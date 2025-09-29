Florbola komanda “Pārgauja” atgriežas

Ar spēli Stalbes sporta zālē pret komandu “Līgatne” Latvijas florbola čempionātā atgriežas florbola klubs “Pārgauja”. Atgriežas 2.līgā ar ambīcijām atjaunot florbola tradīcijas Stalbē, kas savulaik bija gana spožas.
Nedaudz vēstures. Pēdējo reizi valsts čempionāta virslīgā Stalbes komanda, toreiz kā sporta klubs “SK Pārgauja”, spēlēja 2020./ 2021.gada sezonā, regulārajā čempionātā finišējot 9.vietā un neiekļūstot izslēgšanas spēlēs. Bet 2016./ 2017.gada sezonā “SK Pārgaujas” komanda izcīnīja bronzas medaļas, šo panākumu atkārtojot nākamajā sezonā. Klubam bija liels līdzjutēju atbalsts, savā laukumā tribīnes allaž bija pilnas. Kopumā valsts čempionātā “Pārgauja” spēlēja vairāk nekā 20 sezonas, sākot 1.līgā, kurā uzvarēja 2004./ 2005.gada sezonā, kas ļāva iekļūt virslīgā. Jauniešu komandas spēlēja Jaunatnes čempionātā, izcīnot gan čempionu titulus, gan cita kaluma medaļas. Pēc 2020./ 2021.gada sezonas iestājās pauze, taču, kā redzams, florbola gars nebija zudis un bija aktīvisti, kuri domāja par florbola tradīciju atjaunošanu.
Komandas “FK Pārgauja” pārstāvis Arnis Ruktovskis “Druvai” pastāstīja, ka atgriezt florbolu Stalbē bijusi viņa ideja: “Domas par to galvā virmoja vairākus gadus, laikam jau kopš brīža, kad iepriekšējā komanda beidza pastāvēt. Bija tikai jāpagaida, lai zvaigznes sastājas vajadzīgajā līnijā. Pērn sekoju līdzi komandas “Auciems” startam Cēsu novadā, kur viņi kļuva par čempioniem. Jau sezonā izskanēja vēlme spert soli augstāk, startēt Latvijas čempionātā, un atlika tikai to realizēt. “Pārgaujas” sastāva kodolu veido “Auciems” spēlētāji, piesaistot vēl citus labus sportistus. Jāatzīmē, ka komandā ir tikai Cēsu novadā iedzīvotāji, tāds bija arī mans mērķis, jo novadā ir daudz augsta līmeņa spēlētāju. Sastāvu nokomplektēt bija viegli, laikam jau bijušais “Pārgaujas” zīmols joprojām ir spēcīgs. Varu atklāt, ka nevienu spēlētāju, kas bija ārpus “Auciema” sastāva, nevajadzēja uzrunāt, paši mūs atrada, uzzinot, ka tiek veidota komanda “Pārgauja”. Zvanīja man vai trenerim Emīlam Eglītim ar vēlmi pievienoties komandai.”
Komandas sastāvā ir vairāki spēlētāji, kuri savulaik bija “Pārgaujas” sastāvā, tātad ar virslīgas pieredzi. Lielākā daļa savulaik bijuši saistīti ar “SK Pārgauja”, spēlējot bērnu, jauniešu vai pieaugušo komandā.
A. Rutkovskis, stāstot par gatavošanos, norāda, ka treniņi notiek divas reizes nedēļā: “Komanda veidojas, visi treniņos strādā ar atdevi. Pats arī esmu klāt, redzu, kā viss notiek. Vēl jau turpinās komandas veidošanās, drīzumā gaidām vēl kādu spēcīgu spēlētāju ar virslīgas pieredzi, arī no Cēsu novada, bet, kurš tas būs, pagaidām lai paliek intrigai. Kad viņš būs sastāvā, līdzjutēji redzēs. Esam apņēmības pilni rādīt labu sniegumu, ambīcijas lielas, plāni lieli, noteikti negribam palikt kā 2.līgas komanda, mērķējam uz 1.līgu. Gribam “Pārgaujas” vārdu atkal atgriezt uz florbola kartes! Raugāmies uz šo kā ilgtermiņa projektu, plānā atjaunot arī bērnu florbolu, veidot florbola spēlētāju vecuma piramīdu. Redzam, ka jau esam interesanti, mums zvana, piedāvā sadarbību, interesējas. Paldies visiem uzņēmējiem, kuri jau atbalstījuši komandu. No vairākiem dzirdēju, ka esot gaidījuši, kad komanda “Pārgauja” atkal būs atpakaļ laukumā. Laikam esam tos ūdeņus sakūluši stipri jau pirms iziešanas laukumā.”
“Pārgaujai” izveidots savs profils “Facebook”, kurā viņi sola likt aktuālo informāciju, stāstīt par komandu, atbalstītājiem.
Kāds būs sniegums laukumā, to redzēs šodien (26.09.), jo pārbaudes spēļu vēl nav bijis, tāpēc pagaidām komanda ir, kā saka, tumšais zirdziņš “Neslēpšu, ka satraukums ir, bet pirmā spēle jāpārdzīvo, tad jau, cerams, būs vieglāk,” ar smaidu piebilst A.Rutkovskis.
