Estere Volfa sagādā pārsteigumu

Olimpiskajās spēlēs biatlona arēnā sevi lieliski apliecināja Cēsu novada biatlonistes, par īpašu pārsteigumu parūpējās izlases jaunākā dalībniece Estere Volfa.
Nedēļas nogalē aizvadītas divas sacensības. Vispirms sievietēm 7,5 km sprints. No mūsu biatlonistēm pirmā distancē devās Annija Sabule, kura katrā šautuvē kļūdījās pa reizei, kas rezultātā viņai deva vien 71. vietu 91 biatlonistes konkurencē.
Pēc finiša Annija LSM žurnālistiem atzina, ka bijis ļoti smagi, nācies cīnīties ar sevi: “Distancē klāt bija ģimene, gribējās parādīt, ko varu, tāpēc nedaudz žēl, ka neizdevās. It kā nofokusējos uz šāvieniem, bet kaut kas nesagāja. Te ir tāds līmenis, ka jāšauj pa nullēm, lai būtu kur augstāk.”
Iedzīšanas sacensības viņai gāja secen, bet olimpiskās spēles vēl nav beigušās, jo trešdien dāmu stafete.
Sprintā vislabāk veicās Baibai Bendikai, kura, lai arī stāvus šaušanā divreiz kļūdījās, distancē uzrādīja sesto ātrāko laiku, finišējot 15. vietā, minūti un 22 sekundes aiz uzvarētājas.
Baiba pēc sprinta neslēpa, ka distancē klājies smagi, grūtāk bijis savākt šāvienus: “Lai tiktu uz pjedestāla, ir jāšauj pa nullēm. Iedzīšana būs smaga, bet tas nav nekas neparasts, sezonas laikā bieži ir tāda programma.”
Tūlīt aiz viņas, 16. vietā, ierindojās Estere Volfa, kurai viena kļūda, šaujot stāvus. Ar šo sasniegumu viņa pārspēja savas mammas Ievas Cēderštrēmas labāko sniegumu olimpiskajās spēlēs, kura klasikā Nagano ierindojās 25. vietā, bet sprintā Lillehammerē – 28. vietā.
Bet, kā izrādījās, tas bija tikai sākums. Iedzīšanas distancē Estere četrās šautuvēs kļūdījās tikai vienu reizi trešajā šautuvē un finišu sasniedza augstajā 11. vietā! Šis ir otrs labākais rezultāts Latvijas sieviešu biatlonā olimpiskajās spēlēs. Augstāk pirms 20 gadiem Turīnas spēlēs spēja ierindoties Madara Līduma, izcīnot 10. vietu. Esteri no 10. vietas šķīra tikai trīs sekundes. Pēdējā aplī viņai sestais ātrākais slēpojums.
“Druva” sazinājās ar Esteri, kura neslēpa, ka joprojām neesot īsti aptvērusi paveikto iedzīšanā: “Ir patiess gandarījums par sasniegto, lepojos ar sevi, bet to izcīnīto vietu joprojām tā pa īstam nespēju aptvert. Tas krietni pārsniedz visas ekspektācijas, ko biju sev uzlikusi pirms olimpiskajām spēlēm. Domāju, ka sasniegt top 30, tas jau būtu panākums, bet 16. vieta sprintā un 11.vieta iedzīšanā liekas kaut kas nereāls!”
Jautāta, vai ir jau kādas atziņas, kas ir šo labo rezultātu pamatā, jaunā biatloniste saka, ka iedzīšanas sacensībās bijis jūtams nogurums, tāpēc distancē devusies ar citām domām, vairāk koncentrējoties uz šaušanu: “Sapratu, ka esmu diezgan nogurusi, lai gan, izrādījās, pēdējā aplī spēju parādīt pietiekami labu ātrumu. Bija tāda diena, kad galvā viss sakārtojās, un tas deva šo pārsteidzošo rezultātu. Jau sezonas sākumā Pasaules kausa posmā Osterzundā man izdevās veiksmīgs starts iedzīšanā, un šoreiz devos distancē ar tādu pašu domu. Guļus šaušana man padodas, esmu to uzķērusi, bet stāvus šaušanu sāku ar pārliecību, ka sev ticu! Tikai viena kļūda četrās šautuvēs ir ļoti labs rezultāts šajos augstkalnes apstākļos.”
