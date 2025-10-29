PIESLĒGTIES
Florbolisti svin uzvaras

Jānis Gabrāns
05:16
29.10.2025
5
Davis Maklers 2

Rezultatīvs. Komandas “Lekrings” uzvarā (13:7) pār Bauskas florbolistiem ar pieciem vārtu guvumiem atzīmējās Dāvis Maklers (9. numurs). FOTO: Lauris Mihailovs

Latvijas florbola čempionātā aizvadītā nedēļa bija veiksmīga Cēsu novada vīriešu komandām, visas spēles noslēdzās ar uzvarām.

Virslīgā Cēsu “Lekrings” savā laukumā uzņēma komandu “Bauska”, un šī cēsniekiem bija pagaidām rezultatīvākā spēle. Kopumā komandas šajā spēlē guva 20 vārtus. Lai arī pēc pirmās trešdaļas mājinieku pārsvars bija tikai 2:1, spēles turpinājumā izpaudās “Lekrings” florbolistu pārākums, un, fināla sirēnai skanot, tablo rādīja 13:7 viņu labā. Lai arī otrās trešdaļas gaitā bija viens satraucošs brīdis, kad Bauskas komanda no 2:6 spēja samazināt rezultātu līdz 5:6, aizķerties spēlē viņiem neizdevās.

Cēsu komandā par labāko spēlētāju atzīts Dāvis Maklers, kurš guva piecus vārtus. Pa diviem vārtiem guva Jorens Malkavs un Olafs Zvīnis, vienus – Edgars Puriņš, Krišs Treimanis, Miķelis Roops, Bruno Beķeris.
Tā bija “Lekrings” ceturtā uzvara aizvadītajās astoņās spēlēs, un šobrīd ar 13 punktiem viņi ieņem 5.vietu, tikai par vienu punktu atpaliekot no “FBK Valmiera”, kuri aizvadījuši par vienu spēli vairāk.

Šajā nedēļā cēsniekiem divas spēles izbraukumā: 31.oktobrī pret “Ķekava RB&B”, bet 2.novembrī pret “Lielvārde/ Unihoc”.

Pārliecinošu uzvaru 1.līgas čempionātā svinēja “Lekrings/ CPSS”, ar 12:5 savā laukumā pārspējot Igaunijas komandu “Jogeva SK Tähe/ Olivia”. Ar diviem vārtu guvumiem atzīmējās Toms Šmits, Kristaps Jakāns, Lauris Šterns, Jorens Štāls, pa reizei precīzi bija Andris Rodionovs, Henriks Šķēle, Matīss Pilibais un Kristers Sīlis.

Tā bija cēsnieku trešā uzvara aizvadītajās sešās spēlēs, un ar astoņiem pinktiem komanda atrodas 5.vietā.
2.līgas čempionātā tikās komandas, kuras vēl nebija piedzīvojušas zaudējumu – “FK Pārgauja” un “Rēzekne/ BTA”. Spēle notika Stalbes sporta zālē pie pārpildītām tribīnēm, spēli noskatījās 322 skatītāji, kas ir neierasti liels skaits 2.līgas čempionātā. Un komanda nelika līdzjutējiem vilties.

Pirmā trešdaļa gan aizritēja ļoti līdzīgi. Rezultātu atklāja viesi, tad Edijs Vents panāca 1:1. Tad, spēlējot vairākumā, viesi atkal izvirzījās vadībā, bet trešdaļas izskaņā savu vairākumu izmantoja mājinieki un Ralfs Rutkovskis panāca 2:2.

Turpinājumā līdz pēdējās trešdaļas vidum vārtus guva vienīgi “FK Pārgauja” florbolisti, un Alvis Zauers, Markuss Rozītis, Jānis Driļevskis un Jurģis Eihenbaums panāca jau 6:2. Tad viesi vienus vārtus atguva. Bet J. Eihenbaums ar vārtu guvumu nostiprināja mājinieku uzvaru 7:3.

Aizvadītajās četrās spēlēs gūtas četras uzvaras, un ar 12 punktiem “FK “Pārgauja” šobrīd ir otrajā vietā, jo Rēzeknes komanda, kam 16 punkti, aizvadījusi par divām spēlēm vairāk.

Nākamā spēle šajā piektdienā savā laukumā pret “FK Kalsnava/ Madona”, kas atrodas 3.vietā. Svētdien Stalbes sporta zālē pret “FK Dinaburgas ērgļi”.

Pie uzvaras 2.līgas čempionātā tika arī komanda “Līgatne”, kas savā laukumā ar 14:5 pieveica “FK Dinaburgas ērgļi”. Četrus vārtus guva Kaspars Malojlo, trīs Māris Novickis un Angus Mārtiņjēkabs, divus Mārtiņš Zicmanis, vienus Aldis Smirnovs un Dāvis Mintiks.

Turnīra tabulā Līgatnes komanda atrodas 6.vietā, nākamā spēle savā laukumā piektdien pret komandu “Pēdu nav”, kas atrodas vietu augstāk, bet arī tai kontā seši punkti.

Pagaidām pie uzvarām sieviešu virslīgas čempionātā nav izdevies tikt komandai “Lekrings”, kas piedzīvoja trešo zaudējumu trijās spēlēs. Savā laukumā cēsnieces ar 3:6 zaudēja Igaunijas komandai “EMU SK”. Cēsu komandas labā vārtus guva Olīvija Jarohoviča, Dārta Malkava un Elizabete Malnača.

Nākamā spēle sestdien, 1.novembrī, izbraukumā pret līdervienību “Sparta Tallinn”.

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
16
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
22
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

11:05
25.10.2025
89
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
27
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Rudens demonizēšana

10:03
21.10.2025
36

Tautas balss

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
23
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
22
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
19
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

Aizstāv veselības ministru

12:36
25.10.2025
23
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu […]

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
44
Kārlis raksta:

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

Sludinājumi

Citi

06:47
23.10.2025
11

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

Citi

23:57
09.10.2025
33

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
27

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054