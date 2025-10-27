PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 27. oktobris
Vārda dienas: Lilita, Irita, Ita
Džeinas Eglītes ieraksts Cēsu futbola vēsturē

Jānis Gabrāns
05:56
27.10.2025
4
Dzeina Eglite2

Čempione un trenere. Latvijas čempione, Latvijas Kausa un Superkausa ieguvēja Džeina Eglīte izcīnīto čempionu kausu ar prieku atrādīja saviem audzēkņiem, apliecinot, ka viss ir sasniedzams, ja esi gatavs tam ziedot ļoti daudz. FOTO: no albuma

Džeina Eglīte ir pirmā cēsniece, kura kļuvusi par divkārtējo čempioni Latvijas sieviešu futbola līgā, startējot “Rīga FC Woman” sastāvā.

Lai arī regulārā sezona nav noslēgusies, komanda konkurentēm vairs nav sasniedzama, “Rīga FC Woman” jau pasniegts čempionu kauss un zelta medaļas. Komanda nosargāja pērn iegūto titulu, un abās sezonās spēlēja arī Džeina. Šogad valsts čempionātā viņa devusies laukumā 17 spēlēs. Statistikas rādītāji komandai ļoti pārliecinoši, 22 spēlēs 22 uzvaras, vārtu attiecība pārsteidzoša – gūti 170 un tikai divi (!) ielaisti.

Vēl komanda šogad pirmo reizi kluba vēsturē izcīnīja Latvijas kausu, finālā ar 7:0 pārspējot komandu “FK Auda”. Komandai uzvarētāju kausi krājas, jo pavasarī pirms valsts čempionāta notika spēle par Superkausu starp 2024. gada Latvijas sieviešu futbola līgas uzvarētājām “Rīga FC Woman” un 2024. gada Latvijas sieviešu futbola kausa izcīņas uzvarētājām “RFS Woman”. Ar 4:2 pārāka bija Džeinas Eglītes pārstāvētā komanda.

Ir iespēja paņemt maksimumu, proti, ceturto kausu, jo nākamajā trešdienā, 29.oktobrī, notiks Baltijas sieviešu līgas fināls, kurā “Rīga FC Woman” tiksies ar Lietuvas komandu “MFA Žalgiris”.

Cik viegli noturēt vietu sastāvā, jo konkurence komandā, visticamāk, liela, ir arī ārvalstu spēlētājas, “Druva” jautāja Džeinai Eglīti.

“Viegli nav,” neslēpj Džeina. “Lai sevi pierādītu laukumā, turētos līmenī, ir jāstrādā ļoti daudz ne tikai treniņos, bet arī ārpus tiem. Ja pagājušajā sezonā pamatsastāvā biju katrā spēlē, šogad jau pusi uz pusi. Konkurentes spēcīgas, jaunas, treniņos piedalās sešas reizes nedēļā, ko es nevaru, tikai maksimums četras līdz piecas. Komandā ir ārvalstu spēlētājas, kas ceļ līmeni, vairo konkurenci, un tas automātiski piespiež būt labākam.

Jā, viegli nav! Pa dienu man darbs, vakaros treniņi, citi darbi, esmu arī trenere futbola klubā “Cēsis”, tagad vēl klāt nākusi augstskola, jāpa­spēj visur būt. Kā saku, man darba laiks ir no sešiem rītā līdz pusnaktij.”

Vai tādā slodzē neiezogas doma dot vietu citām, pamest komandu? Futboliste saka, ka šajā sezonā bijušas vairākas reizes, kad nācies apsēsties, padomāt, vai to vajag: “Ir jāizvērtē, kas ir mana darba vērtīgākais rezultāts. Komandai ir mērķi, ko tā grib sasniegt, arī es gribu būt augstākajā līmeni, bet ne viss notiek, kā gribas. Uzkrīt kāda slimība, uz laiku izsit no ierindas, un pēc tam atgriezties nav viegli, jo nākas pamatīgi iedzīt. Tā pirms čempionu līgas kvalifikācijas spēlēm paliku aiz strīpas, bet apstāties nedrīkst.

