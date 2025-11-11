PIESLĒGTIES
“FK Pārgauja” pirmo apli noslēdz bez zaudējumiem

Jānis Gabrāns
08:57
11.11.2025
80
Pargauja

Vārti! Kārtējos gūtos vārtus atzīmē “FK Pārgauja” uzbrucējs Alvils Zauers, kurš spēlē pret Rēzeknes komandu atzīmējās ar trim vārtu guvumiem. Aiz viņa Jānis Driļevskis, kurš guva četrus vārtus un tik atzīts par labāko savā komandā. FOTO: Marta Meldra Martinsone

Ar perfektu bilanci – septiņas uzvaras septiņās spēlēs – pirmā apļa turnīru Latvijas florbola čempionāta 2.līgas Austrumu grupā noslēgusi komanda “FK Pārgauja”. Kā jau rakstīts, pēc vairāku gadu pārtraukuma komanda ar nosaukumu “Pārgauja” atgriezās florbola apritē. Sevi jāpierāda, sākot spēlēt 2.līgā, bet viņi sev izvirzījuši nopietnu mērķi – jau pirmajā sezonā censties tikt uz augšu. Sezonas sākums izrādījies veiksmīgs, pirmajā aplī visās spēlēs svinēta uzvara, arī pēdējā kārtā savā laukumā pret Rēzeknes BJSS komandu. Lai arī pretinieks turnīra tabulā atrodas priekšpēdējā vietā, šī spēle Stalbes komandai nebija viegla pastaiga. Pusi spēles “FK Pārgauja” bija iedzinējos (0:2; 2:3; 3:4; 4:5). Otro trešdaļu izdevās noslēgt ar 7:6 savā labā, bet pēdējās trešdaļas trešajā sekundē viesi panāca 7:7. Pirmajā aplī Stalbes komanda gan parādījusi, ka pēdējā trešdaļā prot salikt punktus uz i, noslēdzot to savā labā. Arī šajā spēlē tas izdevās, un tā noslēdzās ar 11:8 “FK Pārgauja” labā, iepriecinot līdzjutēju kuplo pulku.

Mājinieku labā četrus vārtus guva Jānis Driļevskis, trīs Alvils Zauers, vienus Mārcis Rutkovskis, Roberts Gūtmanis, Edijs Vents, Anrijs Vents. Ar piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Ralfs Rutkovskis.

Šobrīd komandā rezultatīvākais ar 23 punktiem (8 vārti + 15 rezultatīvas piespēles) ir Markuss Rozītis. Jānis Driļevskis sakrājis 16 (11+5) punktus, Artūrs Ozols – 13 (7+6).

Pēc pirmā apļa “FK Pārgauja” ir līderi, nav zaudējuši nevienu punktu, bet, visticamāk, turpinājums tik viegls nebūs. Sākumā “FK Pārgauja” uztvēra kā jaunpienācējus, nezināmu komandu, lai arī zīmols bija pazīstams, tagad viņi ir līderi, un pret spēcīgākajiem ikviena komanda cenšas rādīt vislabāko spēli, lai līderiem lūkotu atņemt kādu punktu.

Komandas pārstāvis Arnis Rutkovkis, lūgts komentēt pirmo apli, saka, ka uz tik pārliecinošu sniegumu neesot cerējuši: “Domājām, ka bilance būs pozitīva, bet pirmo apli nospēlēt bez zaudējumiem ir patīkams pārsteigums visiem. Varbūt savā ziņā nostrādāja tas, ka bijām nezināma komanda, bet ar to vien nevarētu gūt uzvaru pēc uzvaras. Mums ir labs, stabils sastāvs, vīri ir saspēlējušies, bet ir vēls kāds būtisks papildspēks, tie ir mūsu līdzjutēji, kuri burtiski dzen uz priekšu! Tas ir kaut kas vārdos neizsakāms! Ja visās mājas spēlēs tribīnes ir pilnas, arī izbraukumos mūsu fani ir vairākumā, mēs vienkārši nedrīkstam viņus pievilt! Ja 300 cilvēku vienā balsī skandē “Pārgauja”, “Pārgauja”, tirpiņas skrien pār kauliem!”

Arī statistika rāda, ka “FK Pārgauja” spēles 2.līgā ir visapmeklētākās. Pat reta 1.līgas komanda var lepoties ar tādu skatītāju skaitu tribīnēs.

A. Rutkovskis atzīst, ka otrais aplis būs grūtāks, katrā spēlē būs jāieliek maksimālā atdeve: “Arī pašiem spēlētājiem jāapzinās, ka uzvaras rokās nekritīs, katra būs jāizcīna. Dažas spēles jau parādīja, ka viss tik vienkārši nenotiek. Jāsaprot, ka trijos apļos nebūs tikai uzvaras, būs arī kāds zaudējums, un, domāju, ka tas nāks tikai par labu, liekot pašiem padomāt, sapurināties. Esam iesākuši labi, bet saprotam, ka šis ir tikai sākums. Ir jāiet uz priekšu soli pa solim. Minimālais mērķis būt labāko četriniekā, lai iekļūtu izslēgšanas spēlēs, maksimālais – spēle Lieldienu brīvdienās, kad notiks fināls!”

Komanda “Līgatne” pirmo apli 2.līgā noslēdza ar zaudējumu pret klubu “Limbaži/ Liepupe” (4:7). Lai arī pēc pirmās trešdaļas līgatnieši bija vadībā ar 3:1, turpinājums vairs nebija tik veiksmīgs. Divus vārtus guva Gatis Dzērve, vienus – Angus Mārtiņjēkabs un Oskars Balodis.

Komanda “Līgatne” pirmā apļa septiņās spēlēs guva divas uzvaras, piedzīvoja piecus zaudējumus un ar sešiem punktiem ieņem 6.vietu.

Komandā rezultatīvākie: Angus Mārtiņjēkbs – 15 (8+7) punkti, Kaspars Malojlo – 12 (6+6) punkti, Gatis Dzērve – 10 (6+4) punkti.

Otro apli abas Cēsu novada komandas sāks ar savstarpējo spēli jau šo piektdien Līgatnē. Atgādināsim, ka pirmajā kārtā “Pārgauja” bija pārāka ar 8:5.

Kopumā komandas izspēlēs trīs apļus, kam sekos izslēgšanas turnīrs, kam kvalificēsies četras labākās Austrumu un četras labākās Rietumu grupas komandas. Šobrīd Rietumu grupā arī bez zaudējumiem spēlē komanda “FK Kurši FSS”.