Te var piebilst, ka tikai četras biatlonistes šāva nekļūdīgi, četras kļūdījās vienu reizi, pārējām divas un vairāk kļūdu.
Īpašs prieks par sasniegto arī tāpēc, ka nedēļas nogalē sacensības klātienē vēroja Esteres vecāki. Ieva Cēderštrēma portālam LSM atzina, ka ir ļoti laimīga un lepna: “Mēs visi esam pozitīvā šokā! Ir patiess prieks būt klāt šajās dienās!”
Arī Estere atzīst, ka vecāku klātbūtne trasē devusi papildu motivāciju: “Var teikt, ka atmosfēra trasē ir fenomenāla, tur tik daudz latviešu, Latvijas karogu, bet arī citi atbalsta visus sportistus. Tagad varu teikt, ka šī ir mana mīļākā trase, kaut arī startēju te pirmo reizi! Tas nekas, ka tā ir grūta trase, jo augstkalne atstāj savu ietekmi, pēdējais aplis ir visgrūtākais. Bet kopumā trase man parocīga, arī laika apstākļi līdz šim bijuši sportistiem labvēlīgi, mūsu servisa komanda ir lieliska, mums visās sacensības slēpes burtiski lido.”
Lai arī priekšā vēl divi starti, var teikt, ka Esterei olimpiskās spēles ir izdevušās. Viņa saka, ka nav domājusi, ka būs jāstartē visās sacensībās: “Pirmo reizi startēšu distancē ar kopējo startu starp 30 labākajām, tas ir kaut kas neaptverams. Man masu starts patīk, varēšu to izbaudīt, jo esmu jau iekļuvusi top 30, nebūs kāds papildu spiediens, būšu priecīga par jebkādu rezultātu.”
Jautāta, vai olimpisko gaisotni izdodas sajust, Estere saka, ka atmosfēra līdzīga pasaules čempionātam: “Biatlonisti dzīvojam savā ciematā, prom no citiem, esam izmitināti pa daudzām viesnīcām. It kā no tā olimpiskā nekā daudz nav, bet, kā esam savā starpā runājuši, šis ir pat labāk, jo te ir miers, nav cilvēku pūļu, varam atpūsties, gūt iekšējo mieru. Olimpisko sajūtu guvām atklāšanas ceremonijā, uz kuru nebūtu braukuši, ja tā būtu tikai Milānā, bet Kortīna tikai stundas brauciena attālumā. Tur satikām arī citus Latvijas sportistus, sajutām šo olimpisko noskaņu.”
Estere arī atklāj, ka ar domām jau nedaudz esot pasaules junioru čempionātā, kurp dosies uzreiz pēc olimpiskajām spēlēm.
Pēc veiksmīgā sprinta šaušana iedzīšanā galīgi nevedās B. Bendikai, kura kļūdījās septiņas reizes (2+2+1+2), finišējot 42. vietā. Viņa teica, ka norakstīšot neprecīzo šaušanu uz nogurumu un cerēšot nākamnedēļ būt atpakaļ uz strīpas.
Esteri un Baibu redzēsim ne tikai stafetē, bet arī noslēdzošajās sacensībās, distancē ar kopīgo startu, kur pirmoreiz Latviju pārstāvēs divas biatlonistes, diemžēl no kungiem nekvalificējās neviens. Sestdien, 21. februārī, E. Volfa distancē dosies ar 23. numuru, B. Bendika ar 27.
