“FONO” nodrošina otro uzrakstu uz kausa

Jānis Gabrāns
06:29
25.08.2025
11
Volejs

Labākie. Cēsu novada ceļojošā kausa izcīņa pludmales volejbolā sezonas kopvērtējumā uzvarēja un ceļojošo kausu izcīnīja komanda “FONO” - Artis Dricka, Jēkabs Bērziņš. Otrajā vietā “High line” - Aivis Girgždis, Oskars Štrombergs, trešajā- “Raimonds netika” - Artūrs Pastars un Ernests Pastars. FOTO: no albuma

Noslēgusies Cēsu novada ceļojošā kausa izcīņa pludmales volejbolā. Tradīcija, kas sākusies 2015.gadā, kā Amatas novada kausa izcīņa, pārdzīvojusi administratīvi teritoriālo reformu un tupinājusies. Šogad bija vēl kādas pārmaiņas, proti, visi pieci posmi notika vienā apdzīvotā vietā, Priekuļos, Sporta birzītē, jo iepriekš spēles bija vairākās lokācijās – Līvos, Ģikšos, Nītaurē.

Runājot par vietas izvēli, viens no rīkotājiem Ēriks Bauers stāsta, ka Sporta birz
ītē ir seši laukumi, kas ļauj uzņemt vairāk komandu un turnīru izspēlēt īsākā laikā: “Jāatzīst, sākumā bija bažas, jo nezinājām, kā te būs, bet tagad var teikt- viss aizritēja uz pozitīvas nots. Katrā posmā bija vidēji 30 komandas, seši laukumi ļāva izspēlēt ne tikai Sporta grupas turnīru, kur cīnījās par ceļojošo kausu, bija arī Amatieru grupas un Dāmu turnīrs, kas iepriekš nav bijis. Pēdējā posmā pat bija Mierinājuma balvas grupa. Līdztekus mūsu turnīram notika arī spēles 3×3 basketbola turnīrā “Sunny street ball”, kas radīja īstu sportisku atmosfēru. Paldies atbalstītājiem, kuri bija tiešām dāsni, balvas tika daudziem.”

Noslēdzošajā 5. posmā laukumā devās 34 komandas, kas cīnījās par balvām no Slēpošanas un atpūtas parka “Ozolkalns”, bet Sporta līgas komandas sadalīja speciālas balvas un noskaidroja ceļojošā kausa ieguvējus pēc kopvērtējuma punktiem.

Atpūtas grupas komandas izspēlēja regulāro turnīru, bet komandām, kuras netika izslēgšanas turnīrā, bija iespēja pacīnīties par mierinājuma balvām.

Pēdējā posmā Sporta Līgā uzvarēja komanda “FONO”, kurā spēlēja Artis Dricka, Jēkabs Bērziņš, un šis panākums viņiem deva arī uzvaru kopvērtējumā. Sezonas laikā komandā spēlēja arī Artūrs Špirka. Uz ceļojošā kausa komandas “FONO” nosaukums tiks piestiprināts otro reizi, iepriekš viņi uzvarēja 2017.gadā, kad spēlēja Jānis Rukmanis un Valters Šķēle.

5.posmā otrajā vietā komanda “Raimonds netika” (Artūrs Pastars un Ernests Pastars), bet trešie – “High line” (Aivis Girgždis, Oskars Štrombergs). Sezonas kopvērtējumā komandas apmainījās vietām, otrie “High line”, trešie “Raimonds netika”, kurā sezonas gaitā pieteikts arī Raimonds Rozītis.

Pārējās grupās kopvērtējums netika noteikts, labākie saņēma atbalstītāju balvas. Noslēdzošajā posmā Atpūtas grupā uzvarēja komanda “Emīla nedarbi”, kurā spēlēja Linda Puriņa, Emīls Āboltiņš, otrajā vietā “Kaspars/ Patriks – Kaspars Salmiņš, Patriks Salmiņš, bet trešajā vietā “Rudzi” – Ralfs Kirilovs, Gatis Kirilovs.
Kā jau minēts, šajā posmā izspēlēta arī Atpūtas grupas mierinājuma balva, un te labāko trijniekā: “Bez fokusiem” – Aļona Voiciša, Sergejs Pilipčuks; “Transformeri” – Rihards Vaivods, Saivis Bartušēvics; “EJ” – Jānis Ābelīte, Edžus Jēkabsons.

Dāmu grupā uzvarēja komanda “Ogas”, kurā spēlēja – Inese Kirilova, Loreta Kirilova, aiz sevis atstājot komandas “ Laura/ Gerda” (Laura Slišāne, Gerda Salmiņa) un “Mētras” (Evelīna Stalšāne, Elīza Lobankova).
Šī sezona Cēsu novada ceļojošā kausa izcīņā noslēgusies, ko nesīs nākamā, to rādīs laiks, jo, kā atzīst Ē. Bauers, izmaiņas būs, kādas, par to tiek domāts jau tagad.

Taču pludmales volejbola sezona nav noslēgusies, šajā nedēļas nogalē Cēsu stadiona laukumos notiks “Cēsu Open 2025” pludmales volejbolā, ko rīko sporta klubs “IVI”. 23.augustā par godalgotajām vietām sacentīsies gan dāmu, gan kungu komandas, bet 24.augustā- MIX turnīrs, ar ko tiks pielikts punkts sezonai Cēsu pusē.

