Florbolisti svin uzvaras

Latvijas florbola čempionātā aizvadītā nedēļa bija veiksmīga Cēsu novada vīriešu komandām, visas spēles noslēdzās ar uzvarām.
Virslīgā Cēsu “Lekrings” savā laukumā uzņēma komandu “Bauska”, un šī cēsniekiem bija pagaidām rezultatīvākā spēle. Kopumā komandas šajā spēlē guva 20 vārtus. Lai arī pēc pirmās trešdaļas mājinieku pārsvars bija tikai 2:1, spēles turpinājumā izpaudās “Lekrings” florbolistu pārākums, un, fināla sirēnai skanot, tablo rādīja 13:7 viņu labā. Lai arī otrās trešdaļas gaitā bija viens satraucošs brīdis, kad Bauskas komanda no 2:6 spēja samazināt rezultātu līdz 5:6, aizķerties spēlē viņiem neizdevās.
Cēsu komandā par labāko spēlētāju atzīts Dāvis Maklers, kurš guva piecus vārtus. Pa diviem vārtiem guva Jorens Malkavs un Olafs Zvīnis, vienus – Edgars Puriņš, Krišs Treimanis, Miķelis Roops, Bruno Beķeris.
Tā bija “Lekrings” ceturtā uzvara aizvadītajās astoņās spēlēs, un šobrīd ar 13 punktiem viņi ieņem 5.vietu, tikai par vienu punktu atpaliekot no “FBK Valmiera”, kuri aizvadījuši par vienu spēli vairāk.
Šajā nedēļā cēsniekiem divas spēles izbraukumā: 31.oktobrī pret “Ķekava RB&B”, bet 2.novembrī pret “Lielvārde/ Unihoc”.
Pārliecinošu uzvaru 1.līgas čempionātā svinēja “Lekrings/ CPSS”, ar 12:5 savā laukumā pārspējot Igaunijas komandu “Jogeva SK Tähe/ Olivia”. Ar diviem vārtu guvumiem atzīmējās Toms Šmits, Kristaps Jakāns, Lauris Šterns, Jorens Štāls, pa reizei precīzi bija Andris Rodionovs, Henriks Šķēle, Matīss Pilibais un Kristers Sīlis.
Tā bija cēsnieku trešā uzvara aizvadītajās sešās spēlēs, un ar astoņiem pinktiem komanda atrodas 5.vietā.
2.līgas čempionātā tikās komandas, kuras vēl nebija piedzīvojušas zaudējumu – “FK Pārgauja” un “Rēzekne/ BTA”. Spēle notika Stalbes sporta zālē pie pārpildītām tribīnēm, spēli noskatījās 322 skatītāji, kas ir neierasti liels skaits 2.līgas čempionātā. Un komanda nelika līdzjutējiem vilties.
Pirmā trešdaļa gan aizritēja ļoti līdzīgi. Rezultātu atklāja viesi, tad Edijs Vents panāca 1:1. Tad, spēlējot vairākumā, viesi atkal izvirzījās vadībā, bet trešdaļas izskaņā savu vairākumu izmantoja mājinieki un Ralfs Rutkovskis panāca 2:2.
Turpinājumā līdz pēdējās trešdaļas vidum vārtus guva vienīgi “FK Pārgauja” florbolisti, un Alvis Zauers, Markuss Rozītis, Jānis Driļevskis un Jurģis Eihenbaums panāca jau 6:2. Tad viesi vienus vārtus atguva. Bet J. Eihenbaums ar vārtu guvumu nostiprināja mājinieku uzvaru 7:3.
Aizvadītajās četrās spēlēs gūtas četras uzvaras, un ar 12 punktiem “FK “Pārgauja” šobrīd ir otrajā vietā, jo Rēzeknes komanda, kam 16 punkti, aizvadījusi par divām spēlēm vairāk.
Nākamā spēle šajā piektdienā savā laukumā pret “FK Kalsnava/ Madona”, kas atrodas 3.vietā. Svētdien Stalbes sporta zālē pret “FK Dinaburgas ērgļi”.
Pie uzvaras 2.līgas čempionātā tika arī komanda “Līgatne”, kas savā laukumā ar 14:5 pieveica “FK Dinaburgas ērgļi”. Četrus vārtus guva Kaspars Malojlo, trīs Māris Novickis un Angus Mārtiņjēkabs, divus Mārtiņš Zicmanis, vienus Aldis Smirnovs un Dāvis Mintiks.
Turnīra tabulā Līgatnes komanda atrodas 6.vietā, nākamā spēle savā laukumā piektdien pret komandu “Pēdu nav”, kas atrodas vietu augstāk, bet arī tai kontā seši punkti.
Pagaidām pie uzvarām sieviešu virslīgas čempionātā nav izdevies tikt komandai “Lekrings”, kas piedzīvoja trešo zaudējumu trijās spēlēs. Savā laukumā cēsnieces ar 3:6 zaudēja Igaunijas komandai “EMU SK”. Cēsu komandas labā vārtus guva Olīvija Jarohoviča, Dārta Malkava un Elizabete Malnača.
Nākamā spēle sestdien, 1.novembrī, izbraukumā pret līdervienību “Sparta Tallinn”.
