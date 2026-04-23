“Einšteins” florbolistiem ceturtais tituls

Jānis Gabrāns
09:59, 23. Apr, 2026

Čempioni. Komanda “Einšteins” kļuvusi par četrkārtējo Cēsu novada florbola čempioni. FOTO: Lauris Mihailovs

Ar komandas “Einšteins” uzvaru noslēdzies Cēsu novada florbola čempionāts. Viņiem šis ir jau ceturtais tituls, un “Einšteins” kļuvis par pagaidām titulētāko komandu aizvadīto deviņu sezonu vēsturē, kamēr notiek novada čempionāts.

Trīs tituli ir komandai “Auc­iems”, kas šajā sezonā nespēlēja, jo izvēlējās izmēģināt spēkus Latvijas čempionāta 2. līgā. Dalību nepieteica arī komanda “Amata”, šogad novada čempionātā startēja vien četras komandas.

Komandas aizvadīja trīs apļu turnīru. Lai palielinātu intrigu, pēc katras spēles notika pēcspēles metienu sērijas, kurās varēja iegūt papildu punktus, kas situ­­āciju turnīra tabulā padarīja saspringtāku un līdzvērtīgāku. Regu­lārajā turnīrā uzvarēja “Verte”, otrajā vietā “Ein­šteins”, trešajā – “IVI ETE TETE”, ceturtajā – FK “Brenguļi”. Visas komandas turpināja spēles izslēgšanas turnīrā, un šogad uzvarētāju pusfinālā un finālā noteica divās spēlēs. Ja pēc tām rezultāts sērijā bija 1:1, pēc otrās spēles sekoja papildlaiks, lai noskaidrotu uzvarētāju.

Bronzas ieguvēju noskaidro papildlaikā

Atbilstoši nolikumam pusfinālā regulārā turnīra uzvarētāji “Verte” tikās ar “FK Brenguļi” un piedzīvoja pamatīgu zaudējumu abās spēlēs (13:4 un 8:1). Tas apliecina, ka arī novada čempionātos izslēgšanas spēlēm ir pavisam cits raksturs.

Otrajā pusfinālā tikās komandas, kas regulāro sezonu beidza ar vienādu punktu skaitu – “Einšteins” un “IVI ETE TETE”. Abas spēles parādīja komandu līdzvērtīgo spēku samēru, jo noslēdzās tikai ar vienu vārtu starpību 3:2 un 4:3 par labu “Einšteins” florbolistiem. Tas nozīmēja, ka finālā spēlēs “Einšteins” un “FK Brenguļi”, bet par bronzas medaļām spēkosies “IVI ETE TETE” un “Verte”.

Pirmajā bronzas spēlē ar 5:0 pārāki bija “IVI ETE TETE” spēlētāji. Vārtus guva Mariuss Virskuls, Jānis Melderis, Jānis Kumsārs, Juris Vaido, Martins Raudziņš.

Regulārā turnīra uzvarētāji bija nonākuši nelabvēlīgā situācijā, glābt varēja tikai uzvara otrajā spēlē un pēc tam arī papildlaikā. Pamatlaiks bija vārtiem bagāts un noslēdzās 13:9 komandas “Verte” labā. Uzvarētāju labā četrus vārtus guva Verners Rudens un Marks Cekuls, divus Miks Ikers, vienus Ričards Ruska, Mārtiņš Lipskis, Kris­tiāns Suharevs. Zaudētāju komandā četrus vārtus guva Kārlis Liepiņš, trīs Raimonds Stal­š­āns, divus Lauris Liepiņš.

Tas nozīmēja, ka bronzas medaļu īpašniekus noskaidros papildlaikā, kurā gan īsta cīņa neizvērtās, jo jau 22. sekundē R. Stalšāns guva uzvaras vārtus “IVI ETE TETE” komandas labā. Līdz ar to bronza viņiem, bet regulārā turnīra uzvarētāji palika bez medaļām.