Emocionāli nav viegli, bet, stāvot ar čempionu kausu rokās, saprotu, ka katrs mirklis bijis tā vērts. Daudz jācīnās ar emocijām, jo malā tiek palikta ģimene, un patiesībā ir tā, ka ģimene ir kopā ar mani, nevis es ar ģimeni, bez viņu atbalsta es nebūtu, kur esmu!”

Stāstot, ko šie izaicinājumi, panākumi dod pašai, Džeina vispirms norāda, ka ir neizsakāms prieks un lepnums būt pirmajai cēsniecei, kas to paveikusi: “Ja oficiālie dati nemelo, šis kauss nekad iepriekš nav bijis Cēsīs. Doma, ka esmu tā, kura to šeit atnesusi pirmoreiz, ir neaprakstāma. Tas ir lepnums, kas silda ne tikai par panākumu, bet arī par ceļu, kas līdz tam veda.

Divi gadi šajā komandā iedevuši ļoti daudz. Tā man bija jauna pieredze. “Rīga FC Woman” ir profesionāla komanda, es tādā līmenī nebiju spēlējusi. Te ir skarbāka vide, te nevar sev dot atlaides, sak, neiešu šodien uz treniņu, jo negribas. Ir jāiet un jādara, bet tas norūda. Arī meita caur to redz, ka ir jācīnās, ja kaut ko gribas panākt. Un, kad atnāk rezultāti, tad saproti ieguldītā vērtību. Tas ir tā vērts, bet līdz tam noiets garš ceļš, kas prasījis ļoti daudz.”

Džeina ar komandā gūto papildina treneres darbu: “Apzinos, ka trenerim vienmēr jāmācās, un ikviena pieredze ļauj kāpt uz augšu. Gribu, lai jaunā paaudze redz, ka viss ir iespējams, ja tikai dari, tici un ej līdz galam. Katrs treniņš, katra mazā sevis uzvara un zaudējums, no kā mācies, ved pie brīžiem, kad vari no sirds teikt: “Jā, tas bija tā vērts.” Atzīšos, ka man ļoti veicies ar maniem audzēkņiem, ar viņu vecākiem.”
Jautāta par turpmāko, viņa atklāj, ka nolēmusi virslīgai likt punktu: “Koma­n­dai jau esmu pateikusi, ka šī ir mana pēdējā sezona virslīgā. Gribu dot iespēju jaunajām, lai vairāk laika veltītu ģimenei, saviem audzēkņiem. Ir mērķis Cēsīs atkal izveidot sieviešu komandu, kurā, visticamāk, pati spēlēšu, jo bez futbola nevaru. Ticu, ka mēs Cēsu vārdu sieviešu futbolā uznesīsim iespējami augstu!”

Sarunas noslēgumā vēlēju futbolistei izbaudīt atlikušās spēlēs augstākajā līmenī un atvest uz Cēsīm arī Baltijas kausu!

Saistītie raksti

Basketbola sezona sākusies pieaugušo komandām

05:12
23.10.2025
86

Startējis Latvijas basketbola čempionāts, kurā piedalās divas biedrības “Cēsu basketbola attīstībai” komandas, kas veidotas sadarbībā ar Cēsu pilsētas Sporta skolu (CPSS). Sākums nav tik spīdošs, kā gribētos, zaudējumu ir vairāk, bet ir tikai sākums. Latvijas sieviešu basketbola līgas 2.divīzijā komanda “CBA/CPSS” aizvadījusi pirmās trīs spēles, piedzīvojot divus zaudējumus un izcīnot vienu uzvaru. Sezona komandai sākās […]

Demija Tijare

Rollerslēpotāji atkal pieveic Saules kalnu

06:10
22.10.2025
70

Olimpiskā centra “Cēsis” slēpošanas un biatlona kompleksā aizvadītas ikgadējās sacensības “Saules kalna izaicinājums”, ko rīko biedrība “Rollertour” sadarbībā ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”. Tā jau ierasti noslēdzas sacensību sezona vasaras – rudens jeb bezsniega periodā. Šī ir iespēja redzēt, kā veicies vasaras treniņos, jo sacensības prasa labu fizisko sagatavotību. Sacensību formāts visu pastāvēšanas laiku nemainīgs, […]

