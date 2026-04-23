“Einšteins” florbolistiem ceturtais tituls

Ar komandas “Einšteins” uzvaru noslēdzies Cēsu novada florbola čempionāts. Viņiem šis ir jau ceturtais tituls, un “Einšteins” kļuvis par pagaidām titulētāko komandu aizvadīto deviņu sezonu vēsturē, kamēr notiek novada čempionāts.
Trīs tituli ir komandai “Auciems”, kas šajā sezonā nespēlēja, jo izvēlējās izmēģināt spēkus Latvijas čempionāta 2. līgā. Dalību nepieteica arī komanda “Amata”, šogad novada čempionātā startēja vien četras komandas.
Komandas aizvadīja trīs apļu turnīru. Lai palielinātu intrigu, pēc katras spēles notika pēcspēles metienu sērijas, kurās varēja iegūt papildu punktus, kas situāciju turnīra tabulā padarīja saspringtāku un līdzvērtīgāku. Regulārajā turnīrā uzvarēja “Verte”, otrajā vietā “Einšteins”, trešajā – “IVI ETE TETE”, ceturtajā – FK “Brenguļi”. Visas komandas turpināja spēles izslēgšanas turnīrā, un šogad uzvarētāju pusfinālā un finālā noteica divās spēlēs. Ja pēc tām rezultāts sērijā bija 1:1, pēc otrās spēles sekoja papildlaiks, lai noskaidrotu uzvarētāju.
Bronzas ieguvēju noskaidro papildlaikā
Atbilstoši nolikumam pusfinālā regulārā turnīra uzvarētāji “Verte” tikās ar “FK Brenguļi” un piedzīvoja pamatīgu zaudējumu abās spēlēs (13:4 un 8:1). Tas apliecina, ka arī novada čempionātos izslēgšanas spēlēm ir pavisam cits raksturs.
Otrajā pusfinālā tikās komandas, kas regulāro sezonu beidza ar vienādu punktu skaitu – “Einšteins” un “IVI ETE TETE”. Abas spēles parādīja komandu līdzvērtīgo spēku samēru, jo noslēdzās tikai ar vienu vārtu starpību 3:2 un 4:3 par labu “Einšteins” florbolistiem. Tas nozīmēja, ka finālā spēlēs “Einšteins” un “FK Brenguļi”, bet par bronzas medaļām spēkosies “IVI ETE TETE” un “Verte”.
Pirmajā bronzas spēlē ar 5:0 pārāki bija “IVI ETE TETE” spēlētāji. Vārtus guva Mariuss Virskuls, Jānis Melderis, Jānis Kumsārs, Juris Vaido, Martins Raudziņš.
Regulārā turnīra uzvarētāji bija nonākuši nelabvēlīgā situācijā, glābt varēja tikai uzvara otrajā spēlē un pēc tam arī papildlaikā. Pamatlaiks bija vārtiem bagāts un noslēdzās 13:9 komandas “Verte” labā. Uzvarētāju labā četrus vārtus guva Verners Rudens un Marks Cekuls, divus Miks Ikers, vienus Ričards Ruska, Mārtiņš Lipskis, Kristiāns Suharevs. Zaudētāju komandā četrus vārtus guva Kārlis Liepiņš, trīs Raimonds Stalšāns, divus Lauris Liepiņš.
Tas nozīmēja, ka bronzas medaļu īpašniekus noskaidros papildlaikā, kurā gan īsta cīņa neizvērtās, jo jau 22. sekundē R. Stalšāns guva uzvaras vārtus “IVI ETE TETE” komandas labā. Līdz ar to bronza viņiem, bet regulārā turnīra uzvarētāji palika bez medaļām.
Aizvadītajā sezonā komandā “IVI ETE TETE” sastāvā rezultatīvākie spēlētāji bija: Jānis Melderis – 20 punkti (12 vārti +8 rezultatīvas piespēles), Kārlis Liepiņš – 16 (12+4) un Lauris Liepiņš – 14 (10+4).
Komandā “Verte”: Verners Rudens – 26 (17+9), Mareks Cekuls – 26 (14+12), Miks Ikers – 19 (13+6), Mārtiņš Lipskis – 19 (6+13).
Zelts atnāca viegli
Finālā abās spēlēs izpaudās komandas “Einšteins” pārākums, tās spēlētāji bija apņēmības pilni atkal atgūt čempionu titulu pēc gada pārtraukuma. Pirmajā spēlē viņiem uzvara 6:3. Uzvarētāju labā divus vārtus guva Andris Malkavs, vienus – Artis Jansons, Dāvis Dauksts, Mārtiņš Jarohovičs, Toms Šmits, bet Brenguļu komandas labā – Ģirts Adlers, Mārcis Auniņš, Dairis Brēža.