Aizvadītajā sezonā komandā “IVI ETE TETE” sastāvā rezultatīvākie spēlētāji bija: Jānis Melderis – 20 punkti (12 vārti +8 rezultatīvas piespēles), Kār­lis Liepiņš – 16 (12+4) un Lau­ris Liepiņš – 14 (10+4).
Komandā “Verte”: Verners Rudens – 26 (17+9), Mareks Cekuls – 26 (14+12), Miks Ikers – 19 (13+6), Mārtiņš Lipskis – 19 (6+13).

Zelts atnāca viegli

Finālā abās spēlēs izpaudās komandas “Einšteins” pārākums, tās spēlētāji bija apņēmības pilni atkal atgūt čempionu titulu pēc gada pārtraukuma. Pirmajā spēlē viņiem uzvara 6:3. Uzvarētāju labā divus vārtus guva Andris Malkavs, vienus – Artis Jansons, Dāvis Dauksts, Mārtiņš Jarohovičs, Toms Šmits, bet Brenguļu komandas labā – Ģirts Adlers, Mārcis Auniņš, Dairis Brēža.

Arī otrajā spēlē, ar ko noslēdzās šīs sezonas čempionāts, jau no pirmajām minūtēm “Einš­teins” parādīja, ka nākuši tikai uzvarēt. Fināla sirēnai skanot, 7:2 viņu labā, viņiem arī zelta medaļas un čempionu kauss. “Einšteins”labā trīs vārtus guva Andris Rodionovs, divus Emīls Šmits, vienus Andris Malkavs, Matīss Pilibaitis. “FK Brenguļi” labā – Markuss Žuko­vskis, Anguss Mārtiņ­jēk­abs.

Uzreiz pēc spēles notika apbalvošanas ceremonija, kurā tika sveikti arī čempionāta labākie spēlētāji. Simboliskajā izlasē iekļauti: Emīls Šmits un Dāvis Dauksts (“Einšteins”), Ģirts Adlers un Valts Auziņš (“FK Brenguļi”), Kārlis Liepiņš (“IVI ETE TETE”), Mārtiņš Lipskis (“Verte”).

Turnīra rezultatīvākā spēlētāja balvu saņēma “FK Brenguļi” uzbrucējs Markuss Žukovskis, bet par čempionāta vērtīgāko spēlētāju (MVP) atzīts “Ein­šteins” uzbrucējs Andris Radi­onovs.

Pēc čempionu kausa saņemšanas, A. Radionovs “Druvai” atzina, ka ir prieks par atgūto titulu: “Jāteic, ka viegli jau nebija, lai arī fināls no malas, iespējams, izlikās vienkāršs. Regu­lārajā turnīrā palikām otrie, jo uz svarīgajām spēlēm nebijām labākajā sastāvā. Uz medaļu spēlēm izdevās sanākt visiem, un tas arī deva rezultātu.”

A. Radionovs ir arī savas komandas vilcējspēks, kurš uzņemas galveno atbildību, lai apzinātu spēlētājus, atgādinātu par spēlēm, treniņiem. Ir zināms, ka amatieru komandās šīs komandas kopā saucējs ir ļoti būtisks, bez tā komanda var pat neizveidoties.

“Darāmā netrūkst, dažiem personīgi jāpiezvana, jāatgādina, jāpamudina. Ja to nedarītu, varētu rasties problēmas, tagad sezonā uz visām spēlēm vismaz divas maiņas bija noteikti, izšķirošajās spēlēs – vairāk. Mums komandā ir arī trīs meitenes, kas šādi papildina savu pieredzi,” stāsta A. Radionovs, kurš komandā ir jau no tās izveidošanas pirms 12 gadiem. “Spēlētājiem ir svarīga kopā būšana un nepietiek tikai ar treniņiem, vajadzīgas spēles uz rezultātu, kas dod vajadzīgo adrenalīna devu. Visi florbolā esam gadus 20, pirms tam spēlēts virslīgā, 1. līgā, florbols ir mūsu sirdīs!”

Čempionu sastāvā sezonā rezultatīvākie: Dāvis Dauksts – 26 (18+8), Andris Malkavs – 21 (6+15), Andris Radionovs – 17 (11+6).

“FK Brenguļi” rindās: Mar­kuss Žuko­vskis – 41 (22+19), Kārlis Bucenieks – 2 (11+11), Angus Mārtiņjēkabs un Ģirts Adlers – 16 (9+7).

