas izpildīt normatīvu nokļūšanai uz nākamā gada olimpiskajām spēlēm Itālijā.
Gada atgriešanās
Šajā nominācijā vieta Stalbes florbola komandai, jo Latvijas florbola čempionātā pēc dažu gadu pārtraukuma atkal lasāms komandas “Pārgauja” vārds. Pēdējo reizi valsts čempionāta virslīgā komanda, toreiz kā sporta klubs “SK Pārgauja”, spēlēja 2020./ 2021.gada sezonā, tad iestājās pārtraukums, līdz dažiem entuziastiem radās vēlme atgriezt “Pārgaujas” nosaukumu uz florbola kartes.
Jaunās komandas “FK Pārgauja” pamatu veido komanda “Auciems”, kas pavasarī kļuva par Cēsu novada čempioniem florbolā. Komandas sastāvā vairāki spēlētāji, kuri savulaik spēlēja “Pārgaujas” sastāvā.
Pirmo apli komanda aizvadīja bez zaudējumiem, otrajā vairs spēle tik labi neiet, bet, kā zināms, florbolā cāļus skaita pavasarī, izslēgšanas spēlēs.
Šajā nominācijā iederētos vēl viens ieraksts. Pēc 10 gadu pārtraukuma sacensību kalendārā atgriezušās Cēsu novada skolu sacensības. Ar šādu ieceri nāca Cēsu novada pašvaldības sporta un veselības veicināšanas pārvaldes vadītājs Viesturs Dumpis, norādot, ka vēlas skolu sporta sacensības rīkot vismaz sešās disciplīnās.
Atgriešanās sākās ar rudens krosu, kur piedalījās gandrīz 400 skolēni no 20 novada skolām. Liela interese bija arī par 3×3 basketbola sacensībām, kam pieteicās komandas no Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Straupes, Līgatnes, Cēsu skolām, ar savu komandu bija Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, kopā 52 komandas.
Komandā spēks!
Šajā nominācijā par dažu Cēsu novada komandu panākumiem.
Cēsu Sporta skolas U16 meiteņu basketbola komanda iepriekšējā sezonā bez zaudējumiem noslēdza Baltijas līgas čempionātu, izcīnot čempionu kausu un zelta medaļas. Komanda 15 spēlēs guva 15 uzvaras, kas, šķiet, ir jauns ieraksts CPSS vēsturē. Komandas treneri Reinis Rudzītis un Olena Fatnieva.
Cēsu Sporta skolas U15 grupas meiteņu (2010. gadā dzimušās) basketbola komanda kļuva par Latvijas čempionēm Jaunatnes basketbola līgā (LJBL), un Cēsu basketbola vēsturē šī ir pirmā zelta medaļa U15 vecuma grupā LJBL sacensībās. Finālā ar 49:24 pārspēta Jūrmalas Sporta skolas komanda.
Savā 20. pastāvēšanas gadā futbola klubs “Vaivīte” izcīnīja savu pirmo čempionu titulu Cēsu atklātajā futbola čempionātā 7:7. Prieks vēl īpašāks, jo tas notika čempionāta 10. sezonā. Komanda piedalījusies gandrīz visos čempionātos, bijusi godalgotajās vietās, pērn palika otrajā vietā, nu beidzot bija viņu sezona, kurā gūtas tikai uzvaras, nevienu spēli nezaudējot.
Jāmin vēl kādas komandas panākums, proti, Latvijas čempionātā rollerslēpošanā sezonas kopvērtējumā komandu vērtējumā pārliecinoši uzvarēja CPSS. Šajā vasaras sezonā viņi sakrāja 12 563 punktus, tuvākos sekotājus, Madonas BJSS, apsteidzot par 3362 punktiem. Ar tik lielu pārsvaru CPSS sportisti vēl nekad nebija uzvarējuši, šajā vasarā viņi bija labākie visos posmos, visās distancēs, kopumā izcīnot 85 godalgas: 29 zelta, 33 sudraba un 23 bronzas.
Nepiepildītās cerības
Te jāmin futbola komanda “FK Cēsis”, kas Latvijas futbola čempionāta 3. līgā palika viena soļa attālumā no sezonas mērķa – iekļūt 2. līgā. Pēc ļoti sekmīga regulārā čempionāta izslēgšanas spēles vairs tik labi nevedās, un čempionāts noslēgts 7. vietā, bet atbilstoši nolikumam, lai iekļūtu 2. līgā, bija jābūt labāko sešniekā.
Tiesa, cerības vēl pilnībā nav zudušas, jo gadījumā, ja kāda no pirmajām sešām komandām atteiksies, cēsnieki ir nākamie rindā.
Komentāri