Arī otrajā spēlē, ar ko noslēdzās šīs sezonas čempionāts, jau no pirmajām minūtēm “Einšteins” parādīja, ka nākuši tikai uzvarēt. Fināla sirēnai skanot, 7:2 viņu labā, viņiem arī zelta medaļas un čempionu kauss. “Einšteins”labā trīs vārtus guva Andris Rodionovs, divus Emīls Šmits, vienus Andris Malkavs, Matīss Pilibaitis. “FK Brenguļi” labā – Markuss Žukovskis, Anguss Mārtiņjēkabs.
Uzreiz pēc spēles notika apbalvošanas ceremonija, kurā tika sveikti arī čempionāta labākie spēlētāji. Simboliskajā izlasē iekļauti: Emīls Šmits un Dāvis Dauksts (“Einšteins”), Ģirts Adlers un Valts Auziņš (“FK Brenguļi”), Kārlis Liepiņš (“IVI ETE TETE”), Mārtiņš Lipskis (“Verte”).
Turnīra rezultatīvākā spēlētāja balvu saņēma “FK Brenguļi” uzbrucējs Markuss Žukovskis, bet par čempionāta vērtīgāko spēlētāju (MVP) atzīts “Einšteins” uzbrucējs Andris Radionovs.
Pēc čempionu kausa saņemšanas, A. Radionovs “Druvai” atzina, ka ir prieks par atgūto titulu: “Jāteic, ka viegli jau nebija, lai arī fināls no malas, iespējams, izlikās vienkāršs. Regulārajā turnīrā palikām otrie, jo uz svarīgajām spēlēm nebijām labākajā sastāvā. Uz medaļu spēlēm izdevās sanākt visiem, un tas arī deva rezultātu.”
A. Radionovs ir arī savas komandas vilcējspēks, kurš uzņemas galveno atbildību, lai apzinātu spēlētājus, atgādinātu par spēlēm, treniņiem. Ir zināms, ka amatieru komandās šīs komandas kopā saucējs ir ļoti būtisks, bez tā komanda var pat neizveidoties.
“Darāmā netrūkst, dažiem personīgi jāpiezvana, jāatgādina, jāpamudina. Ja to nedarītu, varētu rasties problēmas, tagad sezonā uz visām spēlēm vismaz divas maiņas bija noteikti, izšķirošajās spēlēs – vairāk. Mums komandā ir arī trīs meitenes, kas šādi papildina savu pieredzi,” stāsta A. Radionovs, kurš komandā ir jau no tās izveidošanas pirms 12 gadiem. “Spēlētājiem ir svarīga kopā būšana un nepietiek tikai ar treniņiem, vajadzīgas spēles uz rezultātu, kas dod vajadzīgo adrenalīna devu. Visi florbolā esam gadus 20, pirms tam spēlēts virslīgā, 1. līgā, florbols ir mūsu sirdīs!”
Čempionu sastāvā sezonā rezultatīvākie: Dāvis Dauksts – 26 (18+8), Andris Malkavs – 21 (6+15), Andris Radionovs – 17 (11+6).
“FK Brenguļi” rindās: Markuss Žukovskis – 41 (22+19), Kārlis Bucenieks – 2 (11+11), Angus Mārtiņjēkabs un Ģirts Adlers – 16 (9+7).
Komandu skaits nav noteicošais
Novada čempionātu rīko biedrība florbola klubs “Lekrings” sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību. “Druva” jautāja galvenajam organizatoram Artim Malkavam, vai četras komandas tomēr nav par maz pilnvērtīgam turnīram. “Manuprāt, komandu skaitam no nozīmes,” saka A. Malkavs. “Svarīgi, lai čempionāts būtu interesants, lai komandām būtu interesanti, un tas šogad ir noticis. Bija četras spēkos līdzvērtīgas komandas. Čempionātā bija aizraujošas spēles, intriga bija līdz pašām beigām, kas ir ļoti būtiski. Šī ir iespēja amatieriem parādīt sevi laukumā, arī bijušajiem virslīgas spēlētājiem apliecināt sevi.
Ir prieks redzēt, kā spēlētāji auguši spēles izpratnes ziņā. Ja agrāk laukumā bija asumi, nepiekāpība, tagad katrs apzinās savu varēšanu un pirmajā vietā ir sportiskais princips. Spēlētāji sapratuši, ka uzvarētāju nosaka gūto vārtu daudzums, nevis kāda nesportiska rīcība.”
Devītā sezona aizvadīta, un A. Malkavs saka, ka būs arī desmitā, pat ja pieteiksies tikai trīs komandas: “Ceru, ka tā nebūs, drīzāk vēl kāda atgriezīsies, bet, kamēr mēs būsim vajadzīgi, čempionāts notiks!”.
Komentāri