Eiropas medaļas dambretē arī cēsniecēm

Jānis Gabrāns
05:42
15.08.2025
7
Dambretistes

Medaļnieces. No Eiropas čempionāta jauniešiem 100 lauciņu dambretē, kur dambretisti sacentās klasikā, rapidā un ātrspēlē, ar medaļām atgriezās “DAB Cēsis” jaunās dambretistes Marlēna [no kreisās) un Luīze Gudēvicas – Liepiņas. FOTO: no albuma

Itālijā aizvadīts Eiropas čempionāts jauniešiem 100 lauciņu dambretē, kur dambretisti sacentās klasikā, rapidā un ātr­spēlē. Ar plašu komandu turp devās arī Latvijas izlase, parādot ļoti atzīstamu sniegumu, kopumā izcīnot 35 medaļas no 72 iespējamām un pārliecinoši ieņemot pirmo vietu valstu komandu konkurencē visās trijās disciplīnās. Panākumu kaldināšanā piedalījās arī “DAB Cēsis” dambretistes Marlēna un Luīze Gudēvicas-Liepiņas, kuru kontā trīs medaļas.

Čempionāta sākumā sešu dienu garumā notika izspēles klasiskajā 100 lauciņu dambretē deviņās spēļu kārtās. Marlēnas vecuma grupa ir U8, Eiropas čempionātā tādas grupas nav, tāpēc Latvijas čempionātā Marlēna spēlēja ne tikai savā, bet arī U10 vecuma grupā, lai kvalificētos spēlēšanai Eiropas čempionātā šajā vecuma grupā. Uzvarot sešās spēļu kārtās, vienā kārtā izspēlējot neizšķirti, divās atzīstot pretinieču pārākumu, Marlēna izcīnīja bronzas medaļu klasiskajā dambretē U10 vecuma grupā. Luīze U13 vecuma grupā arī uzvarēja sešas spēļu kārtas, vienu nospēlēja neizšķirti, piedzīvoja divus zaudējumu, un, tāpat kā māsa, izcīnīja bronzas medaļu savā vecuma grupā.

Nākamā disciplīna bija rapids, kurā arī izspēlētas deviņas spēļu kārtas, tikai tas vienas dienas laikā. Marlēnai uz pjedestāla kāpt liedza sliktāks izspēļu koeficients, kaut arī izcīnīts tikpat punktu, cik 3. vietai. Šoreiz nācās samierināties ar ceturto vietu U10 vecuma grupā.

Veiksmīga spēļu diena Luīzei, kura uzvarēja septiņās spēļu kārtās , vienu noslēdzot neizšķirti, kas ļāva izcīnīt sudraba medaļu.

Nākamajā dienā meitenes atkal sēdās pie galdiņiem, lai deviņās kārtās noskaidrotu labākās ātrspēlē. Kā atzīst treneri, laikam jau meitenēm pēc astoņām spraigām dienām bija sakrājies nogurums, kas neļāva arī pēdējā dienā kāpt uz goda pjedestāla. Šoreiz Marlēna U10 vecuma grupā ieguva sesto vietu, bet Luīze U13 vecuma grupā septīto vietu.

Meitenes čempionātam gatavoja treneri Zigrīda Liepiņa, Raivis Paegle un Vitauts Budreika.

Tautas balss

Grib vairāk uzzināt par senajiem pilsētniekiem

09:36
14.08.2025
11
Vēstures cienītājs P. raksta:

“Lasu “Druvā” vēsturnieka teikto par Pilsētas kapiem, ko cēsnieki vairāk pazīst kā Vācu kapus. Tie ir ļoti interesanti pētījumi. Domāju, ka tāpat vajadzētu izzināt Lejas un Lauciņu kapsētu, kur guldīti cilvēki, kas savulaik veidoja Cēsu ikdienu. Arī tur noteikti būtu daudz interesantu stāstu, personību,” ieteica vēstures cienītājs P.

Cēsis uzplaukst

09:35
13.08.2025
35
Bijusī cēsniece raksta:

“Cēsis ļoti uzplaukušas, ilgāku laiku nebiju bijusi jūsu pilsētā, tagad izstaigāju parkus, centru. Daudz zaļuma, skaisti sakopti apstādījumi. Daudzviet gan būvējas, un tas rada savu nekārtību, taču reizē liecina, ka pilsēta ir dzīva, attīstās,” sacīja bijusī cēsniece, kas vairākus gadu desmitus dzīvo ārzemēs.

Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

19:43
10.08.2025
27
Lasītāja raksta:

“Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

19:42
08.08.2025
21
Taureniete raksta:

“Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

Nesaprotamā steiga

19:39
08.08.2025
22
Iedzīvotāja raksta:

“Nesaprotu tos autovadītājus, kam slinkums pabraukt tos pārdesmit metrus, lai Lapsu un Pie­balgas ielas krustojuma remontu apbrauktu atbilstoši norādēm. Nē, daži joprojām cenšas izspraukties pa Briežu ielu, kaut tur novietotas barjeras, lai mazinātu satiksmi, citi brauc pa Vāveres ielu. Abas tās ir mazas, šauras ieliņas, caurbraucēji traucē gājējiem. Vai tad ir grūti aizbraukt līdz Ģimnāzijas […]

