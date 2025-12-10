PIESLĒGTIES
Trešdiena, 10. decembris
Vārda dienas: Guna, Judīte
Estere Volfa sasniedz karjeras rekordu

Jānis Gabrāns
05:34
10.12.2025
Estere

Veiksmīgs posms. Pasaules kausa biatlonā pirmais posms veiksmīgs bija cēsniecei Esterei Volfai, kura iedzīšanas distancē sasniedza savu līdz šim augstāko rezultātu, finišējot 23. vietā. FOTO: Reiko Kolatsks

Noslēdzies Pasaules kausa (PK) biatlonā pirmais posms Zviedrijas pilsētā Estersundā, kur sevi teicami apliecināja jaunā cēsniece Estere Volfa.

Jau rakstījām, ka pirmajam PK trimestrim jeb trim pirmajiem posmiem vietas sieviešu izlasē garantēja trīs cēsnieces – Baiba Bendika, Estere Volfa un Elza Bleidele. Pirms nedēļas rakstījām par viņu startu stafetēs, tagad par aizvadītajām individuālajām distancēm. Programma sākās ar 15 km individuālo distanci, kurā no Latvijas izlases labākā bija E. Volfa, ierindojoties 28. vietā un nopelnot pirmos PK ieskaites punktus šajā sezonā. Abās guļus šautuvēs viņa bija precīza, šau­jot stāvus pieļautas trīs kļūdas (0+1+0+2), uzvarētājai zaudējot nepilnas trīs minūtes. Šis bija viņas labākais sasniegums Pasaules kausā, kurā viņai rit tikai otrā sezona. E. Bleidelei četras kļūdas ugunslīnijā (2+1+0+1) un 60. vieta, bet ­­­­ B. Bendikai astoņas kļūdas šaušanā (1+3+2+2) un 79. vieta. 7,5 km sprintā B. Bendikai šaušanā viena kļūda (1+0) un 20. vieta. Viena kļūda (0+1) arī Esterei, bet solis distancē lēnāks un 44.vieta, kas nedeva ieskaites punktus, bet ļāva kvalificēties iedzīšanai. Divas kļūdas E. Bleidelei (2+0), šoreiz ārpus iedzīšanai, viņai 79. vieta.

Posma noslēdzošās sacensības – iedzīšana, kur no mūsējām pirmā distancē devās Baiba (kā 20 .) , taču atkal pievīla šaušana, un ar četrām kļūdām (1+2+1+0) finišā tikai 42. vieta.

Savu PK rekordu laboja Estere, kura bija absolūti precīza visās četrās šautuvēs un no 44. vietas startā finišā spēja pacelties līdz 23. vietai. Kopumā tikai piecām biatlonistēm izdevās aizvērt visus 20 mērķus.

Pasaules kausa kopvērtējumā Estere pēc pirmā posma ir augstajā 29. vietā, viņa nopelnījusi 31 ieskaites punktu. U23 ieskaitē Estere ir piektajā vietā. Baiba pēc pirmā posma ar 21 punktu atrodas 39. vietā.
Šajā nedēļas nogalē PK otrais posms Hohfilcenē, programmā: piektdien sprints, sestdien iedzīšana, svētdien stafetes.