Alise Krastina

Atzīstams sniegums Eiropas līgā

06:15
18.10.2025
78

Pirmais posms notika Rīgā. Pirmajā spēlē cēsniecēm zaudējums pret Dānijas komandu “BC Aabyhoj” ar rezultātu 29:47. Rezultatīvākā bija Marija Dzihora, kura guva septiņus punktus. Zaudējums arī otrajā spēlē pret “BS Rīga/ Centrs” ar 57:73. Lai arī cēsnieces centās turēt līdzi, pēc pirmās ceturtdaļas tikai 10:12, taču pretinieces soli pa solim spēja palielināt starpību, novedot spēli […]

Eiropas Liga

Īstens rudens kross

05:30
15.10.2025
98

Latvijas čempionāts krosā jau ierasti notika Cēsu novadā pie Āraišu dzirnavām. Latvijas Vieglatlētikas savienībai (LVS) tās noslēdza šīs vasaras sacensību sezonu. Pēc saulainās sestdienas atnāca lietaini vēsā un vējainā svētdiena, kas sacensības padarīja par īstu rudens krosu. Līdzjutējiem gan bija iespēja priecāties par lielisko ainavu ar rudens iekrāsotiem kokiem, bet sportistiem visa uzmanība bija jāvelta […]

Kross Baiba

Ar mainīgām sekmēm

06:46
13.10.2025
94

Cēsīs aizvadīts BBBL (Best Baltic Basketball league) pirmais posms, kurā sacentās meiteņu komandas U14 un U16 grupās. Abās startēja arī cēsnieces. Vienai komandai visās spēlēs uzvaras, otrai uzvaras saldumu neizdevās izbaudīt, bet gūta laba pieredze un, cerams, būs stimuls un spīts nākamajiem posmiem. Abas komandas trenē Inese Urtiņa. Teicamu sniegumu rādīja U14 komanda, nevienā spēlē […]

Baskets U14

Sporta svētki visiem un ikvienam

06:44
11.10.2025
74

Vasara ir pasākumu laiks, kad nedēļas nogales ir piepildītas ar koncertiem, svētkiem, notikumiem, tādēļ cilvēkam nav viegli izvēlēties, kurp doties. Piedāvājuma spektrs visām gaumēm, ir kultūras piedāvājums, sporta piedāvājums, un šoreiz vairāk tieši par pēdējo. Uz sarunu aicināju Cēsu novada pašvaldības Sporta un veselības veicināšanas pārvaldes vadītāju Viesturu Dumpi. Sporta svētki novadā Jau tradicionāli katrā […]

Sporta Svetki1

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
12
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

11:05
25.10.2025
78
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
25
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Rudens demonizēšana

10:03
21.10.2025
31
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

No purva uz tīrumu

10:01
20.10.2025
27

Tautas balss

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
11
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

Aizstāv veselības ministru

12:36
25.10.2025
15
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu […]

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
42
Kārlis raksta:

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

Cik droši dalīties ar pārtiku

12:47
22.10.2025
30
Seniore raksta:

“Pašvaldība aicina iedzīvotājus dalīties ar pārtiku. Man gan tas raisa bažas. Kā tad ar pārtikas drošības prasībām? Vai tā nevar izplatīt kādus baciļus? Jautājums arī, ko katrs uzskata par vēl lietojamu. Man liekas, tāds aicinājums der kaimiņu, kāda kvartāla robežās, bet ne visā Cēsu pilsētā, kur nu vēl novadā. Turklāt, ja pēc produkta jābrauc kāds […]

Muzejs, ne izklaides vieta

12:47
21.10.2025
24
Cēsniece raksta:

“Ungurmuiža noteikti vairāk ir muzejs, ne izklaides vieta. Tāpēc labi, ka to pārņem paš­valdība. Protams, uzturēšana noteikti nav lēta. Varbūt var piesaistīt vairāk valsts finansējumu? Galu galā kungu māja un tās sienas gleznojumi taču ir unikāli,” vērtēja cēsniece.

Sludinājumi

Citi

06:47
23.10.2025
10

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

Citi

23:57
09.10.2025
30

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
26

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054