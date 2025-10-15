PIESLĒGTIES
Trešdiena, 15. oktobris
Vārda dienas: Eda, Hedviga, Helvijs
Īstens rudens kross

Jānis Gabrāns
05:30
15.10.2025
5
Kross Baiba

Distancē. Pretī sudraba godalgai V30 grupā dodas “Noskrien Cēsis” komandas dalībniece Baiba Gabrāne (7.numurs). FOTO: Guntis Bērziņš

Latvijas čempionāts krosā jau ierasti notika Cēsu novadā pie Āraišu dzirnavām. Latvijas Vieglatlētikas savienībai (LVS) tās noslēdza šīs vasaras sacensību sezonu.

Pēc saulainās sestdienas atnāca lietaini vēsā un vējainā svētdiena, kas sacensības padarīja par īstu rudens krosu. Līdzjutējiem gan bija iespēja priecāties par lielisko ainavu ar rudens iekrāsotiem kokiem, bet sportistiem visa uzmanība bija jāvelta distancei, ko lietus bija padarījis visai slidenu.

Vairāk nekā 300 dalībnieku stājās uz starta dažādās vecuma grupās, lai cīnītos par Latvijas čempionāta medaļām, bet U12 vecuma grupas zēni un meitenes sacentās par sacensību organizatoru kausiem. Dalībnieku vidū arī Cēsu novada skrējēji, jaunākajās grupās spēkus rudenīgajā trasē izmēģināja Cēsu pilsētas Sporta skolas treneru Māra Bogdanova un Māra Urtāna audzēkņi.

Galvenā uzmanība, protams, spēcīgākajām vīriešu un sieviešu grupām. Vīru konkurencē uz starta desmit skrējēji, viņu vidū arī Cēsu novada sporta kluba “Ašais” līderis Roberts Glazers, kurš pērn izcīnīja vicečempiona titulu. Šoreiz jau pēc pirmā apļa bija redzams, ka Roberta solis nav tik ātrs, lai cīnītos par medaļām, un finišā viņam sestā vieta – nedaudz vairāk par divām minūtēm aiz uzvarētāja. Pēc finiša sportists neslēpa, ka konkurentu temps bijis pārāks, to saprotot, veicis distanci savā tempā. Roberts arī atzina, ka viņam labāk patīk skriet pa cietu segumu, proti, asfaltu, tur jūtoties daudz komfortablāk un šo krosu var uzskatīt par labu treniņu šogad vēl ieplānotajiem asfalta skrējieniem.

Kross Starts
Starts. Distancē dodas spēcīgākie vīriešu grupas skrējēji. Ar 489 numuru Roberts Glazers, kuram finišā sestā vieta.
FOTO: Jānis Gabrāns

Par uzvarētāju kļuva kuldīdznieks Uģis Jocis, nosargājot savu pērn izcīnīto čempiona titulu. Pēc finiša viņš neslēpa, ka trase šogad bijusi smaga, tā bijusi cīņa ne tikai ar konkurentiem, bet arī ar sevi: “Vissmagākie, protams, bija pau­guri, arī psiholoģiski grūti, man personīgi grūtāk bija tieši skriet no kalna, jo dubļi pamatīgi un kājas visu laiku slīdēja. Šoreiz spēkošanās ar Ņikitu Bogdanovu bija gandrīz visu laiku, viņš ir spēcīgs skrējējs, spēja turēt līdzi, bija interesanti.”

Sudraba medaļu saņēma Ņ. Bogdanovs no Daugavpils, kurš Āraišos uzvarēja 2023.gadā, bet bronzu Lauris Grīniņš no Kul­dīgas.

Sieviešu konkurencē čempiones titulu nosargāja daugavpiliete Elīna Gumarova, kura bija gandarīta, ka tas izdevies: “Pie tam, neskatoties uz trases stāvokli, noskrēju pat labāk nekā pērn. Kalni bija grūti, īpaši skrējiens kalnā, kas bija jāveic četras reizes, tas prasīja daudz spēka.”

Sudraba medaļu saņēma Elīnas komandas biedrene Anželika Parfjonova, bet bronzas medaļu rīdziniece Daina Stonka. Piektajā vietā šajā grupā Cēsu Sporta skolas audzēkne Rūta Dāboliņa.

Taču gluži bez godalgām cēsnieki nepalika. V55 grupā čempiona titulu izcīnīja Ivars Oraševskis, kurš pērn bija trešais. Pēc apbalvošanas ceremonijas viņš atzina, ka bijis pārsteigums izdzirdēt, ka ir uzvarējis: “Distancē jau kopā skrien vairākas vecuma grupas, tur īsti nesaproti, kurš esi, kurā vietā finišē. Kad nosauca, ka esmu čempions, biju patiešām pārsteigts!”

Kross Ivars
Pēc finiša. Piedzīvoto distancē pārrunā V55 grupas medaļnieki čempions Ivars Oraševskis (no labās) no komandas “Noskrien Cēsis” un ventspilnieks Didzis Kalniņš.
FOTO: Jānis Gabrāns

Ivars arī atzina, ka šoreiz svarīga bijusi pareizā skriešanas apavu izvēle, lai dubļainajā trasē kājas slīdētu iespējami mazāk.

S30 grupā sudraba medaļu izcīnīja Baiba Gabrāne. V45 grupā 5.vietā Uldis Skrastiņš, bet S12 grupā 5.vietā Kristela Ivanova.

Latvijas čempionāts noslēdzies, bet esošā trase Āraišos šogad uzņems vēl divas sacensības. Jau šodien tur notiks Cēsu novada skolu sacensības rudens krosā. Kā rakstījām, ka pašvaldība apņēmusies atdzīvināt skolu sportu, šajā mācību gadā sarīkojot sacensības sešos sporta veidos. Pirmais ir rudens kross, kuram pieteikušies vairāk nekā 400 skrējēju.

25.oktobrī Āraišos notiks Baltijas komandu čempionāts krosā, kurā startēs trīs valstu labākie skrējēji U16, U18, U20 un pieaugušo konkurencē. Katrā distancē pa četriem dalībniekiem no katras valsts, un trīs labākie rezultāti dod punktus komandu cīņā.

