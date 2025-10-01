PIESLĒGTIES
Trešdiena, 1. oktobris
Vārda dienas: Zanda, Lāsma, Zandis
Florbola uzvaras garša

Jānis Gabrāns
05:12
01.10.2025
20
Pargauja Spele1

Uzvara! Savu atgriešanos Latvijas florbola čempionātā komanda “FK Pārgauja” sāka ar uzvaru 2.līgā ar 8:5 pret komandu “Līgatne”. FOTO: Marta Meldra Martinsone

Latvijas čempionāts florbolā uzņem apgriezienus, un pirmās spēles aizvadījušas jau gandrīz visas Cēsu novada komandas.

Virslīgā vīriešu komandām bijušas jau četras spēles. Turnīra tabulā Cēsu “Lekrings” ar divām uzvarām, diviem zaudējumiem ieņem 3.vietu. Pēdējā spēļu kārtā cēsnieki savā laukumā tikās ar Ādažu komandu “FBK SĀC”. Līdz spēles vidum bija gūti tikai vieni vārti, vadībā ar 1:0 bija viesi. Tad Edgars Puriņš panāca līdzsvaru, bet viesi itin drīz jau vadībā 3:1. Lai arī tad ādažnieki ievirzīja bumbiņu savos vārtus, samazinot rezultāta starpību, līdz otrās trešdaļas beigām viņi panāca 4:2. Taču pēdējā trešdaļa bija Cēsu komandas zīmē. Emīls Dzalbs samazināja rezultāta starpību līdz minimumam, Renārs Kovaļovs panāca neizšķirtu, bet Rūdolfs Maklers izvirzīja vadībā “Lekrings” ar 5:4, un, kā izrādījās šie arī bija uzvaras vārti. Viesu centieni glābt spēli tika neitralizēti, un cēsnieki svinēja uzvaru.

Sāpīgu zaudējumu sezonas virslīgas pirmajā spēlē piedzīvoja sieviešu komanda “Lekrings”, tiekoties ar FK “Ķekava”. Rezul­tātu atklāja Olīvija Jaro­hoviča, tad pretinieces panāca 3:1 savā labā, bet pirmās trešdaļas izskaņā Olīvija samazināja rezultāta starpību līdz minimumam. Otrā trešdaļa cēsniecēm bija ļoti veiksmīga, Dārta Malkava, Re­beka Laure, O. Jarohoviča un Nikola Laure panāca 6:3 “Lekrings” labā. Līdz pēdējās trešdaļas vidum komandas apmainījās vārtu guvumiem, sākoties pēdējām desmit minūtēm, 7:4 Cēsu komandas labā. Viss likās cerīgi, bet florbols reizēm ir neprognozējams. Trīsarpus minūšu laikā ķekavietes guva četrus vārtus, mājinieces no šāda pavērsiena vairs nespēja atgūties, un sāpīgs zaudējums ar 7:8.
1.līgā pirmo uzvaru sezonā svinēja “Lekrings/ CPSS”, savā laukumā ar 8:7 pieveicot “FK Valka/ IGLU”. Divus vārtus guva Emīls Šmits, vienus – Toms Šmits, Kristaps Jakāns, Roberts Muša, Matīss Pilibaitis, Martins Traubergs, Julians Aizupietis.

2.līgā ar nepacietību, īpaši jau Stalbē, tika gaidīta komandas “FK Pārgauja” atgriešanās pirmajā spēlē pret komandu “Līgatne”. Tribīnes bija līdzjutēju pilnas, sasniegts sezonas 2.līgas skatītāju rekords – 223, un viņiem nenācās vilties. Tiesa, pirmā trešdaļa lika mājiniekiem panervozēt. Rezultātu atklāja Līgatnes komanda, precīzs bija Oskars Balodis, tad Aleksis Gušča un Alvils Zauers izvirzīja vadībā mājiniekus ar 2:1. Pirmās trešdaļas otrā puse Stalbes komandai atnesa vēsu dušu, jo O. Balodis, Mārtiņš Zicmanis un divreiz Gatis Dzērve panāca 5:2 komandas “Līgatne” labā.

Pārtraukumā “Pārgaujas” treneris Emīls Eglītis ieviesa korekcijas, otrās trešdaļas sākumā vārtos stājās Sandis Ezers, un spēles turpinājumā komanda iepriecināja savus līdzjutējus. Otrajā trešdaļā mājinieki panāca 5:2, divreiz precīzs bija Markuss Rozītis, vienreiz – Artūrs Ozols. Trešās trešdaļas pašā sākumā A. Gušča izvirzīja vadībā “Pārgauju”. Spēles izskaņā divi vārti Daiņa Ozoliņa kontā, un “Pārgauja” svinēja uzvaru ar 8:5. Par labāko spēlētāju mājnieku rindās atzina vārtsargu S. Ezeru, kurš atvairīja visus deviņus metienus. Līgatnes komandā labākais – G. Dzēr­ve.

