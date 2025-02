Gatavība valsts čempionātam pārbaudīta

Jau šīs nedēļas nogalē Valmierā, Jāņa Daliņa manēžā, notiks Latvijas čempionāts vieglatlētikā telpās U18, U20 un U23 grupā, bet nedēļu vēlāk Rīgā par medaļām cīnīsies pieaugušie. Godalgu pretendentu vidū būs arī Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS), Cēsu Vieglatlētikas kluba, sporta kluba “Ašais” atlēti.



Aizvadītas pēdējās sacensības, lai pārbaudītu sportistu varējumu, tajās sevi labi pieteica trenera Māra Urtāna lodes grūdēji, Valmieras atklātajā čempionātā izcīnot piecas medaļas. Treneris “Druvai”, vērtējot sportistu sasniegto, gan norāda, ka Latvijas čempionāts uzliek citu psiholoģisko spriedzi, bet Valmierā uzrādītie rezultāti viņu apmierinot. Pieaugušo konkurencē sievietēm lodes grūšanas sektorā atgriezusies Vineta Krūmiņa, viņa jau pirmajā mēģinājumu sērijā parādīja, ka gatava cīņai par augstāko goda pjedestāla pakāpienu. Viņas rezultāts 13,76 m. Ceturtajā mēģinājumā viņa savu sniegumu vēl uzlaboja – 13,89 m, nodrošinot zelta medaļu. Šis ir sezonas labākais rezultāts Latvijā un ir apliecinājums, ka Vineta atgriezusies cīņā par godalgām. Šoreiz neveiksmīgs starts Luīzei Geistardei, kura sacensības pabeidza bez rezultāta. “Patīkams pārsteigums bija Vinetas panākums,” saka M. Urtāns. “Uz kādu laiku lodes grūšanu bijām nolikuši malā, liekot visu uzsvaru diska mešanai, taču sapratu, ka lodes grūšana palīdzēs diskā, tāpēc liku atgriezties, un atgriešanās bija ļoti sekmīga. Bet katras jaunas sacensības ir jauns sākums, katrās sevi ir jāparāda. Šoreiz Luīzei bija tehniskās kļūmes, tāpēc jau nākamajā dienā bijām treniņā, lai labotu, jo zinu, ka viņa var rādīt labu rezultātu.” Vīriešu konkurencē ar jaunu personīgo rekordu (16,77m) uzvarēja Emīls Dzilna, uzrādot arī šīs sezonas labāko rezultātu Latvijā. Te var atgādināt, ka Emīls, kurš ir Latvijas paralimpiskās izlases pārstāvis un startēja arī Parīzes paralimpiskajās spēlēs, pērn sāka trenēties pie M. Urtāna un tagad, startējot visās sacensībās, pārstāv Cēsu Vieglatlētikas klubu. Sudraba medaļa Ralfam Eduardam Gaujam – 16,01 m. Šajā sezonā tas ir sportista labākais rezultāts, kas liecina, ka gatavošanās valsts čempionātam norit sekmīgi. Piektajā vietā ierindojās Artūrs Ozols (13,03m), bet sestais Raivo Maksims – 11,78 m (6. vieta). M. Urtāns norāda, ka Emīlam Dzilnam ir svarīgi startēt sacensībās, jo tikai tā iespējams gūt vajadzīgo sacensību pieredzi: “Parali­mpiešim ir tikai dažas sacensības gadā, ar ko ir krietni par maz pilnvērtīgai izaugsmei. Treniņi ir viens, bet sacensības – tā ir pavisam cita ballīte! Tikai kopā aug rezultāts, un šobrīd Emīls jau pietuvojies pasaules rekordam savā veselības grupā, kas ir 17,09 m. Sacensībās visi palīdzam Emīlam, informējot, kad jāiet sektorā, dodot citu vajadzīgo informāciju. Pēc mēneša pauzes, ko lika paņemt neliela trauma, atgriezās Ralfs, un 16 metri ir pieņemams rezultāts šajā brīdī.” U20 grupā bronzas medaļu izcīnīja Jēkabs Berkholcs, sasniedzot savu otru labāko rezultātu – 13,67m, kas tikai par četriem centimetriem atpaliek no sportista personīgā rekorda. U18 grupā pārliecinošu uzvaru svinēja Toms Samauskis (16,97 m), tuvāko sekotāju apsteidzot par vairāk nekā diviem metriem. Šis ir viņa otrs labākais rezultāts. Šajā sezonā lodes grūšanā spēkus

izmēģināja vēl viens CPSS/ Cēsu Vieglatlētikas kluba pārstāvis Roberts Mendriķis, finišējot astotajā vietā.

Jautāts par jaunu uzvārdu parādīšos komandā, treneris saka, ka ik pa laikam jau kādu cenšas iesaistīt, jo maiņa vajadzīga: “Taču ir grūti pievilināt jauniešus, jo prasu nopietnu attieksmi, metodisku darbu, bet ne katrs saprot, ka citādāk rezultāta nebūs. Puiši nāk no komandu spēļu sporta, tur tā attieksme laikam ir krietni vieglāka, un viņiem lielas acis par to, ka jābūt uz katru treniņu, ka treniņi ir regulāri, ka pārējā sadzīve jāpakārto tiem, nevis otrādi. Ir vajadzīgs laiks, lai viņi to pieņemtu, ja ir vēlme sevi pierādīt.” Vairāki trenera audzēkņi – Artūrs Ozols, Luīze Geistarde un Vineta Krūmiņa – šonedēļ startēs gan U23 čempionātā, gan nedēļu vēlāk arī pieaugušo konkurencē. Vēl jāatzīmē, ka Valmieras atklātajā čempionātā jūdzes skrējienā sievietēm 5.vietā Agnese Volmane (CPSS/ SK “Ašais”), bet sestajā Līna Gaile (SK “Ašais”).

LVS un Sportland kausa izcīņas 2.posmā 60 m barjerskrējienā sievietēm 3.vietā Elizabete Cīrule (treneris Rihards Parandjuks), uzrādot laiku 8,87 sekundes, kas ir sportistes otrs labākais rezultāts. Elizabete startēja arī Ogres čempionātā, kur 60m barjerskrējienā viņai sudraba medaļa, zaudējot tikai Lietuvas sportistei. 60 m gludajā sprintā viņa iekļuva finālā, tajā ierindojoties 6.vietā. Rīgas atklātajā čempionātā U18 grupā Egija Mihailova (CPSS/ Murjāņu Sporta ģimnāzija; treneri Diāna Lāce, Viktors Lācis) 60 m sprinta priekšskrējienos uzrādīja astoto laiku, kas ļāva kvalificēties finālskrējienam. Tajā viņa spēja uzlabot savu laiku, finišējot 5.vietā.