Komandu skaits nav noteicošais

Novada čempionātu rīko biedrība florbola klubs “Lekrings” sadarbībā ar Cēsu novada paš­valdību. “Druva” jautāja galvenajam organizatoram Artim Malkavam, vai četras komandas tomēr nav par maz pilnvērtīgam turnīram. “Manuprāt, komandu skaitam no nozīmes,” saka A. Malkavs. “Svarīgi, lai čempionāts būtu interesants, lai komandām būtu interesanti, un tas šogad ir noticis. Bija četras spēkos līdzvērtīgas komandas. Čempi­onātā bija aizraujošas spēles, intriga bija līdz pašām beigām, kas ir ļoti būtiski. Šī ir iespēja amatieriem parādīt sevi laukumā, arī bijušajiem virslīgas spēlētājiem apliecināt sevi.

Ir prieks redzēt, kā spēlētāji auguši spēles izpratnes ziņā. Ja agrāk laukumā bija asumi, nepiekāpība, tagad katrs apzinās savu varēšanu un pirmajā vietā ir sportiskais princips. Spēlētāji sapratuši, ka uzvarētāju nosaka gūto vārtu daudzums, nevis kāda nesportiska rīcība.”

Devītā sezona aizvadīta, un A. Malkavs saka, ka būs arī desmitā, pat ja pieteiksies tikai trīs komandas: “Ceru, ka tā nebūs, drīzāk vēl kāda atgriezīsies, bet, kamēr mēs būsim vajadzīgi, čempionāts notiks!”.

Labākais. Novada čempionāta vērtīgākā spēlētāja (MVP) balvu no turnīra rīkotāja Arta Malkava saņēma “Einšteins” uzbrucējs Andris Radionovs. FOTO: Lauris Mihailovs

Lasītākie raksti

Vecais alus brūzis sāk atdzimšanas stāstu

03:00, 19. Apr, 2026

Darbs ar misijas apziņu

08:48, 19. Apr, 2026

Saglabāt vietējo vēsturi

03:00, 21. Apr, 2026

Kam jāapsaimnieko tūrisma informācijas centrs

03:00, 20. Apr, 2026

Cēsu Invalīdu biedrībai jauns priekšsēdētājs

03:00, 18. Apr, 2026

“Lekrings” atgriežas čempionu tronī

03:00, 17. Apr, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Pret masalām domu spēks nepalīdz

14:54, 22. Apr, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ko ietver samērības robeža   

16:43, 20. Apr, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Ja jākrīt, tad tikai kopā

16:41, 18. Apr, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Nemierīgā pasaule un mierīgais pavasaris

15:40, 17. Apr, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Tic, ka zeme ir plakana

15:39, 17. Apr, 2026
Tautas balss

Lieliska tikšanās

14:56, 22. Apr, 2026
Vecmāmiņa K. raksta:

“Jaunpiebalgā bija ļoti jauks mūzikas skolu sadraudzības koncerts, piedalījās Lī­gatnes, Dzērbenes un Jaun­pie­balgas mūzikas un […]

Dīzeļa cenas gandrīz vienādas

14:55, 22. Apr, 2026
Kārlis raksta:

“Vērojot dīzeļdegvielas cenas uzpildes stacijās, rodas jautājums, kāpēc visiem lielajiem tirgotājiem tās ir gandrīz vienādas […]

Kā to savienot

16:45, 21. Apr, 2026
Lasītāja raksta:

“Sekoju, kā novadā darbojas iedzīvotāju padomes. Manuprāt, nav īsti pareizi, ka tajās darbojas pašvaldībā strādājošie. […]

Priecē krokusu stādījumi

16:45, 20. Apr, 2026
Seniore A. raksta:

“Diemžēl iznāk bieži vērsties pie ārstiem, apmeklēt Cēsu klīniku. Tomēr tagad, pavasarī, ar prieku noskatos, […]

Ēkas pamazām iet bojā

16:42, 19. Apr, 2026
Cēsniece K. raksta:

“Gāju Cēsīs pa Palasta ielu uz Pils parku. Pārsteidz, cik daudz vecu ēku, kas pamazām […]

