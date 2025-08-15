Eiropas medaļas dambretē arī cēsniecēm

Itālijā aizvadīts Eiropas čempionāts jauniešiem 100 lauciņu dambretē, kur dambretisti sacentās klasikā, rapidā un ātrspēlē. Ar plašu komandu turp devās arī Latvijas izlase, parādot ļoti atzīstamu sniegumu, kopumā izcīnot 35 medaļas no 72 iespējamām un pārliecinoši ieņemot pirmo vietu valstu komandu konkurencē visās trijās disciplīnās. Panākumu kaldināšanā piedalījās arī “DAB Cēsis” dambretistes Marlēna un Luīze Gudēvicas-Liepiņas, kuru kontā trīs medaļas.
Čempionāta sākumā sešu dienu garumā notika izspēles klasiskajā 100 lauciņu dambretē deviņās spēļu kārtās. Marlēnas vecuma grupa ir U8, Eiropas čempionātā tādas grupas nav, tāpēc Latvijas čempionātā Marlēna spēlēja ne tikai savā, bet arī U10 vecuma grupā, lai kvalificētos spēlēšanai Eiropas čempionātā šajā vecuma grupā. Uzvarot sešās spēļu kārtās, vienā kārtā izspēlējot neizšķirti, divās atzīstot pretinieču pārākumu, Marlēna izcīnīja bronzas medaļu klasiskajā dambretē U10 vecuma grupā. Luīze U13 vecuma grupā arī uzvarēja sešas spēļu kārtas, vienu nospēlēja neizšķirti, piedzīvoja divus zaudējumu, un, tāpat kā māsa, izcīnīja bronzas medaļu savā vecuma grupā.
Nākamā disciplīna bija rapids, kurā arī izspēlētas deviņas spēļu kārtas, tikai tas vienas dienas laikā. Marlēnai uz pjedestāla kāpt liedza sliktāks izspēļu koeficients, kaut arī izcīnīts tikpat punktu, cik 3. vietai. Šoreiz nācās samierināties ar ceturto vietu U10 vecuma grupā.
Veiksmīga spēļu diena Luīzei, kura uzvarēja septiņās spēļu kārtās , vienu noslēdzot neizšķirti, kas ļāva izcīnīt sudraba medaļu.
Nākamajā dienā meitenes atkal sēdās pie galdiņiem, lai deviņās kārtās noskaidrotu labākās ātrspēlē. Kā atzīst treneri, laikam jau meitenēm pēc astoņām spraigām dienām bija sakrājies nogurums, kas neļāva arī pēdējā dienā kāpt uz goda pjedestāla. Šoreiz Marlēna U10 vecuma grupā ieguva sesto vietu, bet Luīze U13 vecuma grupā septīto vietu.
Meitenes čempionātam gatavoja treneri Zigrīda Liepiņa, Raivis Paegle un Vitauts Budreika.
